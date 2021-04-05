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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7192719371947195>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:30

  bevzaalex написав:Признаюсь, почитываю аш.
Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик. Как и вечер с Петуховым, это дает пощупать пульс.
Предполагаю, что этому скатыванию подвержены абсолютно все ресурсы набирающие сверхпопулярность. К сожалению, это разганяет адекватных пользователей ораторов, зачастую старожил.
К счастью, не всех. Ну и молодая кровь, самособой, тоже хорошо и интересно.
.
Для того, чтобы не бегали зря и не накручивали даже крохи просмотров, перетянул сюда этот перетянутый туда лонглонгрид. Так как коментариев от редакторов овер чем много, свои не вставлял можно запутаться в редакторах и мыслях, а там и до трех сосен недалеко...за которыми невидимый лес.
Итак
тадамц

Статья замечательная!
Прямым текстом пересыпана цитатами с разной стороны.
Вывод для Нас:
1. Отсутствие борьбы с "передовыми подразделениями" - "пятой колонной"
2. Отсутствие технологического совершенствования вооружения, в свете вероятных действий противника.
3. Ликвидация отечественной базы - Оборонки, для совершенствования технического превосходства ВСУ.
4. Экономическая разруха навязанная лицедеями и еже с ними.
5. Отсутствие самой идеологии путей восстановления территориальной целостности Украины.
6. Даже те, кто с 14го вставал на защиту территориальной целостности Украины - вынуждены бежать с территории Украины - "голод не тётка", и кто за этим стоит?
......................................................
Хорошо отмечено со стороны Агрессора: тотальный огневой(ракетно-артиллерийский) контроль каждой пяди оккупированной территории Украины.

"Концепции" - когда ракетно-артиллерийские обстрелы проводятся с территории Агрессора - ?
Это ни есть Акт внешней агрессии РФ? Методы противостояния?
...........................
Рекомендую заглядывать ещё сюда:
https://www.polpred.com/?ns=1&cnt=165&s ... te&page=34
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:30

  unicdima написав:
  Schmit написав:ПреЗедент вже в Катарі. У разі екстреної ситуації може так статися, що приймати оперативні рішення не буде кому, а значна частина народних обранців просто "свалять з цієї країни".
А можливо все гірше, ніж ми собі думаєм.
https://www.youtube.com/watch?v=9oNzLRZZ57Y

У кнуроферми чергова шиза.
Тайний офіційний візит :D
Трохи для лікбезу, в Катарі знаходиться найбільша військова база США на БС і їхати туди таємно зустрічатися з противниками США :D про таке могла придумати лише шизоїдна кнуроферма.

Та ясно, що шиза. Президент терміново поїхав домовлятись з союзниками про зброю для ВСУ, чи не так?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 05 кві, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:57

  bevzaalex написав:Не смотря на полное скатывание этого ресурса в пропагандопомойку, все же интересно заглянуть запоребрик.
Итак
тадамц
Как по­бе­дить рос­сий­скую батальонно-​тактическую груп­пу: ста­тья из жур­на­ла Армии США

Вот поэтому НАТО нужно действовать на упреждение и просто необходимо начать операцию "Щит Истории", введя миротворческие войска, преимущественно Польские, Венгерские, Румынские на территории западнее Винницкой и Житомирской областей с созданием на этих территориях полноценных военных комендатур, которым и будет принадлежать реальная власть на местах. Как это уже было в 1941 - 1944, 1918 - 1920 гг, 16 - 17 веках. Повода искать и ждать не нужно, он уже итак давно наступил.

Следует не забывать, что на этих территориях находятся Ровенская и Хмельницкая АЭС, которые в случае войны, могут представлять огромную опасность для всей Европы. А также то, что Украина уже не один десяток лет стремится стать членом НАТО.

