Додано: Сер 07 кві, 2021 15:04

vitaliy_berdinskikh написав: С чего б ему быть осенью 2014 и почему его не было осенью 2013? С чего б ему быть осенью 2014 и почему его не было осенью 2013?

Восени 2013 позаплановий виник, через зрив Асоціації і побиття студентів. Інакше був би плановий після "перемоги" Януковича. На другий термін цей бандит все одно б не зилишився.За півроку кількість українців, готових йти на протести, збільшиласьВівторок, 11 червня 2013, 14:35За останні півроку протестні настрої українців зросли.Про це свідчать результати дослідження фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва", які оприлюднила у вівторок на прес-конференції аналітик фонду Марія Золкіна, передає УНІАН.За її словами, загалом 25,5% українців вважають, що найближчим часом у їхньому селі або місті можуть відбутися масові протестні виступи в разі погіршення рівня життя або з метою захисту своїх прав і свобод."Якщо порівнювати ці результати з результатами нашого дослідження на межі вересня-жовтня минулого року, то протестні настрої в суспільстві зросли. На сьогодні на 9% більше громадян, які впевнені, що такі акції будуть в їхніх містах і селах, або вважають їх дуже ймовірними. Зросла і кількість людей, які готові особисто брати участь в акціях протесту у разі, якщо вони будуть", - сказала Золкіна.За її словами, особисто брати участь в подібних акціях готові 25% українців, водночас 36% не збирається брати участі у мітингах і демонстраціях."Порівняно з жовтнем 2012 року, кількість людей, які готові виходити на вулиці, зросла на 5% і значно зменшилась кількість тих, хто точно не збирається протестувати, - з 51 до 36%", - зазначила Золкіна.Найбільше очікують масових виступів в центральному регіоні— 35% респондентів, і значно менше у південному та східному — 17%.Найбільш налаштованими на участь в акціях протесту є виборці ВО "Свобода" - 52%, досить протестні настрої також серед виборців ВО "Батьківщина" - 41% й "УДАРу" - 35%.Серед виборців КПУ протестно налаштованих 33%, Партії регіонів — 11%.За словами Золкіної, основними причинами, які можуть спонукати людей особисто вийти на вулицю з виявом протесту, є погіршення їхнього соціально-економічного становища.Згідно з результатами дослідження, це, зокрема, різке зниження рівня життя — 34,5% опитаних; невиплата зарплат пенсій, стипендій — 32%; різке підвищення цін — 21%; зростання безробіття — 19%.Водночас, для 34% респондентів не існує жодних факторів, які можуть спонукати їх вийти на вулицю з протестом.Золкіна також зауважила, що, у порівнянні з жовтнем 2012 року, зросло значення неекономічних причин виходу громадян на вулиці.Зокрема, випадки утисків демократії - з 3,5 до 13% та необхідність підтримки дострокової відставки Президента - з 4 до 9%.За словами експерта, серед основних причин нереалізованості намірів участі у протестах є те, що люди не вірять, що це щось змінить. Так вважає 56% опитаних.Іншими причинами є страх репресій з боку влади — 33%, недовіра до лідерів, які організовують мітинги, — 32%, 26,5% вважають, що люди не висловлюють свої протестні настрої, оскільки дуже ліниві і хочуть, аби за їхні інтереси боролись інші.Дослідження фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" проводив разом із Соціологічною службою Центру ім. Разумкова з 17 по 22 травня поточного року. Опитано 2 тис 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.