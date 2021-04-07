Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: Він висловив незадоволення, що допомога ЄС для Греції, Іспанії та Португалії склала 450 млрд євро, а потреба України в допомозі, за його словами, складала на два порядки менше. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... kyiv_eu_vc Звісно,що не за Україну він переживав, а за гроші для збереження себе у владі.
У влади, не у влади - Европа нас надула с Ассоциацией. И аргументы Азирова были совершенно правильны. Даже если бы не было войны - пришлось бы всё равно заплатить несоразмерную цену при переориентации с РФ на ЕС. Которую мы сейчас и платим. И в результате не получили никакой реальной помощи, кроме мизерных кредитов. Бред г-на Аслунда так и остался бредом. Получилось, что мы навязались, а нам сделали одолжение, еще и навесив долги.
Другое дело, что это надо было продумывать заранее.
Всё вышесказанное - лично мое мнение.
Я не розумію що значить "надула"? Вона щось обіцяла і не виконала? Підписання Асоціації - рішення добровільне!!! Це питання фактично вирішив народ на Майдані. І хотілось би продовження "вашего личного мнения" - дальше що? Інтеграція з РФ? Ну подумали ви "заранее" і що вирішили?
detroytred написав:На мою думку: дайте гроші для збереження саме нашої влади, яка саме підпише асоціацію для вас. Відповідь: хрін вам. Україну ми візьмемо, але без саме вас.
Питання вірне, відповідь ні. Відповідь: Хочете підписуйте, хочете ні. Це ваша справа! Очевидно що Європа ніяких "компенсацій" платити не збиралася. З якого це дива? "Україну ми візьмемо, але без саме вас." - це що з нісенітниця? Нафіг Європі та Україна?
Ага)) В стані, коли гроші вкрай необхідні -- така відповідь означає - йдіть лісом.
Якщо б Україна не була потрібна Європі, то Навіщо-то з нею розмовляти, витрачати час? Обидві сторони потрібні один одному.
Європа мислить іншими категоріями!!! Ну що ви як дитина. Такі речі, як підписання асоціації країна повинна приймати не за гроші а "як ідею", як крок до зближення. Якщо ви хочете до нашої компанії - тоді ок, будем зближуватись. А якщо ви тупо хочете гроші(як наприклад Лука) - то тоді справи не буде. Якен і Азаров взяли калькулятор і порахували що ніякого особливого профіту від асоціації не буде, зате з РФ будуть проблеми і відмовились від неї.[/quote] __________________________________
Економічна угода - асоціація. І за ідею. Ось це по-дитячому. По-дорослому ж -- за все платять. Обидві сторони. Як Європа платила греціям (ПІГСам) за знищення виноградників та ін. при об'єднанні з більш потужним розвинутим. Як списувала кредити Польщі за входження в ринок.
А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.
Адам Сміт ... про необхідність розширення ринків для підтримання розвитку після вичерпання цього самого ресурсу для розвитку.
Якщо б хоч Омерика, хоч Європа могла розвиватись без грецій, україн, то повірте -- хрін би хто кого до себе в об'єднання приймав.
Простіше -- ми Європі потрібні і вона потрібна нам.
pesikot написав:То есть, тупой Зеленский наобещал, что кортежей не будет, дачи отдадим детям, а потом - "доверился профессионалам".
Неопытный на тот момент, а не тупой
pesikot написав:А ты и тебе подобные подхватили, мол, смотрите, он же не будет как те, папередники. Кортежей не будет, самолётов не будет, дачи отдаст Поэтому, не трынди
Что я подхватил? Можно конкретнее? )))
pesikot написав:И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?
Уникдима выше писал, что это были приемы иностранных делегаций. Я не в курсе - серьезно. Никогда не задавался целью считать количество авто ))) Ни при Зеленском, ни при Порошенко
pesikot написав:Ты уверен, что этого нет ? Это тот, через которого Бородатая Бабушка гоняла деньги на оффшоры
Сейчас Зеленского точно не заподозришь в каких-то отношениях с Беней. Думаю, что Коломойский уже пожалел, что помог Зеленскому стать президентом - Приват не вернули, по дипканалам щимят. Зрада, которую распускали противники Зеленского, аж никак не сбывается
zРадио написав:Поэтому государственный менеджмент должен быть свой. Ни с российскими паспортами, ни с литовскими, ни с британскими. Не думаю, что ошибки были допущены из-за спешки - времени было предостаточно. Просто злоупотребляли консультациями с такими вот Аслундами
И это говорит тот, кто работает на буржуйскую компанию и в которой точно есть буржуйский представитель головной конторы Которому пишут отчёты, который контролирует процессы
zРадио, да не пались уже, топ-менеджер ты наш, ну реально, я столько смеяться не могу
andrijk777 написав:Підписання Асоціації - рішення добровільне!!! Це питання фактично вирішив народ на Майдані.
Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автора Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда
zРадио написав:Сейчас Зеленского точно не заподозришь в каких-то отношениях с Беней. Думаю, что Коломойский уже пожалел, что помог Зеленскому стать президентом - Приват не вернули, по дипканалам щимят. Зрада, которую распускали противники Зеленского, аж никак не сбывается
Не уходи в сторону.
То что щимят Беню, не заслуга Зеленского. А заслуга США США уже орут, что Беня коррупционер
Зеленский вообще молчит за Беню И Беня прекрасно себя чувствует в Украине, а вот это уже заслуга Зеленского. Потому что, маму не обижают
И по поводу кортежей. Это когда в каком-то областном центре была куча авто кортежа - это тоже иностранная делегация ?
pesikot написав:И это говорит тот, кто работает на буржуйскую компанию и в которой точно есть буржуйский представитель головной конторы Которому пишут отчёты, который контролирует процессы
Конечно, есть. И он лично меня выбирал. Какая аналогия с государством, что-то я не пойму? Я работаю в иностранной коммерческой компании - создаю стоимость для ее собственников. При этом в Украине компания работает по украинским законам, выполняя все локальные требования - мы платим все налоги, акцизы, пошлины и лицензионные платежи, нанимаем сотрудников исключительно по КЗоТу, платя им исключительно белые зарплаты (дополнительно обеспечиваем их медицинскими страховками и некоторым количеством услуг по оздоровлению, что уже является добровольной инициативой собственников), выполняем все регуляторные требования по контролю качества и безопасности нашей деятельности.
zРадио написав:Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда
Госпидя, ну всё нарративы российской пропаганды, собранные в одном месте
Я так смотрю, российская пропаганда, образца 2014 года возвращается
detroytred написав:Економічна угода - асоціація. І за ідею. Ось це по-дитячому.
Це в великій мірі політична угода, а не тільки економічна.
detroytred написав:А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.
Нічого вона не повинна. Ну скільки можна?
detroytred написав:Якщо б хоч Омерика, хоч Європа могла розвиватись без грецій, україн, то повірте -- хрін би хто кого до себе в об'єднання приймав.
Простіше -- ми Європі потрібні і вона потрібна нам.
Греція УЖЕ в ЕС, а Україна тільки ХОЧЕ(або не хоче) в ЕС!!! Відчуваєте різницю???
Відчуваю. Тому й сума від ЕС на порядок нижче.
Якщо б Україна не потрібна була Європі і не повинна нічого робити для помічі в евроінтеграції, то б не перешкоджала рашці втримувати котроль. Партнерам, демократії треба допомагати. Тим паче в протистоянні з *світовим злом".