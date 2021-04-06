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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7197719871997200
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  pesikot написав:Ну да, ну да :)

Обещал продать самолёты - летает на них
Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто
Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче
В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт

Вот ни разу не путает шерсть

Знову брешеш, всі кортежі які показувала ваша порохата пропаганда були за участю офіційних делегацій.
А з офіційним візитом він мав полетіти за свій кошт на рейсовому літаку? :D Ви зовсім подуріли.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:21

  zРадио написав:Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.

Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны

А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!! :D :D
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:30

  vitaliy_berdinskikh написав:А теперь давай предположим что Россия:
  • не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,
  • не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,
  • не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением
  • не захватила бы Крым
  • не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве
  • не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе

Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?

Скоріш за все Яник сфальсифікував би вибори і одержав би 2 строк. На третій строк він би не пішов - це 100% Майдан. Він би поставив "приємника". Кого? Ну враховуючи тотальну залежність від Росії(а це б сталось за 6 років) - Медведчук єдиний варіант.
Сьогодні б нашим президентом був Медведчук + залежність від Росії на рівні Білорусії.
Добре це чи погано?
andrijk777
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  #<1 ... 7197719871997200
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