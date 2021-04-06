Додано: Сер 07 кві, 2021 12:46

detroytred написав: Є певні твердження, які треба цитувати, а потім спростовувати своїми аргументами. Є певні твердження, які треба цитувати, а потім спростовувати своїми аргументами.

не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,

не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,

не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением

не захватила бы Крым

не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве

не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе

Зачем? Я выше привел результат: даже политик которого считают пророссийским - вынужден заявить после двух лет президентства что НАТО это единственный кто может спасти Украину от попытки России подавить или вообще уничтожить государственность.А теперь давай предположим что Россия:Вот если бы всё это не произошло то был бы в таком случае Порошенко президентом избран осенью 2014 вместо Януковича? Говорил бы сейчас тот кто будет избран после Порошенко что лишь НАТО может спасти Украину от попыток России контролировать всё что здесь происходит?Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?