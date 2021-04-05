Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Не та база сравнения. Если сравнивать Зельца 2020, то с мародерским 2014 или 2015. Т. е. дупу с дупой А так - это просто сравнение с доковидными временами без поправки на мародерськi "досягнення".
Тогда нужно еще учесть, кто в каком состоянии получил страну в управление. Представляю эту таблицу, если бы Зе получил страну в состоянии начала 2014 года, а не в плюсах 2019.
Schmit написав:Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало".
Ты ж кричал, что президент за экономику не отвечает, когда речь заходила о тарифах при Порошенко. Хватит уже заниматься пропагандой. 2018-й - последний год инертного восстановления экономики после ее обрушения в 2014-2015 гг. В 2023-2024-м будет то же самое, если не случится еще какой-нибудь катаклизм, на который президент (с любой фамилией) мало влияет.
А возвращаясь к проактивным экономическим реформам, с помощью которых можно было бы расти вопреки внешним обстоятельствам - ими вообще мало кто за всю историю Украины занимался. Немного Гетьман (который Вадим, а не тот, о ком ты подумал ), немного Кинах. Больше и вспомнить то некого...
pesikot написав:Какая разница, как называется населенный пункт. Какая разница, где расположен населенный пункт Главное, вбросить фейк
В субботу активно бурлил российский сегмент инета, но к вечеру воскресение всё затихло
Похоже, проверяют каналы распространения фейков, как работают, насколько массово
Да, мутная ситуация с этой трагедией. Может, так и было, как он говорит. Но ведь известны имя и фамилия погибшего ребенка, населенный пункт. Если причина трагедии не беспилотник, а найденный боеприпас, то это могут подтвердить родственники ребенка, местные жители, хотя бы представителям миссии ОБСЕ. И если это действельно фэйк, то это быстро вскроется. А если другое предположить: какие-то "кулибины" смастерили на коленке примитивный беспилотник (возможно даже без радиоуправления, камеры), привязали к нему гранату и запустили его в сторону позиций противника, снабдив часовым механизмом (вроде обычного будильника), который сбрасывает гранату. О какой-то точности понятное дело речь не шла - на авось. И в месте падения гранаты оказался несчастный ребенок. Такое возможно (я не спец в этих делах, ничего не утверждаю)?
zРадио написав:Ты ж кричал, что президент за экономику не отвечает, когда речь заходила о тарифах при Порошенко.
Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший).
zРадио написав:2018-й - последний год инертного восстановления экономики после ее обрушения в 2014-2015 гг. В 2023-2024-м будет то же самое, если не случится еще какой-нибудь катаклизм, на который президент (с любой фамилией) мало влияет.
Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Аlександр Мне не очень нравится эта инициатива. У венгров, румын и поляков может возникнуть фантомная боль по ампутированым конечностям былого величия. Прекращение неподобств с лесом, янтарем и особенно оружиемнаркотиками может быть использовано как повод. Леса от этого больше не станет, помня свежую румынскую обеспокоенность нарушением этого процесса со стороны Украины. С момента выхода статьи утекло много воды, но если кадровый состав амерских аналитиков прежний, это вселяет некую надежду, що все буде добре. Робота кипить. пс. предполагаю, что аэсы и своими силами неплохо прикрыты. Все же космическая держава с пролетарским прошлым.