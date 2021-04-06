Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
bevzaalex написав:Есть и такие соображения. даешь больше панелей хороших и разных, ну и азс самособой. Эх мечты.
Фантазії якісь. По логіці автора НАБАГАТО вигідніше все те саме робити в пустелі якійсь, а не в Україні. Газопровід - сьогодні не проблема. Ось Росія стільки їх побудувала і нічого. І взагалі що за глупий цикл - виробляти електрику, перетворювати її в водень, а потім той самий водень перетворювати в електрику. А втрати на такі перетворення автор не враховує?
Втрати цілком оправдані мобільністю. І несуттєві. Інакше ~ мізерні. Екологія править бал. Розумієте, географічне розташування платоспроможних споживачів має вирішальне значення. Слідом інфраструктура. Так от, перепрошую, але озирнувшись навкруги єс, пустель не бачу. З африканськими біда в іншому, французи не дадуть збрехати, так от, при зростаючій потребі у мобільному паливі дуже важко прийняти рішення щодо початку будівництва ~ на виноградниках(по 600ойро за пляшку 0,7вина) і аспарагусових(по 30к ойро за інвестований гектар), або тюльпанових(вибачте не володію інфою) полях та плантаціях. Тут вже й нідерландці підкивують французам. А там і хмар побільше. Але сама тютя в іншому, нам би до сонячних ще й аес потужностей добавити, і бєньрінатовичей приструнити, а краще вивести за межі корита, заодно металопрокату ласкаво попросити виділити на конструкції під панелі. Тут вже й наша зґвалтована економіка починає кивати, утираючи сльози хустинкою. Тому й написав, ех мєчти. пс. рф до труб ще коєшо добудовує, можете глянути, але метанводень некошерний, про ціну і доцільність промовчу
Не бачите САХАРИ??? Сонця більше, земля безплатна. На СЬОГОДНІШНІЙ день цей ролик - це фантазії. Навіть такої технології(виробляти водень, транспортувати його і споживати як паливо) ще фактично немає.
Kudrjavuy Первое, что приходит на ум, это поэтапно продуть чудонаносмесью имеющиеся трубы, для создания изоляционного слоя. Сорян , предметом не владею, глубокое не копал. Предполагаю, что работы по способам решения задач устранения сложностей использования водорода ведутся, как и технологий преобразования. Где? Везде, возможно у нас в том числе. Когда? Извините, так далеко не заглядываю.
пс.ну и в порядке бреда, в вопросах надежности поставок газа в Европу, помня о враге. Идея следующая. Учитывая успешную практику бпла и прочих дронов камикадзэ в последнем конфликте, почему бы не объединить усилия наших кулибиных с польскими и литовскими, в кружок очумелых ручек, для создания водных(точнее подводных) дроновкамикадзэ, бпПа, для развлечений в Балтийском море. На заряде можно существенно сэкономить, учитывая природу природного и давление. Нет, конечно я не серьезно и исключительно в качестве мысленного эксперимента. Уж больно козырей на руках не хватает. Почухивая опору крымского моста, зеваю.
andrijk777 Бачу, і її(сахару) палить не тільки сонце, але й аборигени з конкістадорами. Французам болить, але вдіяти нічого не можуть, стабільно втрачають контроль над волостью, саме тому їх згадував(ну і виноградники тоже камінь в їх огород. пс. води не бачу, можливо морська підходить, але це треба у спеціалістів і профєсоров в інститутах питати, гранти отримують вони, а не ми з Вами. ппс. стосовно технологій, над братами Райт теж сміялися, як і над їх попередниками, адже людина не може літати. Я от не можу, але хвала самі знаєте Кому і братам з давінчами, літаю.
bevzaalex написав:ппс. стосовно технологій, над братами Райт теж сміялися, як і над їх попередниками, адже людина не може літати. Я от не можу, але хвала самі знаєте Кому і братам з давінчами, літаю.
Я над технологією не сміюсь. Технологій які вмерли було в десятки разів більше ніж успішних. Почитай хоча б про надпровідність(1986р) - це була революційна технологія з безмежними можливостями, яка виявилась абсолютно непрактичною. Поки робочої технології немає - говорити про водень - це фантазії.
andrijk777 Мені сорока нащебетала, що вузькі з пів~року назад склепали двигун на надпровідниках, можливо фейк. Пропоную залишитись кожному при своєму. Мене щонайменше радують роботи в альтернативних напрямках, Вас впевнений також. Ось і спільне. пс. перепрошую, так Ви не сміялися, я некоректно підібрав вирази і трошки на іншому хотів зосередити увагу. ппс. фантазії і мрії ~ мати й батько інновацій.імхо. Ще раз перепрошую.
Schmit написав:Ладно, сдаюсь. Зе пока даже экватор не пересек, может еще покажет класс, хотя сомневаюсь. Но то, что из-за монобольшинства вся ответственность за зрады/перемоги теперь только на президенте, думаю бесспорно.
Да, я с этим полностью согласен. Ответственность за то, что можно поменять изнутри страны (а это далеко не все), полностью на нем. Многое не получается, это правда. Но то, что Зеленский не является креатурой 90-х, выгодно отличает его от всех папередников, привыкших путать свою шерсть с государственной (с) А точнее - государственную со своей
Фельдъегерско-почтовая связь. Элита войск связи. Перевозка особо важных документов. Попасть туда сложнее, чем в президенты)) Блатнее некуда. На весь! СССР их готовили только в Полтавском Высшем училище связи -- только взвод (менее 30 чел.). Распределение в основном заграницу по группам войск.
И додуматься так забухать на службе... И тут снизу постучали))
bevzaalex написав:andrijk777 Мені сорока нащебетала, що вузькі з пів~року назад склепали двигун на надпровідниках, можливо фейк.
Узкие действительно впереди планеты всей в области применения ВТСП. Они наносят YBaCuO на стальные ленты и скручивают из них соленоиды и прочую мелкую электротехнику. Но линии электропередач без потерь, на что поначалу выделялись миллиарды (в Союзе также) из этого не построить. Все ВТСП - это фактически керамика, провода из нее не вытянешь.
bevzaalex написав:Kudrjavuy Первое, что приходит на ум, это поэтапно продуть чудонаносмесью имеющиеся трубы, для создания изоляционного слоя. Сорян , предметом не владею, глубокое не копал. Предполагаю, что работы по способам решения задач устранения сложностей использования водорода ведутся, как и технологий преобразования. Где? Везде, возможно у нас в том числе. Когда? Извините, так далеко не заглядываю.
Проблема не в "изоляции" - проблема в атомарном строении. Водород самая малая молекула способная проникать в любую кристаллическую решётку.(сквозь)
Starikan написав:Но линии электропередач без потерь, на что поначалу выделялись миллиарды (в Союзе также) из этого не построить. Все ВТСП - это фактически керамика, провода из нее не вытянешь.
"Слышал" об одном нашем "проекте" с игрой со сверх проводимостью. Стоимость строительства и эксплуатации расчётная окупалась на пятый год.(более 300км) Но там вложения сравнимые со строительством новой атомной электростанции.
На сегодня, тенденция к строительству малых АЭС глубокого заложения - поэтому ни то ни сё.