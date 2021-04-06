Додано: Сер 07 кві, 2021 11:27

vitaliy_berdinskikh написав: Случайно заглянув в марте в эту ветку застал тут странную дискуссию о том что в 2014 году Россия и Путин были вынуждены действовать на упреждение, поскольку Украина собиралась строить базы НАТО™ в Крыму и на Донбассе. Что захват это был единственный возможный ответ на угрозу появления сотонатовцев вблизи российский границ.



И вот посмотрите какой результат этого "вынужденного" действия: даже автор хита "сойдемся по середине" говорит что НАТО единственный защитник Украины от агрессии России: "НАТО это единственная дорога завершения войны на Донбассе" .



Если даже Бубочка говорит такое, то получается что вторжением в Украину Россия не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым. И если Украина доживет до следующих президентских выборов, то седьмой президент наверное будет президентом при котором Украина начёт вступление или будет активно двигаться в направление вступления в этот агрессивный военный блок®. Случайно заглянув в марте в эту ветку застал тут странную дискуссию о том что в 2014 году Россия и Путин были вынуждены действовать на упреждение, поскольку Украина собиралась строить базы НАТО™ в Крыму и на Донбассе. Что захват это был единственный возможный ответ на угрозу появления сотонатовцев вблизи российский границ.И вот посмотрите какой результат этого "вынужденного" действия: даже автор хита "сойдемся по середине" говорит что НАТО единственный защитник Украины от агрессии России:Если даже Бубочка говорит такое, то получается что вторжением в Украину Россия не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым. И если Украина доживет до следующих президентских выборов, то седьмой президент наверное будет президентом при котором Украина начёт вступление или будет активно двигаться в направление вступления в этот агрессивный военный блок®.

Хтось щось дискутував...Є певні твердження, які треба цитувати, а потім спростовувати своїми аргументами.Про те, що рашка бачить загрозу від наближення НАТО до своїх кордонів, вона заявляє постійно сама:* Мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны»В самому НАТО (підкреслюють наслідки бажання приєднатися до НАТО) вважають, що:* НАТО также заявили, что «российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО*.Ну а те, що рашка вторгненням в Україну *не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым.*, аж ніяким чином не скасовує наявності в рашки перед вторгненням однієї з причин цього вторгнення -- якщо вже втратили контроль над всією Україною, то хоча б залишити його на частині (над Кримиом та Донбасом).І також через це впливати на Україну.З.и. про тупість і дурість рашки можна говорити, що завгодно, але поки є факт -- поки що рашка воює не на своїй території, а на чужій.(Дуже прикро, що на нашій. А не, як би це циічно не звучало - на іншій, наприклад, в Туркменістані, Казахстані чи ще десь. Хоч Прибалтиці, Білорусі. А Україна б тоді допомагала, співчувала і тещо).Азійці вспіли втекти під крило Китаю... А вже потім почали випендрюватися...Я колись наводив цитату американського генерала. На питання чому ми воюємо у В'єтнамі, він відповів - щоб не воювати на території США.З.З.И. В нас метою може стати не розвиток держави, суспільства, а війна з сильним агресивним нахабним твердолобим дибільним сусідом...Тобто не великий та могутній світовий поліцейський та Ко, які узяли на себе місію нести в світ демократію, боротися з світовим злом і т.д., бере на себе тягар та наслідки виховування дибіла-жлоба, а Ненька.Всі в шоколаді...Окрім Неньки.Ну і в самій Неньці теж диференціації: одні палаци-мальдіви собі заробляти будуть,працювати на себе, не залежати від чужих рішень на пенсії,а інші -- гарніше тренуватися, щоб вижити, та отримати пенсію, яку їм років через десять хто буде платити і пільги до яких меж уріжуть?Тим паче, до нарід збагнув -- можна звільнятися не просто з УБД, а інвалідами війни зі 100% пільги на комунальні. І цей процес набирає обертів. Мова про липових інвалідів. З-за яких потім постраждають справжні.