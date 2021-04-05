Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7194719571967197 Додано: Вів 06 кві, 2021 16:53 bevzaalex написав: andrijk777 написав: bevzaalex написав: Есть и такие соображения.

даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты. Есть и такие соображения.даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты.

Фантазії якісь.

По логіці автора НАБАГАТО вигідніше все те саме робити в пустелі якійсь, а не в Україні.

Газопровід - сьогодні не проблема. Ось Росія стільки їх побудувала і нічого.

І взагалі що за глупий цикл - виробляти електрику, перетворювати її в водень, а потім той самий водень перетворювати в електрику. А втрати на такі перетворення автор не враховує? Фантазії якісь.По логіці автора НАБАГАТО вигідніше все те саме робити в пустелі якійсь, а не в Україні.Газопровід - сьогодні не проблема. Ось Росія стільки їх побудувала і нічого.І взагалі що за глупий цикл - виробляти електрику, перетворювати її в водень, а потім той самий водень перетворювати в електрику. А втрати на такі перетворення автор не враховує?

Втрати цілком оправдані мобільністю. І несуттєві. Інакше ~ мізерні. Екологія править бал.

Розумієте, географічне розташування платоспроможних споживачів має вирішальне значення. Слідом інфраструктура. Так от, перепрошую, але озирнувшись навкруги єс, пустель не бачу. З африканськими біда в іншому, французи не дадуть збрехати,

так от, при зростаючій потребі у мобільному паливі дуже важко прийняти рішення щодо початку будівництва

~ на виноградниках(по 600ойро за пляшку 0,7вина)

і аспарагусових(по 30к ойро за інвестований гектар),

або тюльпанових(вибачте не володію інфою)

полях та плантаціях.

Тут вже й нідерландці підкивують французам.

А там і хмар побільше.

Але сама тютя в іншому, нам би до сонячних ще й аес потужностей добавити, і бєньрінатовичей приструнити, а краще вивести за межі корита, заодно металопрокату ласкаво попросити виділити на конструкції під панелі.

Тут вже й наша зґвалтована економіка починає кивати, утираючи сльози хустинкою.

Тому й написав, ех мєчти.

пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу Втрати цілком оправдані мобільністю. І несуттєві. Інакше ~ мізерні. Екологія править бал.Розумієте, географічне розташування платоспроможних споживачів має вирішальне значення. Слідом інфраструктура. Так от, перепрошую, але озирнувшись навкруги єс, пустель не бачу. З африканськими біда в іншому, французи не дадуть збрехати,так от, при зростаючій потребі у мобільному паливі дуже важко прийняти рішення щодо початку будівництва~ на виноградниках(по 600ойро за пляшку 0,7вина)і аспарагусових(по 30к ойро за інвестований гектар),або тюльпанових(вибачте не володію інфою)полях та плантаціях.Тут вже й нідерландці підкивують французам.А там і хмар побільше.Але сама тютя в іншому, нам би до сонячних ще й аес потужностей добавити, і бєньрінатовичей приструнити, а краще вивести за межі корита, заодно металопрокату ласкаво попросити виділити на конструкції під панелі.Тут вже й наша зґвалтована економіка починає кивати, утираючи сльози хустинкою.Тому й написав, ех мєчти.пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу

Не бачите САХАРИ??? Сонця більше, земля безплатна.

На СЬОГОДНІШНІЙ день цей ролик - це фантазії.

Навіть такої технології(виробляти водень, транспортувати його і споживати як паливо) ще фактично немає. Не бачите САХАРИ??? Сонця більше, земля безплатна.На СЬОГОДНІШНІЙ день цей ролик - це фантазії.Навіть такої технології(виробляти водень, транспортувати його і споживати як паливо) ще фактично немає. andrijk777

Повідомлень: 2963 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 17:18 Kudrjavuy

Первое, что приходит на ум, это поэтапно продуть чудонаносмесью имеющиеся трубы, для создания изоляционного слоя. Сорян , предметом не владею, глубокое не копал. Предполагаю, что работы по способам решения задач устранения сложностей использования водорода ведутся, как и технологий преобразования.

Где?

Везде, возможно у нас в том числе.

Когда?

Извините, так далеко не заглядываю.





пс.ну и в порядке бреда, в вопросах надежности поставок газа в Европу, помня о враге.

Идея следующая. Учитывая успешную практику бпла и прочих дронов камикадзэ в последнем конфликте, почему бы не объединить усилия наших кулибиных с польскими и литовскими, в кружок очумелых ручек, для создания водных(точнее подводных) дроновкамикадзэ, бпПа, для развлечений в Балтийском море.

На заряде можно существенно сэкономить, учитывая природу природного и давление.

Нет, конечно я не серьезно и исключительно в качестве мысленного эксперимента. Уж больно козырей на руках не хватает.

Почухивая опору крымского моста, зеваю. bevzaalex Повідомлень: 2282 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2250 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7194719571967197 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: bevzaalex і 2 гостейМодератори: Ірина_