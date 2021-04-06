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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7198719972007201>
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  pesikot написав:Ну да, ну да :)

Обещал продать самолёты - летает на них
Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто
Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче
В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт

Вот ни разу не путает шерсть

Знову брешеш, всі кортежі які показувала ваша порохата пропаганда були за участю офіційних делегацій.
А з офіційним візитом він мав полетіти за свій кошт на рейсовому літаку? :D Ви зовсім подуріли.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:21

  zРадио написав:Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.

Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны

А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!! :D :D
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:30

  vitaliy_berdinskikh написав:А теперь давай предположим что Россия:
  • не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,
  • не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,
  • не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением
  • не захватила бы Крым
  • не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве
  • не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе

Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?

Скоріш за все Яник сфальсифікував би вибори і одержав би 2 строк. На третій строк він би не пішов - це 100% Майдан. Він би поставив "приємника". Кого? Ну враховуючи тотальну залежність від Росії(а це б сталось за 6 років) - Медведчук єдиний варіант.
Сьогодні б нашим президентом був Медведчук + залежність від Росії на рівні Білорусії.
Добре це чи погано?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:33

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.

Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны

А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!! :D :D
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?


У Ющенко очень много недвижимости, которой не было до президентского срока. Как разжился? Впрочем, Ющенко - не самый плохой вариант для страны. В первую очередь - потому что не пытался узурпировать власть. Больших экономических заслуг не помню (Премьером - да, Президентом - нет) - в 2003-2008 гг "бумили" все emerging markets, включая РФ и СНГ-шные монархии
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:36

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Був би кривавий Майдан, після виборів, навіть без економічної кризи 2014. Ми не білоруси, щоб десятиліттями лизати дупу пахану.

С чего б ему быть осенью 2014 и почему его не было осенью 2013?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:38

  Starikan написав:Лично меня это качество интересует меньше всего. Поэтому я и не вошел ни в 31%, ни в 73%.
Поставьте меня на этот пост - тоже не буду обогащаться. А толку для страны?


Не согласен. Поведение первого лица предопределяет риски/возможности для крупного капитала. Бездействие бывает эффективнее направленного действия, если последнее формирует страх за сохранность денег
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:38

  zРадио написав:У Ющенко очень много недвижимости, которой не было до президентского срока. Как разжился? Впрочем, Ющенко - не самый плохой вариант для страны. В первую очередь - потому что не пытался узурпировать власть. Больших экономических заслуг не помню (Премьером - да, Президентом - нет) - в 2003-2008 гг "бумили" все emerging markets, включая РФ и СНГ-шные монархии

Конечно, "не самый плохой вариант"
- оптом сдал все интересы Государства.
- При чём заложил бомбу под ликвидацию экономики.
Экономист грёбаный.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:19

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.

Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны

А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!! :D :D
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?

Слова "Украина 3000" и "Лікарня майбутнього" Вам о чем-нибудь говорят? Вся страна собирала по 5грн через смс (при курсе 5, если не ошибаюсь)
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:28

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Про те, що рашка бачить загрозу від наближення НАТО до своїх кордонів, вона заявляє постійно сама:

Это не значит что она расценивает это именно как угрозу, потому что в случае с Украиной это было лишь информационное прикрытие для электората, причем в первую очередь своего, хотя украинский тоже накачивали правым сектором и педобандеровцами.

Так я наполягав, що головна причина -- це залишити в себе контроль хоч над часткою території.
А НАТО і ЕС -- це другорядна, хоч і важлива.
Колега lapay стверджував, що НАТО - головна.

За наші версії є агрументи:
1. Наближення до кордонів -- це в будь-якому разі зростання загрози;
2. Рашковани самі заявляють про загрозу.

Чим Ви намагаєтесь спростувати - не зрозуміло.
Тим, що головна причина просто захоплення, а загрози - тільки інформоформлення?
Так це треба ж довести.

Я свою версію обгрунтовую тим, що рашку доволі влаштовував контроль над Україною, який вона мала.
А до захоплення вона вдалась тільки після того, як стало зрозуміло, що вона його остаточно втратила.
Тобто -- якщо б ригів так не прогнали, а акуратно залишили компенсатором, то й може вторгнення не було б.
Тому що навіщо?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:В самому НАТО (підкреслюють наслідки бажання приєднатися до НАТО) вважають, що:

И что, разве это не так? Разве то как Россия начинала войну с Грузией, а потом с Украино - не подтверждает эти слова? Не хочешь жить по указке России - получишь люлей. А НАТО тут лишь как у ревнивого мужа чей-то случайный взгляд на улицей - повод для люлей и не более.

)))))))))))))

Звісно, що так.
І саме це Вам доказувалось цим висловлюванням самих НАТівців з цитати.
Що рашка лізе до тих, хто прямує в НАТО.

Ви ж спирались на те, що прямування в НАТО, бази НАТО ні до чого? Чи хто?
detroytred
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