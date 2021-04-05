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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7193719471957196
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:13

  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Смешно... Тот слился только в конце каденции, поняв, что второго срока (по крайней мере подряд) гетьману не видать, как собственных ушей

  Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.


Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная :mrgreen:

Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:58

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Да. Замечательная.
Подтверждает озвученную тактику действовать из-за спин стокгольмских заложников.

Война это всегда подло и несправедливо.
Но ещё страшнее, в это самое время - предательство за спиной.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:36

  zРадио написав:
  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

  zРадио написав:
  Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная :mrgreen:

Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:40

  Schmit написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

- Спирт заводов не осталось?
Портами торгует, остатками,.... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/5/672675/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:55

  Schmit написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

  zРадио написав:
  Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная :mrgreen:

Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.

  zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

Это бред. Без приложения усилий возможен только рост энтропии, а не "инертное восстановление".
Schmit
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