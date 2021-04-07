Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Яник вже практично відійшов від справ. Його старуси бентежили...
Шо за маячня? Він за крісло тримався до останнього, поки не потекла кров рікою на Інститутській. Тоді вже зрозумів, що все, треба валити.
Рікою вона текла потім...
Тримався? Чим? Рішучими діями?))) Сидів і вичікув, що якось само вирішиться ... ніде не залишивши своїх прямих указів і тещо.
Хоч би, як Лука, на камеру з автоматом попозициюнював. Навіть особисто не спробував мешканців свого рідного Донбасу підняти...
Так що треба йому ще подякувати. Бо тоді б дійсно була громадянська війна. І важко б було щось аргументувати, якщо на чолі сепарів, диверсантів був президент.
Ясно що тримався. Тримався, як міг! Яник не Лука, не вміє він на камеру позувати. Не вміє він народ піднімати! Такий він є. Ніхто Яника нікуди не заганяв. Захід давав йому кредитів купу - за що, не зрозуміло. Напевно по інерції після Ющенка. Путін його підтримував, як міг. Старі риги - ну ці завжди думали тільки про себе. Але вони і зробили Янека президентом. Але вони підтримували його фактично до останнього - "диктаторські закони" не забуваймо. Яник просто забив болт на народ! І народ йому "віддячив". Між іншим ранні Лука і Путін на народ болт не забивали.
В подразделения южного военного округа Вооруженных сил РФ, граничащего с территорией Украины, на неопределенный срок прибывают военные из состава западного, центрального и восточного военных округов армии России ... Командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими
Первый и второй армейский корпуса это на территории ОРДЛО
В частности, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты «своих граждан» на востоке Украины, Песков сказал: «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично»
"Распятый" мальчик уже был Теперь возобновили тему защиты "своих" граждан
andrijk777 Перекладіть оце з дипломатичної мови на звичайну та прочитайте між рядків суть запиту влади Яника до ЕС і суть відповіді: * Європейський союз не виконає вимогу української влади, яка заявила про необхідність фінансової допомоги Україні в разі підписання угоди про асоціацію. Про це заявив представник Європейської комісії Олів’є Бейлі.
Зі слів Бейлі, розроблений проект угоди і так допоможе Україні досягти підйому економіки, оскільки містить, зокрема, плани інвестицій.
“Матеріальне благополуччя і майбутнє України не повинні ставати предметом торгів, де перемогу здобуває той, хто запропонує найвищу ціну”, – зазначив він.
На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Ось тоді Яник і Ко заради своєї особистості користі й скрутили дулю. Типу - тоді ми збережемо свою владу завдяки помічі рашки, а не вас.
От тільки, як це в нас прийнято, гроші в пу взяли, але нічого б не зробили...
До речі ще: На самому початку зустрічі з іноземними ЗМІ Микола Азаров запевнив, що Україна постійно зверталася до ЄС з проханням допомогти та компенсувати втрати від економічного тиску Росії.
"Не було жодної зустрічі з представниками ЄС, на якій ми б це питання не піднімали. Півтора місяці тому президент передав польському колезі дані про наші втрати та компенсації, які ми хотіли бачити, але без результату", - запевнив Микола Азаров.
detroytred написав:На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Питання вірне, відповідь ні. Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа! Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива? "Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна?
detroytred написав:На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Питання вірне, відповідь ні. Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа! Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива? "Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна?
Ага)) В стані, коли гроші вкрай необхідні -- така відповідь означає - йдіть лісом.
Якщо б Україна не була потрібна Європі, то Навіщо-то з нею розмовляти, витрачати час? Обидві сторони потрібні один одному.
detroytred написав:На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Питання вірне, відповідь ні. Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа! Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива? "Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна?
Ага)) В стані, коли гроші вкрай необхідні -- така відповідь означає - йдіть лісом.
Якщо б Україна не була потрібна Європі, то Навіщо-то з нею розмовляти, витрачати час? Обидві сторони потрібні один одному.
Європа мислить іншими категоріями!!! Ну що ви як дитина. Такі речі, як підписання асоціації країна повинна приймати не за гроші а "як ідею", як крок до зближення. Якщо ви хочете до нашої компанії - тоді ок, будем зближуватись. А якщо ви тупо хочете гроші(як наприклад Лука) - то тоді справи не буде. Якен і Азаров взяли калькулятор і порахували що ніякого особливого профіту від асоціації не буде, зате з РФ будуть проблеми і відмовились від неї.
detroytred написав: Він висловив незадоволення, що допомога ЄС для Греції, Іспанії та Португалії склала 450 млрд євро, а потреба України в допомозі, за його словами, складала на два порядки менше. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... kyiv_eu_vc Звісно,що не за Україну він переживав, а за гроші для збереження себе у владі.
У влади, не у влади - Европа нас надула с Ассоциацией. И аргументы Азирова были совершенно правильны. Даже если бы не было войны - пришлось бы всё равно заплатить несоразмерную цену при переориентации с РФ на ЕС. Которую мы сейчас и платим. И в результате не получили никакой реальной помощи, кроме мизерных кредитов. Бред г-на Аслунда так и остался бредом. Получилось, что мы навязались, а нам сделали одолжение, еще и навесив долги.
Другое дело, что это надо было продумывать заранее.
Starikan написав:У влади, не у влади - Европа нас надула с Ассоциацией
Неа. Несмотря на то, что сам являюсь скептиком того соглашения (но не евроинтеграции взагали), Европа нас не надувала - мы сами имели глупость согласиться на невыгодные экономические условия. А Европа всего лишь защищала собственные интересы. Когда-нибудь и мы на государственность уровне осознаем, что первостепенны они, а не дифирамбы от успешных, являющиеся по сути бусами на шею индейцам
Starikan написав: Получилось, что мы навязались, а нам сделали одолжение, еще и навесив долги
Именно. Подали себя в роли просящего, на что и получили отказ в пересмотре условий, которые были (и остаются) невыгодными нам
Starikan написав: Другое дело, что это надо было продумывать заранее
Поэтому государственный менеджмент должен быть свой. Ни с российскими паспортами, ни с литовскими, ни с британскими. Не думаю, что ошибки были допущены из-за спешки - времени было предостаточно. Просто злоупотребляли консультациями с такими вот Аслундами
zРадио написав:Многое не получается, это правда. Но то, что Зеленский не является креатурой 90-х, выгодно отличает его от всех папередников, привыкших путать свою шерсть с государственной (с) А точнее - государственную со своей
Ну да, ну да
Обещал продать самолёты - летает на них Кортеж из авто - ни у кого из папередников не было такого количества авто Обещал гос.дачи отдать детям. Свой дом продал, живёт на гос.даче В Буковель, Оман, Катар - за государственный счёт
Вот ни разу не путает шерсть
Это вопросы обеспечения безопасности первого лица, на самом деле даже не он ими рулит. Да, наивно думал, что можно как в Швеции ездить на велике. Но вник и не стал сопротивляться профессионалам. Тут ведь речь не только о нем, но и о его семье.
То есть, тупой Зеленский наобещал, что кортежей не будет, дачи отдадим детям, а потом - "доверился профессионалам". Зачем обещал ? А ты и тебе подобные подхватили, мол, смотрите, он же не будет как те, папередники. Кортежей не будет, самолётов не будет, дачи отдаст Поэтому, не трынди
И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?
zРадио написав:Я говорил о другом - об использовании президентского кресла для личного обогащения. Так вот сейчас нет этого. Впервые в истории страны
Ты уверен, что этого нет ? Это тот, через которого Бородатая Бабушка гоняла деньги на оффшоры