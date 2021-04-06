Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7195719671977198 Додано: Вів 06 кві, 2021 21:57 Kudrjavuy

В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.

либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем. bevzaalex Повідомлень: 2285 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2252 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 22:25 bevzaalex написав: Kudrjavuy

В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.

либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем. В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.

Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.

Что-то новое, но уже по новым ценам для нас всё равно неприемлимо.

Максимум, как уже писал - это аккумулирующие электростанции вне зоны застройки - но там малый КПД.

И большая изначально стоимость. Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.Что-то новое, но уже по новым ценам для нас всё равно неприемлимо.Максимум, как уже писал - это аккумулирующие электростанции вне зоны застройки - но там малый КПД.И большая изначально стоимость. Kudrjavuy

Повідомлень: 8768 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 23:01 Kudrjavuy написав: Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа. Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.

Так отказалась, что Северный поток-2 достраивает.

На самом деле, газ - самый экологичный вид топлива. Ни тебе золы, ни сажи. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).

Хайп очевидно скоро спадет. Ведь естественный цикл потепления уже сменился на похолодание, что очевидно этой зимой-весной и не только у нас, но и в Америке и Европе. Убедить мерзнущего избирателя, еще и измученного локдаунами, в том, что ему надо еще сильнее затянуть пояс ради борьбы с мифическим "глобальным потеплением" будет посложнее, чем в теплую фазу естественного климатического цикла. Так отказалась, что Северный поток-2 достраивает.На самом деле, газ - самый экологичный вид топлива. Ни тебе золы, ни сажи. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).Хайп очевидно скоро спадет. Ведь естественный цикл потепления уже сменился на похолодание, что очевидно этой зимой-весной и не только у нас, но и в Америке и Европе. Убедить мерзнущего избирателя, еще и измученного локдаунами, в том, что ему надо еще сильнее затянуть пояс ради борьбы с мифическим "глобальным потеплением" будет посложнее, чем в теплую фазу естественного климатического цикла. Tegularius Повідомлень: 1449 З нами з: 11.02.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 23:14 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа. Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.

Так отказалась, что Северный поток-2 достраивает.

На самом деле, газ - самый экологичный вид топлива. Ни тебе золы, ни сажи. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).

Хайп очевидно скоро спадет. Ведь естественный цикл потепления уже сменился на похолодание, что очевидно этой зимой-весной и не только у нас, но и в Америке и Европе. Убедить мерзнущего избирателя, еще и измученного локдаунами, в том, что ему надо еще сильнее затянуть пояс ради борьбы с мифическим "глобальным потеплением" будет посложнее, чем в теплую фазу естественного климатического цикла. Так отказалась, что Северный поток-2 достраивает.На самом деле, газ - самый экологичный вид топлива. Ни тебе золы, ни сажи. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).Хайп очевидно скоро спадет. Ведь естественный цикл потепления уже сменился на похолодание, что очевидно этой зимой-весной и не только у нас, но и в Америке и Европе. Убедить мерзнущего избирателя, еще и измученного локдаунами, в том, что ему надо еще сильнее затянуть пояс ради борьбы с мифическим "глобальным потеплением" будет посложнее, чем в теплую фазу естественного климатического цикла.



Гораздо ранее.(лет на 100)

Это когда к примеру: в Вене были выведены из эксплуатации городские газгольдеры. Аккумулирующие коксовый газ для использования в бытовых целях города.



Не помню, где видел, но по прогнозу с 25го года снега в Европе не будет. Гораздо ранее.(лет на 100)Это когда к примеру: в Вене были выведены из эксплуатации городские газгольдеры. Аккумулирующие коксовый газ для использования в бытовых целях города.Не помню, где видел, но по прогнозу с 25го года снега в Европе не будет. Kudrjavuy

Повідомлень: 8768 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 23:46 Kudrjavuy написав: Это когда к примеру: в Вене были выведены из эксплуатации городские газгольдеры. Аккумулирующие коксовый газ для использования в бытовых целях города. Это когда к примеру: в Вене были выведены из эксплуатации городские газгольдеры. Аккумулирующие коксовый газ для использования в бытовых целях города.

Вероятно потому, что перестали производить кокс. Сжигание угля действительно вредит экологии, газа - не вредит (кроме мифического "потепления климата")

[/quote]



Не помню, где видел, но по прогнозу с 25го года снега в Европе не будет.

Сказочки от потеплистов. Прямо сейчас в Праге -2, в Лондоне и Вене 0. А это почти уже середина весны. Вероятно потому, что перестали производить кокс. Сжигание угля действительно вредит экологии, газа - не вредит (кроме мифического "потепления климата")[/quote]Сказочки от потеплистов. Прямо сейчас в Праге -2, в Лондоне и Вене 0. А это почти уже середина весны. Tegularius Повідомлень: 1449 З нами з: 11.02.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 00:15 Tegularius написав: А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).

Хайп очевидно скоро спадет. А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).Хайп очевидно скоро спадет.

Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога. Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога. tumos Повідомлень: 1620 З нами з: 12.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 00:30 tumos написав: Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога. Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога.

Ну это понятно, что весьма немаленький интерес.

Но одно дело вешать людям лапшу на уши на пике потепления, когда действительно жарко и можно пугать тем, что станет еще жарче. И другое дело, когда в реальности-то похолодало. Здесь уже вешать лапшу будет куда сложнее.

Помнится, лет 10-15 назад март был теплым весенним месяцем, почти без заморозков и без снега. В конце февраля вовсю торговали подснежниками. В середине апреля уже вылезала зеленая трава, расцветали фруктовые деревья. В конце апреля - листва на деревьях, май уже считай был летний месяц.

Максимум цикла потепления мы прошли где-то в 2010, затем повернули на холод. Вот и прошлое лето было почти без жарких дней.

Один средний вулкан для сравнения выбрасывает больше углекислого газа, чем всё человечество за несколько лет. Ну это понятно, что весьма немаленький интерес.Но одно дело вешать людям лапшу на уши на пике потепления, когда действительно жарко и можно пугать тем, что станет еще жарче. И другое дело, когда в реальности-то похолодало. Здесь уже вешать лапшу будет куда сложнее.Помнится, лет 10-15 назад март был теплым весенним месяцем, почти без заморозков и без снега. В конце февраля вовсю торговали подснежниками. В середине апреля уже вылезала зеленая трава, расцветали фруктовые деревья. В конце апреля - листва на деревьях, май уже считай был летний месяц.Максимум цикла потепления мы прошли где-то в 2010, затем повернули на холод. Вот и прошлое лето было почти без жарких дней.Один средний вулкан для сравнения выбрасывает больше углекислого газа, чем всё человечество за несколько лет. Tegularius Повідомлень: 1449 З нами з: 11.02.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 00:45 Tegularius написав: tumos написав: Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога. Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога.

Ну это понятно, что весьма немаленький интерес.

Но одно дело вешать людям лапшу на уши на пике потепления, когда действительно жарко и можно пугать тем, что станет еще жарче. И другое дело, когда в реальности-то похолодало. Здесь уже вешать лапшу будет куда сложнее.

Помнится, лет 10-15 назад март был теплым весенним месяцем, почти без заморозков и без снега. В конце февраля вовсю торговали подснежниками. В середине апреля уже вылезала зеленая трава, расцветали фруктовые деревья. В конце апреля - листва на деревьях, май уже считай был летний месяц.

Максимум цикла потепления мы прошли где-то в 2010, затем повернули на холод. Вот и прошлое лето было почти без жарких дней.

Один средний вулкан для сравнения выбрасывает больше углекислого газа, чем всё человечество за несколько лет. Ну это понятно, что весьма немаленький интерес.Но одно дело вешать людям лапшу на уши на пике потепления, когда действительно жарко и можно пугать тем, что станет еще жарче. И другое дело, когда в реальности-то похолодало. Здесь уже вешать лапшу будет куда сложнее.Помнится, лет 10-15 назад март был теплым весенним месяцем, почти без заморозков и без снега. В конце февраля вовсю торговали подснежниками. В середине апреля уже вылезала зеленая трава, расцветали фруктовые деревья. В конце апреля - листва на деревьях, май уже считай был летний месяц.Максимум цикла потепления мы прошли где-то в 2010, затем повернули на холод. Вот и прошлое лето было почти без жарких дней.Один средний вулкан для сравнения выбрасывает больше углекислого газа, чем всё человечество за несколько лет.

Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.

І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним. Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним. andrijk777

Повідомлень: 2965 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7195719671977198 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор