Додано: Вів 06 кві, 2021 01:41

pesikot написав: Какая разница, как называется населенный пункт. Какая разница, где расположен населенный пункт

Главное, вбросить фейк



В субботу активно бурлил российский сегмент инета, но к вечеру воскресение всё затихло



Похоже, проверяют каналы распространения фейков, как работают, насколько массово Какая разница, как называется населенный пункт. Какая разница, где расположен населенный пунктГлавное, вбросить фейкВ субботу активно бурлил российский сегмент инета, но к вечеру воскресение всё затихлоПохоже, проверяют каналы распространения фейков, как работают, насколько массово

Да, мутная ситуация с этой трагедией. Может, так и было, как он говорит. Но ведь известны имя и фамилия погибшего ребенка, населенный пункт. Если причина трагедии не беспилотник, а найденный боеприпас, то это могут подтвердить родственники ребенка, местные жители, хотя бы представителям миссии ОБСЕ. И если это действельно фэйк, то это быстро вскроется.А если другое предположить: какие-то "кулибины" смастерили на коленке примитивный беспилотник (возможно даже без радиоуправления, камеры), привязали к нему гранату и запустили его в сторону позиций противника, снабдив часовым механизмом (вроде обычного будильника), который сбрасывает гранату. О какой-то точности понятное дело речь не шла - на авось. И в месте падения гранаты оказался несчастный ребенок. Такое возможно (я не спец в этих делах, ничего не утверждаю)?