Кто знает, благодаря присутствию на этих территориях миротворческих сил, возможно будет наконец покончено с варварской вырубкой лесов, добычей янтаря, а также с огромными потоками контрабанды в том числе оружия и наркотиков.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:21

Кратко. 2021-04-05

Кратко. 2021-04-05

1) На Донбассе погиб украинский военный
19:28, 03.04.21
Информацию о гибели военного подтвердили в штабе ООС

2) Зеленский, Меркель и Макрон обсудят Донбасс без Путина - СМИ
Пока не сообщается о точной дате и времени проведения разговора

3) РФ стягивает войска к границам Украины. США и Европа обеспокоены.
Да не просто обеспокоены, а звонят по всем дипломатическим линиям в Украину.

А что делает наш Бубочка ?
Президент України здійснить офіційний візит до Держави Катар
Президент України Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом Державу Катар

Бубочка с Ленкой, за счёт бюджета, махнули в Катар.
Величайший опять устал, хочет отдохнуть

Твою мать. РФ войска стягивает к границе, опять запускают фейки о распятых мальчиках.
А ЭТО недоразумение едет развлекаться в Катар

4) Генерал армии США назвал лучший индикатор подготовки России к вторжению: полевые госпитали
О реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали

5) Оккупация Крыма. МИД не хочет отказываться от харьковских соглашений – пояснили, почему
Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации харьковских соглашений – дипломаты считают, что соглашение до сих пор в силе, так как фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма

6) Зеленский жалеет, что заседания СНБО проходят лишь раз в неделю
"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделе"

"Ой, дуураак"
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:23

Re: Політичні дискусії

Внимание, фейк! ДНР обвинили ВСУ в убийстве ребенка. Разбираем, что произошло.



Какая разница, как называется населенный пункт. Какая разница, где расположен населенный пункт
Главное, вбросить фейк

В субботу активно бурлил российский сегмент инета, но к вечеру воскресение всё затихло

Похоже, проверяют каналы распространения фейков, как работают, насколько массово
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:44

Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало".
Зображення
https://www.youtube.com/post/UgyW0JIytvFN2E_UWx14AaABCQ
"Ой, а кто это сделал", влада чи мудрий нарід, який і далі обирає вірастюків та аксьонових.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:38

  Schmit написав:Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало".
Зображення
https://www.youtube.com/post/UgyW0JIytvFN2E_UWx14AaABCQ
"Ой, а кто это сделал", влада чи мудрий нарід, який і далі обирає вірастюків та аксьонових.

Не та база сравнения.
Если сравнивать Зельца 2020, то с мародерским 2014 или 2015.
Т. е. дупу с дупой 8)
А так - это просто сравнение с доковидными временами без поправки на мародерськi "досягнення".
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:17

  Schmit написав:Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало".
Зображення
https://www.youtube.com/post/UgyW0JIytvFN2E_UWx14AaABCQ
"Ой, а кто это сделал", влада чи мудрий нарід, який і далі обирає вірастюків та аксьонових.

Це деяка маніпуляція, тому що в 2020 був ковід.
Але все-рівно очевидно що за Пороха все розвивалось, а за Зе - застій.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:34

Это прекрасно, ящетаю :)

Уровень наркозависимости — Байден-младший

Тот самый Хантер рассказал, что сидя дома без наркотиков, скурил всё, что более-менее напоминает крэк, в том числе крошки от сыра пармезан.

‘Большую часть времени я проводил стоя на четвереньках, ковыряя ковер в поисках крэка. Я курил все, что напоминает крэк-кокаин. Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из ваших знакомых, Трэйси’


Видео, где сам Хантер это говорит:
https://t.me/skabeeva/5715
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:38

Во что превращают Украину?

https://t.me/stranaua/13215Зображення

Сегодня прошло сообщение Нацполиции о том, что в Киеве граждане России избили парня за то что тот пил на улице слабоалкогольный напиток. Причём представились при этом «активистами».

Новость сразу показалось странной - что за россияне такие, которые под видом «активистов» бьют людей на улицах Киева?

Но вскоре появилась информация, которая все поставила на круги своя - это были не просто россияне, а члены ультраправой организации, связанной с Нацкорпусом и Азовом. А один из нападавших в своё время входил в группу российского неонациста Тесака.
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