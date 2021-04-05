RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7194719571967197>
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:13

  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко? Смешно... Тот слился только в конце каденции, поняв, что второго срока (по крайней мере подряд) гетьману не видать, как собственных ушей

  Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.


Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная :mrgreen:

Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9705
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2042 раз.
Подякували: 4414 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23.
lapay
 
Повідомлень: 12095
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:58

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Да. Замечательная.
Подтверждает озвученную тактику действовать из-за спин стокгольмских заложников.

Война это всегда подло и несправедливо.
Но ещё страшнее, в это самое время - предательство за спиной.
Это только сегодняшнее, малая часть.:
https://censor.net/ru/news/3257941/nabu ... _odioznogo

https://censor.net/ru/news/3257943/anti ... iya_sahara

https://censor.net/ru/news/3257980/my_s ... enediktova
......................................................
https://strana.ua/news/326625-bajden-po ... erest.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 кві, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8762
З нами з: 20.09.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:36

  zРадио написав:
  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

  zРадио написав:
  Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная :mrgreen:

Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:55

  Schmit написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Правильно, отвечает правительство, если назначено коалицией фракций. Но у Зе беспрецедентное монобольшинство и 100% своих людей на всех должностях. Так что за все зрады и перемоги сегодня на 100% отвечает президент (или нарид, то все избравший)


Шта? Гройсман - не Премьер Порошенко?

Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая.

  zРадио написав:
  Schmit написав:Нет никакого инерционного восстановления. По инерции экономика могла только падать дальше до самого дна, полного зубажиння нарида, коллапса банковской системы и бартерных отношений 90-х. Для изменения направления движения всегда нужно прилагать усилия.

Ой-ей-ей. Это что ж получается - посткризисное восстановление 2010-2012 гг обеспечил гений Азарова и Януковича? Зрада зрадная :mrgreen:

Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.

  zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы.

Это бред. Без приложения усилий возможен только рост энтропии, а не "инертное восстановление".
  zРадио написав:А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

Это происходит как раз по причине приложения усилий, а не от бездействия.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:01

  lapay написав:
  zРадио написав:Договорился ты уже до ручки... Нет! Инертное восстановление происходит от низкой базы. А вечных падений не бывает так же, как не бывает вечных ростов

А шо, самокатчика і 8% на рік вже остаточно забули? Ні Яценюк, ні Гройсман не розказували таких казочок, як зелені. Ну, казки до виборів - це зрозуміло, а от після - це вже від невігластва, як і курс по 23.


Те рассказывали то же самое устами Миклошей, Аслундов и прочих шутов (типа "Плана Маршалла для Украины"). Но я с одинаковым непонимаем отношусь ко всем подобным вракам, ты это знаешь. А Гончарук - это недоразумение какое-то. Слайдермен, никогда не работавший с реальной экономикой...

  Schmit написав:Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая


Понимаешь, в чем разница позиций - ты идеализируешь одних и демонизируешь других. На самом же деле экономические результаты неудовлетворительные у всех. А такую же табличку с набором бенчмарков, где их значения за 2020-й будут "выгоднее", чем в 2018-м нарисовать можно тоже без труда. Например, средняя реальная зарплата выше, инфляция - ниже...

  zРадио написав:Набрать кредитов под Евро 2012 - много ума не надо.


Поверь - при Порошенко мы тоже брали все, что нам давали. А выпрашивали - еще сильнее, чем когда-либо. От кредитов не откажется никакая власть
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9705
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2042 раз.
Подякували: 4414 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:26

  andrijk777 написав:
  bevzaalex написав:Есть и такие соображения.
даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты.

Фантазії якісь.
По логіці автора НАБАГАТО вигідніше все те саме робити в пустелі якійсь, а не в Україні.
Газопровід - сьогодні не проблема. Ось Росія стільки їх побудувала і нічого.
І взагалі що за глупий цикл - виробляти електрику, перетворювати її в водень, а потім той самий водень перетворювати в електрику. А втрати на такі перетворення автор не враховує?

Втрати цілком оправдані мобільністю. І несуттєві. Інакше ~ мізерні. Екологія править бал.
Розумієте, географічне розташування платоспроможних споживачів має вирішальне значення. Слідом інфраструктура. Так от, перепрошую, але озирнувшись навкруги єс, пустель не бачу. З африканськими біда в іншому, французи не дадуть збрехати,
так от, при зростаючій потребі у мобільному паливі дуже важко прийняти рішення щодо початку будівництва
~ на виноградниках(по 600ойро за пляшку 0,7вина)
і аспарагусових(по 30к ойро за інвестований гектар),
або тюльпанових(вибачте не володію інфою)
полях та плантаціях.
Тут вже й нідерландці підкивують французам.
А там і хмар побільше.
Але сама тютя в іншому, нам би до сонячних ще й аес потужностей добавити, і бєньрінатовичей приструнити, а краще вивести за межі корита, заодно металопрокату ласкаво попросити виділити на конструкції під панелі.
Тут вже й наша зґвалтована економіка починає кивати, утираючи сльози хустинкою.
Тому й написав, ех мєчти.
пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу
bevzaalex
 
Повідомлень: 2282
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2250 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:01

  zРадио написав:
  Schmit написав:Если Гройсман был человеком ПО (о чем мы на 100% утверждать не можем), то большинство министров в правительстве уж точно не были его людьми. Ведь в коалиции большинство принадлежало НФ, а БПП частично состоял из, навязанных Пороху (Кличком например) людей. У президента не было не то, что монобольшинства, а даже обычного большинства в парламенте. А вот у Зе ситуация совсем другая

Понимаешь, в чем разница позиций - ты идеализируешь одних и демонизируешь других. На самом же деле экономические результаты неудовлетворительные у всех. А такую же табличку с набором бенчмарков, где их значения за 2020-й будут "выгоднее", чем в 2018-м нарисовать можно тоже без труда. Например, средняя реальная зарплата выше, инфляция - ниже...

Ладно, сдаюсь. Зе пока даже экватор не пересек, может еще покажет класс, хотя сомневаюсь. Но то, что из-за монобольшинства вся ответственность за зрады/перемоги теперь только на президенте, думаю бесспорно.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:28

Вставлю своих "5 копеек", когда то "интересовался" промышленными "перспективами", в памяти что-то осталось. В появление новых водородных технологий вкладываются, сегодня страны Юго восточной Азии - Тихоокеанского региона.

  bevzaalex написав:пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу

Максимальное КПД водородно аккумулирующих станций электроэнергии 30%(это теоретически расчётное - на практике, в наших условиях - значит порядка 15%).
В Украине нет технологий использования водорода.(сжижения, хранения, транспортировки, использования, и т.д.)
"Трубы" из метала имеют резко ограниченный срок службы при использовании водорода.
"год", под давлением даже не рассматривается. - теоретически возможно сооружение малых емкостей "автомобильных баков"(со специальным покрытием), но их стоимость?
С другой стороны водород очень взрывоопасный, что исключает его использование в быту, при существующей ныне технологии.
Отсюда использование в коммунальном секторе даже "смеси" - нереально.
.........
водород имеет физическое свойство "просачиваться сквозь металл", накапливаться в нём, меняя физические свойства материала.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 кві, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8762
З нами з: 20.09.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:43

Зображення
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14402
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7891 раз.
Подякували: 3811 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 7194719571967197>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.