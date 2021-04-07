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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7200720172027203 Додано: Сер 07 кві, 2021 19:23 Starikan написав: detroytred написав: Він висловив незадоволення, що допомога ЄС для Греції, Іспанії та Португалії склала 450 млрд євро, а потреба України в допомозі, за його словами, складала на два порядки менше.

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... kyiv_eu_vc

Звісно,що не за Україну він переживав, а за гроші для збереження себе у владі. Він висловив незадоволення, що допомога ЄС для Греції, Іспанії та Португалії склала 450 млрд євро, а потреба України в допомозі, за його словами, складала на два порядки менше.Звісно,що не за Україну він переживав, а за гроші для збереження себе у владі.

У влади, не у влади - Европа нас надула с Ассоциацией.

И аргументы Азирова были совершенно правильны.

Даже если бы не было войны - пришлось бы всё равно заплатить несоразмерную цену при переориентации с РФ на ЕС.

Которую мы сейчас и платим.

И в результате не получили никакой реальной помощи, кроме мизерных кредитов. Бред г-на Аслунда так и остался бредом. Получилось, что мы навязались, а нам сделали одолжение, еще и навесив долги.



Другое дело, что это надо было продумывать заранее.



Всё вышесказанное - лично мое мнение. У влади, не у влади - Европа нас надула с Ассоциацией.И аргументы Азирова были совершенно правильны.Даже если бы не было войны - пришлось бы всё равно заплатить несоразмерную цену при переориентации с РФ на ЕС.Которую мы сейчас и платим.И в результате не получили никакой реальной помощи, кроме мизерных кредитов. Бред г-на Аслунда так и остался бредом. Получилось, что мы навязались, а нам сделали одолжение, еще и навесив долги.Другое дело, что это надо было продумывать заранее.Всё вышесказанное - лично мое мнение.

Я не розумію що значить "надула"?

Вона щось обіцяла і не виконала?

Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!

Це питання фактично вирішив народ на Майдані.

І хотілось би продовження "вашего личного мнения" - дальше що? Інтеграція з РФ? Ну подумали ви "заранее" і що вирішили? Я не розумію що значить "надула"?Вона щось обіцяла і не виконала?Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!Це питання фактично вирішив народ на Майдані.І хотілось би продовження "вашего личного мнения" - дальше що? Інтеграція з РФ? Ну подумали ви "заранее" і що вирішили? andrijk777

Повідомлень: 2974 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:23 andrijk777 написав: detroytred"[quote="5206529:andrijk777 написав: detroytred написав: На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас.

Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.

На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас.Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.

Питання вірне, відповідь ні.

Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа!

Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива?

"Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна? Питання вірне, відповідь ні.Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа!Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива?"Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна?

Ага))

В стані, коли гроші вкрай необхідні -- така відповідь означає - йдіть лісом.



Якщо б Україна не була потрібна Європі, то Навіщо-то з нею розмовляти, витрачати час?

Обидві сторони потрібні один одному. Ага))В стані, коли гроші вкрай необхідні -- така відповідь означає - йдіть лісом.Якщо б Україна не була потрібна Європі, то Навіщо-то з нею розмовляти, витрачати час?Обидві сторони потрібні один одному.

Європа мислить іншими категоріями!!! Ну що ви як дитина.

Такі речі, як підписання асоціації країна повинна приймати не за гроші а "як ідею", як крок до зближення.

Якщо ви хочете до нашої компанії - тоді ок, будем зближуватись. А якщо ви тупо хочете гроші(як наприклад Лука) - то тоді справи не буде.

Якен і Азаров взяли калькулятор і порахували що ніякого особливого профіту від асоціації не буде, зате з РФ будуть проблеми і відмовились від неї.[/quote]

__________________________________



Економічна угода - асоціація. І за ідею. Ось це по-дитячому.

По-дорослому ж -- за все платять.

Обидві сторони.

Як Європа платила греціям (ПІГСам) за знищення виноградників та ін. при об'єднанні з більш потужним розвинутим.

Як списувала кредити Польщі за входження в ринок.



А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.



Адам Сміт ... про необхідність розширення ринків для підтримання розвитку після вичерпання цього самого ресурсу для розвитку.



Якщо б хоч Омерика, хоч Європа могла розвиватись без грецій, україн, то повірте -- хрін би хто кого до себе в об'єднання приймав.



