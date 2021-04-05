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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7192719371947195
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:40

Новые подробности звонка Байдена

Инициатором звонка был Байден. Украинскую сторону предупредили за полчаса до связи. Зеленский говорил на русском языке [ой]. Переводил личный помощник президента США Байдена [имя не разглашается].

Продолжительность разговора — 32 минуты. Использование времени: 16 минут — Байден, 10 минут — переводчик, 6 минут — Зеленский.

Называется «Не, внучок, сначала послушай, что деда скажет».

https://t.me/montyan/3803
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:40

  Аlександр написав:Не та база сравнения.
Если сравнивать Зельца 2020, то с мародерским 2014 или 2015.
Т. е. дупу с дупой 8)
А так - это просто сравнение с доковидными временами без поправки на мародерськi "досягнення".

Тогда нужно еще учесть, кто в каком состоянии получил страну в управление. Представляю эту таблицу, если бы Зе получил страну в состоянии начала 2014 года, а не в плюсах 2019.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:02

  Schmit написав:Просив прихильників зе навести хоч якісь позитивні досягнення зеленої влади за два роки - відмовчались. Ось знайшов, дійсно, "хуже нє стало".


Ты ж кричал, что президент за экономику не отвечает, когда речь заходила о тарифах при Порошенко. Хватит уже заниматься пропагандой. 2018-й - последний год инертного восстановления экономики после ее обрушения в 2014-2015 гг. В 2023-2024-м будет то же самое, если не случится еще какой-нибудь катаклизм, на который президент (с любой фамилией) мало влияет.

А возвращаясь к проактивным экономическим реформам, с помощью которых можно было бы расти вопреки внешним обстоятельствам - ими вообще мало кто за всю историю Украины занимался. Немного Гетьман (который Вадим, а не тот, о ком ты подумал :mrgreen: ), немного Кинах. Больше и вспомнить то некого...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 01:41

  pesikot написав:Какая разница, как называется населенный пункт. Какая разница, где расположен населенный пункт
Главное, вбросить фейк

В субботу активно бурлил российский сегмент инета, но к вечеру воскресение всё затихло

Похоже, проверяют каналы распространения фейков, как работают, насколько массово

Да, мутная ситуация с этой трагедией. Может, так и было, как он говорит. Но ведь известны имя и фамилия погибшего ребенка, населенный пункт. Если причина трагедии не беспилотник, а найденный боеприпас, то это могут подтвердить родственники ребенка, местные жители, хотя бы представителям миссии ОБСЕ. И если это действельно фэйк, то это быстро вскроется.
А если другое предположить: какие-то "кулибины" смастерили на коленке примитивный беспилотник (возможно даже без радиоуправления, камеры), привязали к нему гранату и запустили его в сторону позиций противника, снабдив часовым механизмом (вроде обычного будильника), который сбрасывает гранату. О какой-то точности понятное дело речь не шла - на авось. И в месте падения гранаты оказался несчастный ребенок. Такое возможно (я не спец в этих делах, ничего не утверждаю)?
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 06:30

  zРадио написав:Ты ж кричал, что президент за экономику не отвечает, когда речь заходила о тарифах при Порошенко.

Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший).
  zРадио написав:2018-й - последний год инертного восстановления экономики после ее обрушения в 2014-2015 гг. В 2023-2024-м будет то же самое, если не случится еще какой-нибудь катаклизм, на который президент (с любой фамилией) мало влияет.

Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:50

Kudrjavuy
Да. Замечательная.
Подтверждает озвученную тактику действовать из-за спин стокгольмских заложников.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:09

Аlександр
Мне не очень нравится эта инициатива. У венгров, румын и поляков может возникнуть фантомная боль по ампутированым конечностям былого величия. Прекращение неподобств с лесом, янтарем и особенно оружиемнаркотиками может быть использовано как повод. Леса от этого больше не станет, помня свежую румынскую обеспокоенность нарушением этого процесса со стороны Украины.
С момента выхода статьи утекло много воды, но если кадровый состав амерских аналитиков прежний, это вселяет некую надежду, що все буде добре. Робота кипить.
пс. предполагаю, что аэсы и своими силами неплохо прикрыты. Все же космическая держава с пролетарским прошлым.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:16

Есть и такие соображения.
даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Вів 06 кві, 2021 08:19, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:18

  Alex2007 написав:неужели на ветке нет ни одного сторонника Зе. :D

Это, - так: кратко.
О торговцах чужих собак.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/3/672615/

https://censor.net/ru/news/3257062/ukra ... vayichenko

https://gordonua.com/blogs/igor-smeshko ... 46638.html

https://gordonua.com/news/politics/chle ... 46461.html

https://patrioty.org.ua/politic/tsi-hnd ... 69733.html

https://strana.ua/news/324738-danilov-o ... ssiej.html
Даже чужие вкурили.
https://replyua.net/politika/247339-pol ... aniya.html

https://censor.net/ru/news/3226656/bole ... atizatsiyu

https://gordonua.com/tags/mihail-volynets.html

https://www.dialog.ua/opinion/226220_1616532634

А это полный аут и все молчат:
https://ddk.dn.ua/news/article/168525/

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2421885

https://censor.net/ru/news/3255820/zarp ... _86_nardep

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... -pod-khoha

http://archive.objectiv.tv/zabastovka_g ... trans.html

https://gordonua.com/news/politics/impo ... 47256.html

https://censor.net/ru/news/3255104/impo ... i_s_krymom

https://patrioty.org.ua/politic/vlada-o ... 69201.html

https://lifedon.com.ua/economy/coal_ind ... etsya.html
"Олія, цукор, хліб,..."?
https://svodka.com.ua/%D0%B7%D0%B5-%D1% ... B0-%D0%BF/

https://suspilne.media/119172-sahtari-k ... -protestu/

https://strana.ua/news/326129-pochemu-z ... na-uz.html

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/5/672675/

А это уже откровенное лицедейство, ибо уже публично плевали в лицо, https://www.youtube.com/watch?v=gyl6sfu78AY а им шо божья роса:
https://gordonua.com/news/money/ukrainc ... 47259.html
........................................
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/30/672461/
И соедините всё с ростом гос долга за 2019-2020года, сокращением госрезерва...
Не поленитесь комплексно попробуйте всё переварить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:46

  Ukrainian написав:

Классный формат. Лайк.
bevzaalex
 
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