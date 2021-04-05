Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Смешно... Тот слился только в конце каденции, поняв, что второго срока (по крайней мере подряд) гетьману не видать, как собственных ушей
Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная
Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?
Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.
zРадио написав:
Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная
Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?
Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?
Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.
zРадио написав:
Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная
Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
Это бред. Без приложения усилий возможен только рост энтропии, а не "инертное восстановление".