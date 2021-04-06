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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7196719771987199>
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:57

Kudrjavuy
В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.
либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:25

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
В таком случае разумнее не нагнетать, а всасывать(разрежение), опять таки первое,что приходит на ум. Или аналог графену. Или еще какой материал со свойствами отталкивать атомы водорода, точнее молекулы, ведь там тамары ходят парами. Возможно не нужны свойства непропуускающей мелкозернистой сетки, а достаточно создать поле, я не знаю, но я упертый, точнее целеустремленный(хочу в это верить), и этим вопросом не озадачивался.
либо действительно проработать максэффективное соотношение метана с н2, ведь газ всеравно юзаем.

Европа эти проблемы давно прошла - отказалась в пользу природного газа.
Что-то новое, но уже по новым ценам для нас всё равно неприемлимо.
Максимум, как уже писал - это аккумулирующие электростанции вне зоны застройки - но там малый КПД.
И большая изначально стоимость.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 00:15

  Tegularius написав: А весь хайп по поводу "альтернативной" энергетики - из-за глобального потепления, которое якобы может убить всех людей и животных (повышение температуры на 2 градуса за столетие, ага).
Хайп очевидно скоро спадет.

Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 00:45

  Tegularius написав:
  tumos написав:Как сказать относительно спада климатической темы. Например там у некоторых интерес просматривается в виде углеродного налога.

Ну это понятно, что весьма немаленький интерес.
Но одно дело вешать людям лапшу на уши на пике потепления, когда действительно жарко и можно пугать тем, что станет еще жарче. И другое дело, когда в реальности-то похолодало. Здесь уже вешать лапшу будет куда сложнее.
Помнится, лет 10-15 назад март был теплым весенним месяцем, почти без заморозков и без снега. В конце февраля вовсю торговали подснежниками. В середине апреля уже вылезала зеленая трава, расцветали фруктовые деревья. В конце апреля - листва на деревьях, май уже считай был летний месяц.
Максимум цикла потепления мы прошли где-то в 2010, затем повернули на холод. Вот и прошлое лето было почти без жарких дней.
Один средний вулкан для сравнения выбрасывает больше углекислого газа, чем всё человечество за несколько лет.

Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.
І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 04:01

  andrijk777 написав:Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.
І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним.

Ну как сказать, в 2018 март был еще холоднее, морозы держались до 20-х чисел.
Теплый декабрь случался и раньше.
И похолодание только недавно началось, сейчас всё еще теплее, чем было в 70-80х. Но лет через 10-20 вероятно вернемся к тому климату.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 05:41

Re: Політичні дискусії

Случайно заглянув в марте в эту ветку застал тут странную дискуссию о том что в 2014 году Россия и Путин были вынуждены действовать на упреждение, поскольку Украина собиралась строить базы НАТО™ в Крыму и на Донбассе. Что захват это был единственный возможный ответ на угрозу появления сотонатовцев вблизи российский границ.

И вот посмотрите какой результат этого "вынужденного" действия: даже автор хита "сойдемся по середине" говорит что НАТО единственный защитник Украины от агрессии России: "НАТО это единственная дорога завершения войны на Донбассе".

Если даже Бубочка говорит такое, то получается что вторжением в Украину Россия не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым. И если Украина доживет до следующих президентских выборов, то седьмой президент наверное будет президентом при котором Украина начёт вступление или будет активно двигаться в направление вступления в этот агрессивный военный блок®. 8)
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:04

  vitaliy_berdinskikh написав:Случайно заглянув в марте в эту ветку застал тут странную дискуссию о том что в 2014 году Россия и Путин были вынуждены действовать на упреждение, поскольку Украина собиралась строить базы НАТО™ в Крыму и на Донбассе. Что захват это был единственный возможный ответ на угрозу появления сотонатовцев вблизи российский границ.

