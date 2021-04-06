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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7199720072017202
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так вона так й робила.

Не в конце 2013 и не зимой 2013-2014.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:13

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Яник вже практично відійшов від справ. Його старуси бентежили...

Шо за маячня? Він за крісло тримався до останнього, поки не потекла кров рікою на Інститутській. Тоді вже зрозумів, що все, треба валити.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Так вона так й робила.

Не в конце 2013 и не зимой 2013-2014.

Тоді вже всім гравцям стало зрозуміло, що Янику капут.
Навіщо труп підтримувати?

Аби хоч щось збити з нього, типу листа.
Янику дійсно не було на кого спиратись. Реальну владу він вже втратив. Паста з тюбіку вийшла))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:А НАТО і ЕС -- це другорядна, хоч і важлива.
В таком случае России надо было делать всё чтобы Янукович тихо и спокойно сидел на троне, а народ это поддерживал. Тоесть минимум не мешать СА, и уж точно не захватывать Крым и вести открытую (но не объявленную как положено по пацанским понятиям) войну на Донбассе. Россия сделала всё наоборот.

Насколько я помню, когда зашел разговор об Ассоциации, Россия прежде всего подняла истерику "дешевые беспошлинные товары из Европы Украина переправит к нам и разрушит нашу экономику" и пригрозила полным разрывом экономических связей. Это (а также начавшиеся уже до этого торговые войны) напугало связанных с Яныком олигархов, ориентированных на РФ. О НАТО тогда особого шума не было.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:21

  lapay написав:
  detroytred написав:Яник вже практично відійшов від справ. Його старуси бентежили...

Шо за маячня? Він за крісло тримався до останнього, поки не потекла кров рікою на Інститутській. Тоді вже зрозумів, що все, треба валити.

Рікою вона текла потім...

Тримався?
Чим? Рішучими діями?)))
Сидів і вичікув, що якось само вирішиться ... ніде не залишивши своїх прямих указів і тещо.

Хоч би, як Лука, на камеру з автоматом попозициюнював.
Навіть особисто не спробував мешканців свого рідного Донбасу підняти...

Так що треба йому ще подякувати.
Бо тоді б дійсно була громадянська війна.
І важко б було щось аргументувати, якщо на чолі сепарів, диверсантів був президент.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:44

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Яник вже практично відійшов від справ. Його старуси бентежили...

Шо за маячня? Він за крісло тримався до останнього, поки не потекла кров рікою на Інститутській. Тоді вже зрозумів, що все, треба валити.

Рікою вона текла потім...

Тримався?
Чим? Рішучими діями?)))
Сидів і вичікув, що якось само вирішиться ... ніде не залишивши своїх прямих указів і тещо.

Хоч би, як Лука, на камеру з автоматом попозициюнював.
Навіть особисто не спробував мешканців свого рідного Донбасу підняти...

Так що треба йому ще подякувати.
Бо тоді б дійсно була громадянська війна.
І важко б було щось аргументувати, якщо на чолі сепарів, диверсантів був президент.

Ясно що тримався. Тримався, як міг!
Яник не Лука, не вміє він на камеру позувати. Не вміє він народ піднімати! Такий він є.
Ніхто Яника нікуди не заганяв.
Захід давав йому кредитів купу - за що, не зрозуміло. Напевно по інерції після Ющенка.
Путін його підтримував, як міг.
Старі риги - ну ці завжди думали тільки про себе. Але вони і зробили Янека президентом. Але вони підтримували його фактично до останнього - "диктаторські закони" не забуваймо.
Яник просто забив болт на народ! І народ йому "віддячив". Між іншим ранні Лука і Путін на народ болт не забивали.
andrijk777
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  #<1 ... 7199720072017202
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