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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:57
Kudrjavuy
В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.
либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.
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bevzaalex
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:25
bevzaalex написав:Kudrjavuy
В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.
либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.
Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.
Что-то новое, но уже по новым ценам для нас всё равно неприемлимо.
Максимум, как уже писал - это аккумулирующие электростанции вне зоны застройки - но там малый КПД.
И большая изначально стоимость.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 07 кві, 2021 00:15
Tegularius написав:
А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).
Хайп очевидно скоро спадет.
Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога.
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tumos
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Додано: Сер 07 кві, 2021 00:45
Tegularius написав: tumos написав:
Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога.
Ну это понятно, что весьма немаленький интерес.
Но одно дело вешать людям лапшу на уши на пике потепления, когда действительно жарко и можно пугать тем, что станет еще жарче. И другое дело, когда в реальности-то похолодало. Здесь уже вешать лапшу будет куда сложнее.
Помнится, лет 10-15 назад март был теплым весенним месяцем, почти без заморозков и без снега. В конце февраля вовсю торговали подснежниками. В середине апреля уже вылезала зеленая трава, расцветали фруктовые деревья. В конце апреля - листва на деревьях, май уже считай был летний месяц.
Максимум цикла потепления мы прошли где-то в 2010, затем повернули на холод. Вот и прошлое лето было почти без жарких дней.
Один средний вулкан для сравнения выбрасывает больше углекислого газа, чем всё человечество за несколько лет.
Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.
І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним.
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andrijk777
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Додано: Сер 07 кві, 2021 04:01
andrijk777 написав:
Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.
І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним.
Ну как сказать, в 2018 март был еще холоднее, морозы держались до 20-х чисел.
Теплый декабрь случался и раньше.
И похолодание только недавно началось, сейчас всё еще теплее, чем было в 70-80х. Но лет через 10-20 вероятно вернемся к тому климату.
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Tegularius
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