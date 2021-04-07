Додано: Сер 07 кві, 2021 17:41

andrijk777Перекладіть оце з дипломатичної мови на звичайну та прочитайте між рядків суть запиту влади Яника до ЕС і суть відповіді:* Європейський союз не виконає вимогу української влади, яка заявила про необхідність фінансової допомоги Україні в разі підписання угоди про асоціацію. Про це заявив представник Європейської комісії Олів’є Бейлі.Зі слів Бейлі, розроблений проект угоди і так допоможе Україні досягти підйому економіки, оскільки містить, зокрема, плани інвестицій.“Матеріальне благополуччя і майбутнє України не повинні ставати предметом торгів, де перемогу здобуває той, хто запропонує найвищу ціну”, – зазначив він.Раніше прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС Україні необхідна фінансова допомога у 20 млрд євро у вигляді кредитів.*На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас.Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.Ось тоді Яник і Ко заради своєї особистості користі й скрутили дулю.Типу - тоді ми збережемо свою владу завдяки помічі рашки, а не вас.От тільки, як це в нас прийнято, гроші в пу взяли, але нічого б не зробили...До речі ще:На самому початку зустрічі з іноземними ЗМІ Микола Азаров запевнив, що Україна постійно зверталася до ЄС з проханням допомогти та компенсувати втрати від економічного тиску Росії."Не було жодної зустрічі з представниками ЄС, на якій ми б це питання не піднімали. Півтора місяці тому президент передав польському колезі дані про наші втрати та компенсації, які ми хотіли бачити, але без результату", - запевнив Микола Азаров.Він висловив незадоволення, що допомога ЄС для Греції, Іспанії та Португалії склала 450 млрд євро, а потреба України в допомозі, за його словами, складала на два порядки менше.Звісно,що не за Україну він переживав, а за гроші для збереження себе у владі.