То был фейк российской пропаганды, ремонт севастопольской школы выдавали за сооружение базы НАТО. Россия всегда хотела вернуть Крым и сочиняла всякие причины для агрессии.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:25

  zРадио написав:Многое не получается, это правда. Но то, что Зеленский не является креатурой 90-х, выгодно отличает его от всех папередников, привыкших путать свою шерсть с государственной (с) А точнее - государственную со своей :evil:

Ну да, ну да :)

Обещал продать самолёты - летает на них
Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто
Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче
В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт

Вот ни разу не путает шерсть
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:27

  vitaliy_berdinskikh написав:Случайно заглянув в марте в эту ветку застал тут странную дискуссию о том что в 2014 году Россия и Путин были вынуждены действовать на упреждение, поскольку Украина собиралась строить базы НАТО™ в Крыму и на Донбассе. Что захват это был единственный возможный ответ на угрозу появления сотонатовцев вблизи российский границ.

И вот посмотрите какой результат этого "вынужденного" действия: даже автор хита "сойдемся по середине" говорит что НАТО единственный защитник Украины от агрессии России: "НАТО это единственная дорога завершения войны на Донбассе".

Если даже Бубочка говорит такое, то получается что вторжением в Украину Россия не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым. И если Украина доживет до следующих президентских выборов, то седьмой президент наверное будет президентом при котором Украина начёт вступление или будет активно двигаться в направление вступления в этот агрессивный военный блок®. 8)

Хтось щось дискутував...
Є певні твердження, які треба цитувати, а потім спростовувати своїми аргументами.

Про те, що рашка бачить загрозу від наближення НАТО до своїх кордонів, вона заявляє постійно сама:
* Мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны»
https://www.rbc.ru/politics/01/12/2020/ ... 3dfb80c2cd

В самому НАТО (підкреслюють наслідки бажання приєднатися до НАТО) вважають, що:
* НАТО также заявили, что «российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО*.


Ну а те, що рашка вторгненням в Україну *не уберегла себя от соседства с базами НАТО™, а сделала такое соседство неминуемым, неотвратимым.*, аж ніяким чином не скасовує наявності в рашки перед вторгненням однієї з причин цього вторгнення -- якщо вже втратили контроль над всією Україною, то хоча б залишити його на частині (над Кримиом та Донбасом).
І також через це впливати на Україну.

З.и. про тупість і дурість рашки можна говорити, що завгодно, але поки є факт -- поки що рашка воює не на своїй території, а на чужій.
(Дуже прикро, що на нашій. А не, як би це циічно не звучало - на іншій, наприклад, в Туркменістані, Казахстані чи ще десь. Хоч Прибалтиці, Білорусі. А Україна б тоді допомагала, співчувала і тещо).
Азійці вспіли втекти під крило Китаю... А вже потім почали випендрюватися...

Я колись наводив цитату американського генерала. На питання чому ми воюємо у В'єтнамі, він відповів - щоб не воювати на території США.

З.З.И. В нас метою може стати не розвиток держави, суспільства, а війна з сильним агресивним нахабним твердолобим дибільним сусідом...
Тобто не великий та могутній світовий поліцейський та Ко, які узяли на себе місію нести в світ демократію, боротися з світовим злом і т.д., бере на себе тягар та наслідки виховування дибіла-жлоба, а Ненька.
Всі в шоколаді...
Окрім Неньки.
Ну і в самій Неньці теж диференціації: одні палаци-мальдіви собі заробляти будуть,працювати на себе, не залежати від чужих рішень на пенсії,а інші -- гарніше тренуватися, щоб вижити, та отримати пенсію, яку їм років через десять хто буде платити і пільги до яких меж уріжуть?

Тим паче, до нарід збагнув -- можна звільнятися не просто з УБД, а інвалідами війни зі 100% пільги на комунальні. І цей процес набирає обертів. Мова про липових інвалідів. З-за яких потім постраждають справжні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:36

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Все вірно. Але зима колись починалась в кінці листопада, а зараз зима починається в кінці грудня, а інколи і січень ще досить теплий.
І березень холодний тільки цього року - минулі роки він був нормальним.

Ну как сказать, в 2018 март был еще холоднее, морозы держались до 20-х чисел.
Теплый декабрь случался и раньше.
И похолодание только недавно началось, сейчас всё еще теплее, чем было в 70-80х. Но лет через 10-20 вероятно вернемся к тому климату.

Навіщо спорити проти фактів?
https://pershyj.com/p-2019-rik-v-ukrayi ... zhen-40753
https://mepr.gov.ua/news/35246.html
Зображення
Чітко видно що в 1900-1990 ріст був, але не великий.
А в 1990-2019 - стрімкий ріст температури.
andrijk777
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