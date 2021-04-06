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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
pesikot написав: zРадио написав:
Многое не получается, это правда. Но то, что Зеленский не является креатурой 90-х, выгодно отличает его от всех папередников, привыкших путать свою шерсть с государственной (с) А точнее - государственную со своей
Ну да, ну да
Обещал продать самолёты - летает на них
Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто
Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче
В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт
Вот ни разу не путает шерсть
Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.
Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:34
detroytred написав:
Про те, що рашка бачить загрозу від наближення НАТО до своїх кордонів, вона заявляє постійно сама:
Это не значит что она расценивает это именно как угрозу, потому что в случае с Украиной это было лишь информационное прикрытие для электората, причем в первую очередь своего, хотя украинский тоже накачивали правым сектором и педобандеровцами.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:37
detroytred написав:
В самому НАТО (підкреслюють наслідки бажання приєднатися до НАТО) вважають, що:
И что, разве это не так? Разве то как Россия начинала войну с Грузией, а потом с Украино - не подтверждает эти слова? Не хочешь жить по указке России - получишь люлей. А НАТО тут лишь как у ревнивого мужа чей-то случайный взгляд на улицей - повод для люлей и не более.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:43
zРадио написав:
Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
На Єрмака щось бочку котять що своїх людей розсовує на хлібні місця. Наговорюють?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:46
detroytred написав:
Є певні твердження, які треба цитувати, а потім спростовувати своїми аргументами.
Зачем? Я выше привел результат: даже политик которого считают пророссийским - вынужден заявить после двух лет президентства что НАТО это единственный кто может спасти Украину от попытки России подавить или вообще уничтожить государственность.
А теперь давай предположим что Россия:
- не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,
- не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,
- не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением
- не захватила бы Крым
- не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве
- не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе
Вот если бы всё это не произошло то был бы в таком случае Порошенко президентом избран осенью 2014 вместо Януковича? Говорил бы сейчас тот кто будет избран после Порошенко что лишь НАТО может спасти Украину от попыток России контролировать всё что здесь происходит?
Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:48
Ну что всех опять обхитрили . Теперь если что мужское население в армию отстаивать гос деповские интресы . А самое главное без военного положения , тоесть без форс мажора . Должен платить все коммуналку , налоги и тд. У меня знакомый предприниматель в 14 году мобилизовался и на вопрос что делать с единым налогом сказали закрывай предприятие . Во как .
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:58
zРадио написав:
Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
Ти цього не знаєш, навіть по попередникам. Ні про Ющенка, ні про Порошенко, ні про Зеленського.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:58
zРадио написав:
Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
Лично меня это качество интересует меньше всего. Поэтому я и не вошел ни в 31%, ни в 73%.
Поставьте меня на этот пост - тоже не буду обогащаться. А толку для страны?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:01
vitaliy_berdinskikh написав:
Вот если бы всё это не произошло то был бы в таком случае Порошенко президентом избран осенью 2014 вместо Януковича? Говорил бы сейчас тот кто будет избран после Порошенко что лишь НАТО может спасти Украину от попыток России контролировать всё что здесь происходит?
Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было б
Був би кривавий Майдан, після виборів, навіть без економічної кризи 2014. Ми не білоруси, щоб десятиліттями лизати дупу пахану.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:06
detroytred написав: Фельдъегерско-почтовая связь.
Элита войск связи.
Перевозка особо важных документов. Попасть туда сложнее, чем в президенты))
Блатнее некуда.
На весь! СССР их готовили только в Полтавском Высшем училище связи -- только взвод (менее 30 чел.). Распределение в основном заграницу по группам войск.
И додуматься так забухать на службе...
И тут снизу постучали))
Вроде опровергли. Это не ВСУ и не фельдъегери, а какая-то другая Госслужба.
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