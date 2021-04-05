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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7193719471957196 Додано: Вів 06 кві, 2021 13:13 Schmit написав: Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)

Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)



Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Смешно... Тот слился только в конце каденции, поняв, что второго срока (по крайней мере подряд) гетьману не видать, как собственных ушей



Schmit написав: Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия. Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.



Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная



Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Смешно... Тот слился только в конце каденции, поняв, что второго срока (по крайней мере подряд) гетьману не видать, как собственных ушейОй-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зраднаяДоговорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов zРадио

Повідомлень: 9699 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2039 раз. Подякували: 4408 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 13:55 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23. А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23. lapay Повідомлень: 12092 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1174 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 13:58 bevzaalex написав: Kudrjavuy

Да. Замечательная.

Подтверждает озвученную тактику действовать из-за спин стокгольмских заложников. Да. Замечательная.Подтверждает озвученную тактику действовать из-за спин стокгольмских заложников.

Война это всегда подло и несправедливо.

Но ещё страшнее, в это самое время - предательство за спиной. Война это всегда подло и несправедливо. Kudrjavuy

Повідомлень: 8762 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 14:36 zРадио написав: Schmit написав: Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)

Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)



Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.



zРадио написав: Schmit написав: Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия. Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная

Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо. Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо. Schmit

Повідомлень: 2094 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 14:40 Schmit написав: zРадио написав: Schmit написав: Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)

Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)



Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

- Спирт заводов не осталось?

Портами торгует, остатками,.... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/5/672675/ - Спирт заводов не осталось?Портами торгует, остатками,.... Kudrjavuy

Повідомлень: 8762 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 14:55 Schmit написав: zРадио написав: Schmit написав: Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)

Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)



Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.



zРадио написав: Schmit написав: Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия. Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная

Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо. Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.

zРадио написав: Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

Это бред. Без приложения усилий возможен только рост энтропии, а не "инертное восстановление". Это бред. Без приложения усилий возможен только рост энтропии, а не "инертное восстановление". Schmit

Повідомлень: 2094 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7193719471957196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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