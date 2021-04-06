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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:57
Kudrjavuy
В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.
либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.
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bevzaalex
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:25
bevzaalex написав:Kudrjavuy
В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.
либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.
Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.
Что-то новое, но уже по новым ценам для нас всё равно неприемлимо.
Максимум, как уже писал - это аккумулирующие электростанции вне зоны застройки - но там малый КПД.
И большая изначально стоимость.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 06 кві, 2021 23:01
Kudrjavuy написав:
Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.
Так отказалась, что Северный поток-2 достраивает.
На самом деле, газ - самый экологичный вид топлива. Ни тебе золы, ни сажи. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).
Хайп очевидно скоро спадет. Ведь естественный цикл потепления уже сменился на похолодание, что очевидно этой зимой-весной и не только у нас, но и в Америке и Европе. Убедить мерзнущего избирателя, еще и измученного локдаунами, в том, что ему надо еще сильнее затянуть пояс ради борьбы с мифическим "глобальным потеплением" будет посложнее, чем в теплую фазу естественного климатического цикла.
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Tegularius
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Додано: Вів 06 кві, 2021 23:14
Tegularius написав: Kudrjavuy написав:
Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.
Так отказалась, что Северный поток-2 достраивает.
На самом деле, газ - самый экологичный вид топлива. Ни тебе золы, ни сажи. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).
Хайп очевидно скоро спадет. Ведь естественный цикл потепления уже сменился на похолодание, что очевидно этой зимой-весной и не только у нас, но и в Америке и Европе. Убедить мерзнущего избирателя, еще и измученного локдаунами, в том, что ему надо еще сильнее затянуть пояс ради борьбы с мифическим "глобальным потеплением" будет посложнее, чем в теплую фазу естественного климатического цикла.
Гораздо ранее.(лет на 100)
Это когда к примеру: в Вене были выведены из эксплуатации городские газгольдеры. Аккумулирующие коксовый газ для использования в бытовых целях города.
Не помню, где видел, но по прогнозу с 25го года снега в Европе не будет.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 06 кві, 2021 23:46
Kudrjavuy написав:
Это когда к примеру: в Вене были выведены из эксплуатации городские газгольдеры. Аккумулирующие коксовый газ для использования в бытовых целях города.
Вероятно потому, что перестали производить кокс. Сжигание угля действительно вредит экологии, газа - не вредит (кроме мифического "потепления климата")
[/quote]
Не помню, где видел, но по прогнозу с 25го года снега в Европе не будет.
Сказочки от потеплистов. Прямо сейчас в Праге -2, в Лондоне и Вене 0. А это почти уже середина весны.
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