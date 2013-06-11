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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7198719972007201
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так я наполягав, що головна причина -- це залишити в себе контроль хоч над часткою території.

Тогда мне не понятно о чём ты сейчас пытаешься со мной спорить? Если ты не является носителем идеи "Украина спровоцировала Россию на захват Крыма и Донбасса потому что в феврале 2014 была угроза вступления в НАТО".
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:39

unicdima
Это чисто для Вас, достаточно краткий но понятный опус:
https://www.facebook.com/sergey.fursa/p ... 1555812556
Поднего, то о чём я всегда полощу оппонентам мозХ:
https://www.dialog.ua/ukraine/227035_1617782218
Впечатляет фото, на фоне голодающих семей честных граждан Государства Украины, что каждый день создают её видимость(честным трудом и содержат своими налогами эту шушару).

А торговцы чужими собаками уже продают чужими дороги, порты, земли,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 07 кві, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А НАТО і ЕС -- це другорядна, хоч і важлива.

В таком случае России надо было делать всё чтобы Янукович тихо и спокойно сидел на троне, а народ это поддерживал. Тоесть минимум не мешать СА, и уж точно не захватывать Крым и вести открытую (но не объявленную как положено по пацанским понятиям) войну на Донбассе. Россия сделала всё наоборот.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:40

Re: Політичні дискусії

Я думаю, не стоит убирать это:
  Alex2007 написав:неужели на ветке нет ни одного сторонника Зе. :D

Это, - так: кратко.
О торговцах чужих собак.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/3/672615/

https://censor.net/ru/news/3257062/ukra ... vayichenko

https://gordonua.com/blogs/igor-smeshko ... 46638.html

https://gordonua.com/news/politics/chle ... 46461.html

https://patrioty.org.ua/politic/tsi-hnd ... 69733.html

https://strana.ua/news/324738-danilov-o ... ssiej.html
Даже чужие вкурили.
https://replyua.net/politika/247339-pol ... aniya.html

https://censor.net/ru/news/3226656/bole ... atizatsiyu

https://gordonua.com/tags/mihail-volynets.html

https://www.dialog.ua/opinion/226220_1616532634

А это полный аут и все молчат:
https://ddk.dn.ua/news/article/168525/

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2421885

https://patrioty.org.ua/society/ni-trud ... 64629.html

https://censor.net/ru/news/3255820/zarp ... _86_nardep

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... -pod-khoha

http://archive.objectiv.tv/zabastovka_g ... trans.html

https://gordonua.com/news/politics/impo ... 47256.html

https://censor.net/ru/news/3255104/impo ... i_s_krymom

https://patrioty.org.ua/politic/vlada-o ... 69201.html

https://lifedon.com.ua/economy/coal_ind ... etsya.html
"Олія, цукор, хліб,..."?
https://svodka.com.ua/%D0%B7%D0%B5-%D1% ... B0-%D0%BF/

https://suspilne.media/119172-sahtari-k ... -protestu/

https://strana.ua/news/326129-pochemu-z ... na-uz.html

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/5/672675/

А это уже откровенное лицедейство, ибо уже публично плевали в лицо, https://www.youtube.com/watch?v=gyl6sfu78AY а им шо божья роса:
https://gordonua.com/news/money/ukrainc ... 47259.html

https://patrioty.org.ua/blogs/nu-shcho- ... 71134.html
........................................
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/30/672461/
И соедините всё с ростом гос долга за 2019-2020года, сокращением госрезерва...
Не поленитесь комплексно попробуйте всё переварить.
Не даю жодного коментаря - кратко, де є "перемога"? Та чія? Тож вертаємося до Оману?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Є певні твердження, які треба цитувати, а потім спростовувати своїми аргументами.

Зачем? Я выше привел результат: даже политик которого считают пророссийским - вынужден заявить после двух лет президентства что НАТО это единственный кто может спасти Украину от попытки России подавить или вообще уничтожить государственность.

А теперь давай предположим что Россия:
  • не начала бы осенью 2013 информационную компанию против СА с ЕС,
  • не начала бы осенью 2013 давить на украинских политиков чтобы опять же те отказались от своих планов на СА с ЕС,
  • не дала команду Януковичу бежать с целью получить вместо государства Украина территорию с разваленным управлением
  • не захватила бы Крым
  • не пыталась бы повторить крымский "успех" в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве
  • не начала бы войну (хотя война началась в Крыму, но Крым удалось захватить практически без применения оружия) на Донбассе

Вот если бы всё это не произошло то был бы в таком случае Порошенко президентом избран осенью 2014 вместо Януковича? Говорил бы сейчас тот кто будет избран после Порошенко что лишь НАТО может спасти Украину от попыток России контролировать всё что здесь происходит?

Наверняка ж нет. Скорей всего Янукович получил бы второй срок, скорей всего вообще никакой войны, никакого озлобления по отношению к России не было бы, не согласен?

Так ніхто й не заперечував, що НАТО - є можливістю захисту від агресора.


Нюанс,який ламає усю картинку -- Яник сам втік або по команді рашки.

Яник почав тікати саме тоді, коли його загнанили в кут. Хто?)))

От саме тоді він опинився в стані, що був змушений заради збереження своєї шкіри повністю лягти під рашку.
А так він ... такий же, як усі папердники. Йому ця рашка з диктатурою пу з гебешниками й а фіг не потрібна.
Йому потрібні були цивілізовані європейці з їх цивілізованими методами.
А не пу і Ко, що швидко придавили б йому гірлянку.
Тому саме Яник нагинав старих ригів у Європу. Через коліно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:43

  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.

Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны

А Ющенко як "использовал президентское кресло для личного обогащения"?
Впервые в истории страны!!! :D :D
Але Ющенко був компетентний в економіці, а клоун в чому компетентний?

Слова "Украина 3000" и "Лікарня майбутнього" Вам о чем-нибудь говорят? Вся страна собирала по 5грн через смс (при курсе 5, если не ошибаюсь)

Украина 3000 - не чув.
До чого тут "использовал президентское кресло для личного обогащения"?? По 5 грн. може збирати кожен Вася.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:А НАТО і ЕС -- це другорядна, хоч і важлива.

В таком случае России надо было делать всё чтобы Янукович тихо и спокойно сидел на троне, а народ это поддерживал. Тоесть минимум не мешать СА, и уж точно не захватывать Крым и вести открытую (но не объявленную как положено по пацанским понятиям) войну на Донбассе. Россия сделала всё наоборот.

Так вона так й робила.

О тільки, як європейці зажлобили дати Янику мільярди, щоб він перебрався і тобто саме з ним Україна підписала асоціацію, так само й пуйло, коли європейці відмовили, поставивши цим Яника раком, вирішив нагнути сильніше його в цьому стані -- почали вимагати згоди на тайожний союз.

Яник би пообіцяв, а ось зробив би - це ?
Але ж панство вирішило прискорити процес. Майдан. Результат -- більше за усі роки в сторону Європи і далі від рашки.
Але ж мова про ціну...
Заплатити за фераррі, а отримати Запорожця з обіцянками та невідомо ще й скільки далі платити.
Ось в чому проблема.

Якщо Майдан та війна, то результат повинен По і Ко дати відповідний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Так я наполягав, що головна причина -- це залишити в себе контроль хоч над часткою території.

Тогда мне не понятно о чём ты сейчас пытаешься со мной спорить? Если ты не является носителем идеи "Украина спровоцировала Россию на захват Крыма и Донбасса потому что в феврале 2014 была угроза вступления в НАТО".

Тому й я підкреслив, що треба брати конкретні твердження і спростовувати їх.
В колеги lapay-я думка була сформульована інакше.

А так, як подали вище Ви, це звісно спрощення до перекручування з рашоканалів.
В нас тут трошки)) вищий рівень дискусій.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:04

Re: Політичні дискусії

  vitaliy_berdinskikh написав:С чего б ему быть осенью 2014 и почему его не было осенью 2013?

Восени 2013 позаплановий виник, через зрив Асоціації і побиття студентів. Інакше був би плановий після "перемоги" Януковича. На другий термін цей бандит все одно б не зилишився.


За півроку кількість українців, готових йти на протести, збільшилась
Вівторок, 11 червня 2013, 14:35

За останні півроку протестні настрої українців зросли.

Про це свідчать результати дослідження фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва", які оприлюднила у вівторок на прес-конференції аналітик фонду Марія Золкіна, передає УНІАН.

За її словами, загалом 25,5% українців вважають, що найближчим часом у їхньому селі або місті можуть відбутися масові протестні виступи в разі погіршення рівня життя або з метою захисту своїх прав і свобод.

"Якщо порівнювати ці результати з результатами нашого дослідження на межі вересня-жовтня минулого року, то протестні настрої в суспільстві зросли. На сьогодні на 9% більше громадян, які впевнені, що такі акції будуть в їхніх містах і селах, або вважають їх дуже ймовірними. Зросла і кількість людей, які готові особисто брати участь в акціях протесту у разі, якщо вони будуть", - сказала Золкіна.

За її словами, особисто брати участь в подібних акціях готові 25% українців, водночас 36% не збирається брати участі у мітингах і демонстраціях.

"Порівняно з жовтнем 2012 року, кількість людей, які готові виходити на вулиці, зросла на 5% і значно зменшилась кількість тих, хто точно не збирається протестувати, - з 51 до 36%", - зазначила Золкіна.

Найбільше очікують масових виступів в центральному регіоні— 35% респондентів, і значно менше у південному та східному — 17%.

Найбільш налаштованими на участь в акціях протесту є виборці ВО "Свобода" - 52%, досить протестні настрої також серед виборців ВО "Батьківщина" - 41% й "УДАРу" - 35%.

Серед виборців КПУ протестно налаштованих 33%, Партії регіонів — 11%.

За словами Золкіної, основними причинами, які можуть спонукати людей особисто вийти на вулицю з виявом протесту, є погіршення їхнього соціально-економічного становища.

Згідно з результатами дослідження, це, зокрема, різке зниження рівня життя — 34,5% опитаних; невиплата зарплат пенсій, стипендій — 32%; різке підвищення цін — 21%; зростання безробіття — 19%.

Водночас, для 34% респондентів не існує жодних факторів, які можуть спонукати їх вийти на вулицю з протестом.

Золкіна також зауважила, що, у порівнянні з жовтнем 2012 року, зросло значення неекономічних причин виходу громадян на вулиці.

Зокрема, випадки утисків демократії - з 3,5 до 13% та необхідність підтримки дострокової відставки Президента - з 4 до 9%.

За словами експерта, серед основних причин нереалізованості намірів участі у протестах є те, що люди не вірять, що це щось змінить. Так вважає 56% опитаних.

Іншими причинами є страх репресій з боку влади — 33%, недовіра до лідерів, які організовують мітинги, — 32%, 26,5% вважають, що люди не висловлюють свої протестні настрої, оскільки дуже ліниві і хочуть, аби за їхні інтереси боролись інші.

Дослідження фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" проводив разом із Соціологічною службою Центру ім. Разумкова з 17 по 22 травня поточного року. Опитано 2 тис 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.
https://www.pravda.com.ua/news/2013/06/11/6992004/
lapay
 
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