Простіше -- ми Європі потрібні і вона потрібна нам. Європа мислить іншими категоріями!!! Ну що ви як дитина.Такі речі, як підписання асоціації країна повинна приймати не за гроші а "як ідею", як крок до зближення.Якщо ви хочете до нашої компанії - тоді ок, будем зближуватись. А якщо ви тупо хочете гроші(як наприклад Лука) - то тоді справи не буде.Якен і Азаров взяли калькулятор і порахували що ніякого особливого профіту від асоціації не буде, зате з РФ будуть проблеми і відмовились від неї.[/quote]__________________________________Економічна угода - асоціація. І за ідею. Ось це по-дитячому.По-дорослому ж -- за все платять.Обидві сторони.Як Європа платила греціям (ПІГСам) за знищення виноградників та ін. при об'єднанні з більш потужним розвинутим.Як списувала кредити Польщі за входження в ринок.А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.Адам Сміт ... про необхідність розширення ринків для підтримання розвитку після вичерпання цього самого ресурсу для розвитку.Якщо б хоч Омерика, хоч Європа могла розвиватись без грецій, україн, то повірте -- хрін би хто кого до себе в об'єднання приймав.Простіше -- ми Європі потрібні і вона потрібна нам. detroytred

Повідомлень: 24151 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:23 pesikot написав: То есть, тупой Зеленский наобещал, что кортежей не будет, дачи отдадим детям, а потом - "доверился профессионалам".

То есть, тупой Зеленский наобещал, что кортежей не будет, дачи отдадим детям, а потом - "доверился профессионалам".



Неопытный на тот момент, а не тупой





pesikot написав: А ты и тебе подобные подхватили, мол, смотрите, он же не будет как те, папередники. Кортежей не будет, самолётов не будет, дачи отдаст

Поэтому, не трынди

А ты и тебе подобные подхватили, мол, смотрите, он же не будет как те, папередники. Кортежей не будет, самолётов не будет, дачи отдастПоэтому, не трынди



Что я подхватил? Можно конкретнее? )))



pesikot написав: И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?

И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?



Уникдима выше писал, что это были приемы иностранных делегаций. Я не в курсе - серьезно. Никогда не задавался целью считать количество авто ))) Ни при Зеленском, ни при Порошенко



pesikot написав: Ты уверен, что этого нет ?

Это тот, через которого Бородатая Бабушка гоняла деньги на оффшоры Ты уверен, что этого нет ?Это тот, через которого Бородатая Бабушка гоняла деньги на оффшоры



Сейчас Зеленского точно не заподозришь в каких-то отношениях с Беней. Думаю, что Коломойский уже пожалел, что помог Зеленскому стать президентом - Приват не вернули, по дипканалам щимят. Зрада, которую распускали противники Зеленского, аж никак не сбывается Неопытный на тот момент, а не тупойЧто я подхватил? Можно конкретнее? )))Уникдима выше писал, что это были приемы иностранных делегаций. Я не в курсе - серьезно. Никогда не задавался целью считать количество авто ))) Ни при Зеленском, ни при ПорошенкоСейчас Зеленского точно не заподозришь в каких-то отношениях с Беней. Думаю, что Коломойский уже пожалел, что помог Зеленскому стать президентом - Приват не вернули, по дипканалам щимят. Зрада, которую распускали противники Зеленского, аж никак не сбывается zРадио

Повідомлень: 9727 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2047 раз. Подякували: 4420 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:26 zРадио написав: Поэтому государственный менеджмент должен быть свой. Ни с российскими паспортами, ни с литовскими, ни с британскими. Не думаю, что ошибки были допущены из-за спешки - времени было предостаточно. Просто злоупотребляли консультациями с такими вот Аслундами Поэтому государственный менеджмент должен быть свой. Ни с российскими паспортами, ни с литовскими, ни с британскими. Не думаю, что ошибки были допущены из-за спешки - времени было предостаточно. Просто злоупотребляли консультациями с такими вот Аслундами

И это говорит тот, кто работает на буржуйскую компанию и в которой точно есть буржуйский представитель головной конторы

Которому пишут отчёты, который контролирует процессы



zРадио, да не пались уже, топ-менеджер ты наш, ну реально, я столько смеяться не могу И это говорит тот, кто работает на буржуйскую компанию и в которой точно есть буржуйский представитель головной конторыКоторому пишут отчёты, который контролирует процессы, да не пались уже, топ-менеджер ты наш, ну реально, я столько смеяться не могу pesikot

Повідомлень: 5776 З нами з: 31.08.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:29 andrijk777 написав: Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!

Це питання фактично вирішив народ на Майдані.

Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!Це питання фактично вирішив народ на Майдані.



Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автора Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автораТак и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда zРадио

Повідомлень: 9727 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2047 раз. Подякували: 4420 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:31 detroytred написав: Економічна угода - асоціація. І за ідею. Ось це по-дитячому.

Економічна угода - асоціація. І за ідею. Ось це по-дитячому.

Це в великій мірі політична угода, а не тільки економічна.

detroytred написав: А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.

А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.

Нічого вона не повинна. Ну скільки можна?

detroytred написав: Якщо б хоч Омерика, хоч Європа могла розвиватись без грецій, україн, то повірте -- хрін би хто кого до себе в об'єднання приймав.



Простіше -- ми Європі потрібні і вона потрібна нам. Якщо б хоч Омерика, хоч Європа могла розвиватись без грецій, україн, то повірте -- хрін би хто кого до себе в об'єднання приймав.Простіше -- ми Європі потрібні і вона потрібна нам.

Греція УЖЕ в ЕС, а Україна тільки ХОЧЕ(або не хоче) в ЕС!!!

Відчуваєте різницю??? Це в великій мірі політична угода, а не тільки економічна.Нічого вона не повинна. Ну скільки можна?Греція УЖЕ в ЕС, а Україна тільки ХОЧЕ(або не хоче) в ЕС!!!Відчуваєте різницю??? andrijk777

Повідомлень: 2974 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:36 zРадио написав: Сейчас Зеленского точно не заподозришь в каких-то отношениях с Беней. Думаю, что Коломойский уже пожалел, что помог Зеленскому стать президентом - Приват не вернули, по дипканалам щимят. Зрада, которую распускали противники Зеленского, аж никак не сбывается Сейчас Зеленского точно не заподозришь в каких-то отношениях с Беней. Думаю, что Коломойский уже пожалел, что помог Зеленскому стать президентом - Приват не вернули, по дипканалам щимят. Зрада, которую распускали противники Зеленского, аж никак не сбывается

Не уходи в сторону.



То что щимят Беню, не заслуга Зеленского. А заслуга США

США уже орут, что Беня коррупционер



Зеленский вообще молчит за Беню

И Беня прекрасно себя чувствует в Украине, а вот это уже заслуга Зеленского.

Потому что, маму не обижают



И по поводу кортежей. Это когда в каком-то областном центре была куча авто кортежа - это тоже иностранная делегация ? Не уходи в сторону.То что щимят Беню, не заслуга Зеленского. А заслуга СШАСША уже орут, что Беня коррупционерЗеленский вообще молчит за БенюИ Беня прекрасно себя чувствует в Украине, а вот это уже заслуга Зеленского.Потому что, маму не обижаютИ по поводу кортежей. Это когда в каком-то областном центре была куча авто кортежа - это тоже иностранная делегация ? pesikot

Повідомлень: 5776 З нами з: 31.08.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:38 pesikot написав: И это говорит тот, кто работает на буржуйскую компанию и в которой точно есть буржуйский представитель головной конторы

Которому пишут отчёты, который контролирует процессы

И это говорит тот, кто работает на буржуйскую компанию и в которой точно есть буржуйский представитель головной конторыКоторому пишут отчёты, который контролирует процессы



Конечно, есть. И он лично меня выбирал. Какая аналогия с государством, что-то я не пойму? Я работаю в иностранной коммерческой компании - создаю стоимость для ее собственников. При этом в Украине компания работает по украинским законам, выполняя все локальные требования - мы платим все налоги, акцизы, пошлины и лицензионные платежи, нанимаем сотрудников исключительно по КЗоТу, платя им исключительно белые зарплаты (дополнительно обеспечиваем их медицинскими страховками и некоторым количеством услуг по оздоровлению, что уже является добровольной инициативой собственников), выполняем все регуляторные требования по контролю качества и безопасности нашей деятельности.



Твои претензии ни к селу, ни к городу Конечно, есть. И он лично меня выбирал. Какая аналогия с государством, что-то я не пойму? Я работаю в иностраннойкомпании - создаю стоимость для ее собственников. При этомкомпания работает позаконам, выполняя все локальные требования - мы платим все налоги, акцизы, пошлины и лицензионные платежи, нанимаем сотрудников исключительно по КЗоТу, платя им исключительно белые зарплаты (дополнительно обеспечиваем их медицинскими страховками и некоторым количеством услуг по оздоровлению, что уже является добровольной инициативой собственников), выполняем все регуляторные требования по контролю качества и безопасности нашей деятельности.Твои претензии ни к селу, ни к городу zРадио

Повідомлень: 9727 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2047 раз. Подякували: 4420 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 19:39 zРадио написав: Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда

Госпидя, ну всё нарративы российской пропаганды, собранные в одном месте



Я так смотрю, российская пропаганда, образца 2014 года возвращается Госпидя, ну всё нарративы российской пропаганды, собранные в одном местеЯ так смотрю, российская пропаганда, образца 2014 года возвращается pesikot

Повідомлень: 5776 З нами з: 31.08.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7200720172027203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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