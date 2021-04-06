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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13
pesikot написав:
Ну да, ну да
Обещал продать самолёты - летает на них
Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто
Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче
В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт
Вот ни разу не путает шерсть
Знову брешеш, всі кортежі які показувала ваша порохата пропаганда були за участю офіційних делегацій.
А з офіційним візитом він мав полетіти за свій кошт на рейсовому літаку?
Ви зовсім подуріли.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:21
zРадио написав:
Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.
Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!!
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:30
vitaliy_berdinskikh написав:
А теперь давай предположим что Россия:
- не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,
- не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,
- не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением
- не захватила бы Крым
- не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве
- не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе
Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?
Скоріш за все Яник сфальсифікував би вибори і одержав би 2 строк. На третій строк він би не пішов - це 100% Майдан. Він би поставив "приємника". Кого? Ну враховуючи тотальну залежність від Росії(а це б сталось за 6 років) - Медведчук єдиний варіант.
Сьогодні б нашим президентом був Медведчук + залежність від Росії на рівні Білорусії.
Добре це чи погано?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:33
andrijk777 написав: zРадио написав:
Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.
Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!!
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?
У Ющенко очень много недвижимости, которой не было до президентского срока. Как разжился? Впрочем, Ющенко - не самый плохой вариант для страны. В первую очередь - потому что не пытался узурпировать власть. Больших экономических заслуг не помню (Премьером - да, Президентом - нет) - в 2003-2008 гг "бумили" все emerging markets, включая РФ и СНГ-шные монархии
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:36
lapay написав:
Був би кривавий Майдан, після виборів, навіть без економічної кризи 2014. Ми не білоруси, щоб десятиліттями лизати дупу пахану.
С чего б ему быть осенью 2014 и почему его не было осенью 2013?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:38
Starikan написав:
Лично меня это качество интересует меньше всего. Поэтому я и не вошел ни в 31%, ни в 73%.
Поставьте меня на этот пост - тоже не буду обогащаться. А толку для страны?
Не согласен. Поведение первого лица предопределяет риски/возможности для крупного капитала. Бездействие бывает эффективнее направленного действия, если последнее формирует страх за сохранность денег
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:38
zРадио написав:
У Ющенко очень много недвижимости, которой не было до президентского срока. Как разжился? Впрочем, Ющенко - не самый плохой вариант для страны. В первую очередь - потому что не пытался узурпировать власть. Больших экономических заслуг не помню (Премьером - да, Президентом - нет) - в 2003-2008 гг "бумили" все emerging markets, включая РФ и СНГ-шные монархии
Конечно, "не самый плохой вариант"
- оптом сдал все интересы Государства.
- При чём заложил бомбу под ликвидацию экономики.
Экономист грёбаный.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:19
andrijk777 написав: zРадио написав:
Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.
Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!!
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?
Слова "Украина 3000" и "Лікарня майбутнього" Вам о чем-нибудь говорят? Вся страна собирала по 5грн через смс (при курсе 5, если не ошибаюсь)
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:28
vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав:
Про те, що рашка бачить загрозу від наближення НАТО до своїх кордонів, вона заявляє постійно сама:
Это не значит что она расценивает это именно как угрозу, потому что в случае с Украиной это было лишь информационное прикрытие для электората, причем в первую очередь своего, хотя украинский тоже накачивали правым сектором и педобандеровцами.
Так я наполягав, що головна причина -- це залишити в себе контроль хоч над часткою території.
А НАТО і ЕС -- це другорядна, хоч і важлива.
Колега lapay стверджував, що НАТО - головна.
За наші версії є агрументи:
1. Наближення до кордонів -- це в будь-якому разі зростання загрози;
2. Рашковани самі заявляють про загрозу.
Чим Ви намагаєтесь спростувати - не зрозуміло.
Тим, що головна причина просто захоплення, а загрози - тільки інформоформлення?
Так це треба ж довести.
Я свою версію обгрунтовую тим, що рашку доволі влаштовував контроль над Україною, який вона мала.
А до захоплення вона вдалась тільки після того, як стало зрозуміло, що вона його остаточно втратила.
Тобто -- якщо б ригів так не прогнали, а акуратно залишили компенсатором, то й може вторгнення не було б.
Тому що навіщо?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:33
vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав:
В самому НАТО (підкреслюють наслідки бажання приєднатися до НАТО) вважають, що:
И что, разве это не так? Разве то как Россия начинала войну с Грузией, а потом с Украино - не подтверждает эти слова? Не хочешь жить по указке России - получишь люлей. А НАТО тут лишь как у ревнивого мужа чей-то случайный взгляд на улицей - повод для люлей и не более.
)))))))))))))
Звісно, що так.
І саме це Вам доказувалось цим висловлюванням самих НАТівців з цитати.
Що рашка лізе до тих, хто прямує в НАТО.
Ви ж спирались на те, що прямування в НАТО, бази НАТО ні до чого? Чи хто?
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