Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Яник вже практично відійшов від справ. Його старуси бентежили...
Шо за маячня? Він за крісло тримався до останнього, поки не потекла кров рікою на Інститутській. Тоді вже зрозумів, що все, треба валити.
Рікою вона текла потім...
Тримався? Чим? Рішучими діями?))) Сидів і вичікув, що якось само вирішиться ... ніде не залишивши своїх прямих указів і тещо.
Хоч би, як Лука, на камеру з автоматом попозициюнював. Навіть особисто не спробував мешканців свого рідного Донбасу підняти...
Так що треба йому ще подякувати. Бо тоді б дійсно була громадянська війна. І важко б було щось аргументувати, якщо на чолі сепарів, диверсантів був президент.
Ясно що тримався. Тримався, як міг! Яник не Лука, не вміє він на камеру позувати. Не вміє він народ піднімати! Такий він є. Ніхто Яника нікуди не заганяв. Захід давав йому кредитів купу - за що, не зрозуміло. Напевно по інерції після Ющенка. Путін його підтримував, як міг. Старі риги - ну ці завжди думали тільки про себе. Але вони і зробили Янека президентом. Але вони підтримували його фактично до останнього - "диктаторські закони" не забуваймо. Яник просто забив болт на народ! І народ йому "віддячив". Між іншим ранні Лука і Путін на народ болт не забивали.
В подразделения южного военного округа Вооруженных сил РФ, граничащего с территорией Украины, на неопределенный срок прибывают военные из состава западного, центрального и восточного военных округов армии России ... Командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими
Первый и второй армейский корпуса это на территории ОРДЛО
В частности, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты «своих граждан» на востоке Украины, Песков сказал: «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично»
"Распятый" мальчик уже был Теперь возобновили тему защиты "своих" граждан
andrijk777 Перекладіть оце з дипломатичної мови на звичайну та прочитайте між рядків суть запиту влади Яника до ЕС і суть відповіді: * Європейський союз не виконає вимогу української влади, яка заявила про необхідність фінансової допомоги Україні в разі підписання угоди про асоціацію. Про це заявив представник Європейської комісії Олів’є Бейлі.
Зі слів Бейлі, розроблений проект угоди і так допоможе Україні досягти підйому економіки, оскільки містить, зокрема, плани інвестицій.
“Матеріальне благополуччя і майбутнє України не повинні ставати предметом торгів, де перемогу здобуває той, хто запропонує найвищу ціну”, – зазначив він.
На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Ось тоді Яник і Ко заради своєї особистості користі й скрутили дулю. Типу - тоді ми збережемо свою владу завдяки помічі рашки, а не вас.
От тільки, як це в нас прийнято, гроші в пу взяли, але нічого б не зробили...
До речі ще: На самому початку зустрічі з іноземними ЗМІ Микола Азаров запевнив, що Україна постійно зверталася до ЄС з проханням допомогти та компенсувати втрати від економічного тиску Росії.
"Не було жодної зустрічі з представниками ЄС, на якій ми б це питання не піднімали. Півтора місяці тому президент передав польському колезі дані про наші втрати та компенсації, які ми хотіли бачити, але без результату", - запевнив Микола Азаров.
detroytred написав:На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Питання вірне, відповідь ні. Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа! Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива? "Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна?