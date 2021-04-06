Додано: Сер 07 кві, 2021 05:41

Случайно заглянув в марте в эту ветку застал тут странную дискуссию о том что в 2014 году Россия и Путин были вынуждены действовать на упреждение, поскольку Украина собиралась строить базы НАТО™ в Крыму и на Донбассе. Что захват это был единственный возможный ответ на угрозу появления сотонатовцев вблизи российский границ.И вот посмотрите какой результат этого "вынужденного" действия: даже автор хита "сойдемся по середине" говорит что НАТО единственный защитник Украины от агрессии России:Если даже Бубочка говорит такое, то получается что вторжением в Украину Россия не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым. И если Украина доживет до следующих президентских выборов, то седьмой президент наверное будет президентом при котором Украина начёт вступление или будет активно двигаться в направление вступления в этот агрессивный военный блок®.