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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7197719871997200 Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13 pesikot написав: Ну да, ну да



Обещал продать самолёты - летает на них

Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто

Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче

В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт



Вот ни разу не путает шерсть Ну да, ну даОбещал продать самолёты - летает на нихКортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества автоОбещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.дачеВ Буковель, Оман, Катар - за государственный счётВот ни разу не путает шерсть

Знову брешеш, всі кортежі які показувала ваша порохата пропаганда були за участю офіційних делегацій.

А з офіційним візитом він мав полетіти за свій кошт на рейсовому літаку? Ви зовсім подуріли. Знову брешеш, всі кортежі які показувала ваша порохата пропаганда були за участю офіційних делегацій.А з офіційним візитом він мав полетіти за свій кошт на рейсовому літаку?Ви зовсім подуріли. unicdima

Повідомлень: 1331 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:21 zРадио написав: Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.



Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны

А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?

Впервые в истории страны!!!

Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний? А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?Впервые в истории страны!!!Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний? andrijk777

Повідомлень: 2968 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:30 vitaliy_berdinskikh написав: А теперь давай предположим что Россия:

не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,

не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,

не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением

не захватила бы Крым

не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве

не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе

Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен? А теперь давай предположим что Россия:Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?

Скоріш за все Яник сфальсифікував би вибори і одержав би 2 строк. На третій строк він би не пішов - це 100% Майдан. Він би поставив "приємника". Кого? Ну враховуючи тотальну залежність від Росії(а це б сталось за 6 років) - Медведчук єдиний варіант.

Сьогодні б нашим президентом був Медведчук + залежність від Росії на рівні Білорусії.

Добре це чи погано? Скоріш за все Яник сфальсифікував би вибори і одержав би 2 строк. На третій строк він би не пішов - це 100% Майдан. Він би поставив "приємника". Кого? Ну враховуючи тотальну залежність від Росії(а це б сталось за 6 років) - Медведчук єдиний варіант.Сьогодні б нашим президентом був Медведчук + залежність від Росії на рівні Білорусії.Добре це чи погано? andrijk777

Повідомлень: 2968 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7197719871997200 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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