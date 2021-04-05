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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:53
bevzaalex написав: andrijk777 написав: bevzaalex написав:
Есть и такие соображения.
даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты.
Фантазії якісь.
По логіці автора НАБАГАТО вигідніше все те саме робити в пустелі якійсь, а не в Україні.
Газопровід - сьогодні не проблема. Ось Росія стільки їх побудувала і нічого.
І взагалі що за глупий цикл - виробляти електрику, перетворювати її в водень, а потім той самий водень перетворювати в електрику. А втрати на такі перетворення автор не враховує?
Втрати цілком оправдані мобільністю. І несуттєві. Інакше ~ мізерні. Екологія править бал.
Розумієте, географічне розташування платоспроможних споживачів має вирішальне значення. Слідом інфраструктура. Так от, перепрошую, але озирнувшись навкруги єс, пустель не бачу. З африканськими біда в іншому, французи не дадуть збрехати,
так от, при зростаючій потребі у мобільному паливі дуже важко прийняти рішення щодо початку будівництва
~ на виноградниках(по 600ойро за пляшку 0,7вина)
і аспарагусових(по 30к ойро за інвестований гектар),
або тюльпанових(вибачте не володію інфою)
полях та плантаціях.
Тут вже й нідерландці підкивують французам.
А там і хмар побільше.
Але сама тютя в іншому, нам би до сонячних ще й аес потужностей добавити, і бєньрінатовичей приструнити, а краще вивести за межі корита, заодно металопрокату ласкаво попросити виділити на конструкції під панелі.
Тут вже й наша зґвалтована економіка починає кивати, утираючи сльози хустинкою.
Тому й написав, ех мєчти.
пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу
Не бачите САХАРИ??? Сонця більше, земля безплатна.
На СЬОГОДНІШНІЙ день цей ролик - це фантазії.
Навіть такої технології(виробляти водень, транспортувати його і споживати як паливо) ще фактично немає.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 17:18
Kudrjavuy
Первое, что приходит на ум, это поэтапно продуть чудонаносмесью имеющиеся трубы, для создания изоляционного слоя. Сорян , предметом не владею, глубокое не копал. Предполагаю, что работы по способам решения задач устранения сложностей использования водорода ведутся, как и технологий преобразования.
Где?
Везде, возможно у нас в том числе.
Когда?
Извините, так далеко не заглядываю.
пс.ну и в порядке бреда, в вопросах надежности поставок газа в Европу, помня о враге.
Идея следующая. Учитывая успешную практику бпла и прочих дронов камикадзэ в последнем конфликте, почему бы не объединить усилия наших кулибиных с польскими и литовскими, в кружок очумелых ручек, для создания водных(точнее подводных) дроновкамикадзэ, бпПа, для развлечений в Балтийском море.
На заряде можно существенно сэкономить, учитывая природу природного и давление.
Нет, конечно я не серьезно и исключительно в качестве мысленного эксперимента. Уж больно козырей на руках не хватает.
Почухивая опору крымского моста, зеваю.
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bevzaalex
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