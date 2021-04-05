Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Смешно... Тот слился только в конце каденции, поняв, что второго срока (по крайней мере подряд) гетьману не видать, как собственных ушей
Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная
Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?
Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.
zРадио написав:
Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная
Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)
Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?
Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.
zРадио написав:
Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.
Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная
Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы.
Это бред. Без приложения усилий возможен только рост энтропии, а не "инертное восстановление".
zРадио написав:А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
Это происходит как раз по причине приложения усилий, а не от бездействия.
zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23.
Те рассказывали то же самое устами Миклошей, Аслундов и прочих шутов (типа "Плана Маршалла для Украины"). Но я с одинаковым непонимаем отношусь ко всем подобным вракам, ты это знаешь. А Гончарук - это недоразумение какое-то. Слайдермен, никогда не работавший с реальной экономикой...
Schmit написав:Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая
Понимаешь, в чем разница позиций - ты идеализируешь одних и демонизируешь других. На самом же деле экономические результаты неудовлетворительные у всех. А такую же табличку с набором бенчмарков, где их значения за 2020-й будут "выгоднее", чем в 2018-м нарисовать можно тоже без труда. Например, средняя реальная зарплата выше, инфляция - ниже...
zРадио написав:Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
Поверь - при Порошенко мы тоже брали все, что нам давали. А выпрашивали - еще сильнее, чем когда-либо. От кредитов не откажется никакая власть
bevzaalex написав:Есть и такие соображения. даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты.
Фантазії якісь. По логіці автора НАБАГАТО вигідніше все те саме робити в пустелі якійсь, а не в Україні. Газопровід - сьогодні не проблема. Ось Росія стільки їх побудувала і нічого. І взагалі що за глупий цикл - виробляти електрику, перетворювати її в водень, а потім той самий водень перетворювати в електрику. А втрати на такі перетворення автор не враховує?
Втрати цілком оправдані мобільністю. І несуттєві. Інакше ~ мізерні. Екологія править бал. Розумієте, географічне розташування платоспроможних споживачів має вирішальне значення. Слідом інфраструктура. Так от, перепрошую, але озирнувшись навкруги єс, пустель не бачу. З африканськими біда в іншому, французи не дадуть збрехати, так от, при зростаючій потребі у мобільному паливі дуже важко прийняти рішення щодо початку будівництва ~ на виноградниках(по 600ойро за пляшку 0,7вина) і аспарагусових(по 30к ойро за інвестований гектар), або тюльпанових(вибачте не володію інфою) полях та плантаціях. Тут вже й нідерландці підкивують французам. А там і хмар побільше. Але сама тютя в іншому, нам би до сонячних ще й аес потужностей добавити, і бєньрінатовичей приструнити, а краще вивести за межі корита, заодно металопрокату ласкаво попросити виділити на конструкції під панелі. Тут вже й наша зґвалтована економіка починає кивати, утираючи сльози хустинкою. Тому й написав, ех мєчти. пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу
Schmit написав:Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая
Понимаешь, в чем разница позиций - ты идеализируешь одних и демонизируешь других. На самом же деле экономические результаты неудовлетворительные у всех. А такую же табличку с набором бенчмарков, где их значения за 2020-й будут "выгоднее", чем в 2018-м нарисовать можно тоже без труда. Например, средняя реальная зарплата выше, инфляция - ниже...
Ладно, сдаюсь. Зе пока даже экватор не пересек, может еще покажет класс, хотя сомневаюсь. Но то, что из-за монобольшинства вся ответственность за зрады/перемоги теперь только на президенте, думаю бесспорно.
Вставлю своих "5 копеек", когда то "интересовался" промышленными "перспективами", в памяти что-то осталось. В появление новых водородных технологий вкладываются, сегодня страны Юго восточной Азии - Тихоокеанского региона.
bevzaalex написав:пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу
Максимальное КПД водородно аккумулирующих станций электроэнергии 30%(это теоретически расчётное - на практике, в наших условиях - значит порядка 15%). В Украине нет технологий использования водорода.(сжижения, хранения, транспортировки, использования, и т.д.) "Трубы" из метала имеют резко ограниченный срок службы при использовании водорода. "год", под давлением даже не рассматривается. - теоретически возможно сооружение малых емкостей "автомобильных баков"(со специальным покрытием), но их стоимость? С другой стороны водород очень взрывоопасный, что исключает его использование в быту, при существующей ныне технологии. Отсюда использование в коммунальном секторе даже "смеси" - нереально. ......... водород имеет физическое свойство "просачиваться сквозь металл", накапливаться в нём, меняя физические свойства материала.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 кві, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.