Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
bevzaalex написав:Признаюсь, почитываю аш. Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Как и вечер с Петуховым, это дает пощупать пульс. Предполагаю, что этому скатыванию подвержены абсолютно все ресурсы набирающие сверхпопулярность. К сожалению, это разганяет адекватных пользователей ораторов, зачастую старожил. К счастью, не всех. Ну и молодая кровь, самособой, тоже хорошо и интересно. . Для того, чтобы не бегали зря и не накручивали даже крохи просмотров, перетянул сюда этот перетянутый туда лонглонгрид. Так как коментариев от редакторов овер чем много, свои не вставлял можно запутаться в редакторах и мыслях, а там и до трех сосен недалеко...за которыми невидимый лес. Итак тадамц
Статья замечательная! Прямым текстом пересыпана цитатами с разной стороны. Вывод для Нас: 1. Отсутствие борьбы с "передовыми подразделениями" - "пятой колонной" 2. Отсутствие технологического совершенствования вооружения, в свете вероятных действий противника. 3. Ликвидация отечественной базы - Оборонки, для совершенствования технического превосходства ВСУ. 4. Экономическая разруха навязанная лицедеями и еже с ними. 5. Отсутствие самой идеологии путей восстановления территориальной целостности Украины. 6. Даже те, кто с 14го вставал на защиту территориальной целостности Украины - вынуждены бежать с территории Украины - "голод не тётка", и кто за этим стоит? ...................................................... Хорошо отмечено со стороны Агрессора: тотальный огневой(ракетно-артиллерийский) контроль каждой пяди оккупированной территории Украины.
Schmit написав:ПреЗедент вже в Катарі. У разі екстреної ситуації може так статися, що приймати оперативні рішення не буде кому, а значна частина народних обранців просто "свалять з цієї країни". А можливо все гірше, ніж ми собі думаєм. https://www.youtube.com/watch?v=9oNzLRZZ57Y
У кнуроферми чергова шиза. Тайний офіційний візит Трохи для лікбезу, в Катарі знаходиться найбільша військова база США на БС і їхати туди таємно зустрічатися з противниками США про таке могла придумати лише шизоїдна кнуроферма.
Та ясно, що шиза. Президент терміново поїхав домовлятись з союзниками про зброю для ВСУ, чи не так?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 05 кві, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex написав:Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Итак тадамц
Как победить российскую батальонно-тактическую группу: статья из журнала Армии США
Вот поэтому НАТО нужно действовать на упреждение и просто необходимо начать операцию "Щит Истории", введя миротворческие войска, преимущественно Польские, Венгерские, Румынские на территории западнее Винницкой и Житомирской областей с созданием на этих территориях полноценных военных комендатур, которым и будет принадлежать реальная власть на местах. Как это уже было в 1941 - 1944, 1918 - 1920 гг, 16 - 17 веках. Повода искать и ждать не нужно, он уже итак давно наступил.
Следует не забывать, что на этих территориях находятся Ровенская и Хмельницкая АЭС, которые в случае войны, могут представлять огромную опасность для всей Европы. А также то, что Украина уже не один десяток лет стремится стать членом НАТО.
Кто знает, благодаря присутствию на этих территориях миротворческих сил, возможно будет наконец покончено с варварской вырубкой лесов, добычей янтаря, а также с огромными потоками контрабанды в том числе оружия и наркотиков.
Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации харьковских соглашений – дипломаты считают, что соглашение до сих пор в силе, так как фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма
Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало". https://www.youtube.com/post/UgyW0JIytvFN2E_UWx14AaABCQ "Ой, а кто это сделал", влада чи мудрий нарід, який і далі обирає вірастюків та аксьонових.
Schmit написав:Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало". https://www.youtube.com/post/UgyW0JIytvFN2E_UWx14AaABCQ "Ой, а кто это сделал", влада чи мудрий нарід, який і далі обирає вірастюків та аксьонових.
Не та база сравнения. Если сравнивать Зельца 2020, то с мародерским 2014 или 2015. Т. е. дупу с дупой А так - это просто сравнение с доковидными временами без поправки на мародерськi "досягнення".
Schmit написав:Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало". https://www.youtube.com/post/UgyW0JIytvFN2E_UWx14AaABCQ "Ой, а кто это сделал", влада чи мудрий нарід, який і далі обирає вірастюків та аксьонових.
Це деяка маніпуляція, тому що в 2020 був ковід. Але все-рівно очевидно що за Пороха все розвивалось, а за Зе - застій.
Тот самый Хантер рассказал, что сидя дома без наркотиков, скурил всё, что более-менее напоминает крэк, в том числе крошки от сыра пармезан.
‘Большую часть времени я проводил стоя на четвереньках, ковыряя ковер в поисках крэка. Я курил все, что напоминает крэк-кокаин. Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из ваших знакомых, Трэйси’
Сегодня прошло сообщение Нацполиции о том, что в Киеве граждане России избили парня за то что тот пил на улице слабоалкогольный напиток. Причём представились при этом «активистами».
Новость сразу показалось странной - что за россияне такие, которые под видом «активистов» бьют людей на улицах Киева?
Но вскоре появилась информация, которая все поставила на круги своя - это были не просто россияне, а члены ультраправой организации, связанной с Нацкорпусом и Азовом. А один из нападавших в своё время входил в группу российского неонациста Тесака.