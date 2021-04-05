Schmit написав:
Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало".
Ты ж кричал, что президент за экономику не отвечает, когда речь заходила о тарифах при Порошенко. Хватит уже заниматься пропагандой. 2018-й - последний год инертного восстановления экономики после ее обрушения в 2014-2015 гг. В 2023-2024-м будет то же самое, если не случится еще какой-нибудь катаклизм, на который президент (с любой фамилией) мало влияет.
А возвращаясь к проактивным экономическим реформам, с помощью которых можно было бы расти вопреки внешним обстоятельствам - ими вообще мало кто за всю историю Украины занимался. Немного Гетьман (который Вадим, а не тот, о ком ты подумал
), немного Кинах. Больше и вспомнить то некого...