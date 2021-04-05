Додано: Пон 05 кві, 2021 16:57

bevzaalex написав: Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик.

Итак

тадамц

Как по­бе­дить рос­сий­скую батальонно-​тактическую груп­пу: ста­тья из жур­на­ла Армии США Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик.Итактадамц

Вот поэтому НАТО нужно действовать на упреждение и просто необходимо начать операцию "Щит Истории", введя миротворческие войска, преимущественно Польские, Венгерские, Румынские на территории западнее Винницкой и Житомирской областей с созданием на этих территориях полноценных военных комендатур, которым и будет принадлежать реальная власть на местах. Как это уже было в 1941 - 1944, 1918 - 1920 гг, 16 - 17 веках. Повода искать и ждать не нужно, он уже итак давно наступил.Следует не забывать, что на этих территориях находятся Ровенская и Хмельницкая АЭС, которые в случае войны, могут представлять огромную опасность для всей Европы. А также то, что Украина уже не один десяток лет стремится стать членом НАТО.Кто знает, благодаря присутствию на этих территориях миротворческих сил, возможно будет наконец покончено с варварской вырубкой лесов, добычей янтаря, а также с огромными потоками контрабанды в том числе оружия и наркотиков.