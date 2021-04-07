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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:47
pesikot написав: zРадио написав:
Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда
Госпидя, ну всё нарративы российской пропаганды, собранные в одном месте
Я так смотрю, российская пропаганда, образца 2014 года возвращается
Ну конечно
Ведь видео с теми участниками майдана, которых я упомянул, невозможно найти на ютубе, правда? Американском ютубе, кстати - это тоже элемент российской пропаганды?
А вот видео предостережений о наличии в тексте договора невыгодных нам отраслевых квот и стандартов ты не найдешь ни одного! Потому что обывателей такое не волнует! 98% вообще не поймут, о чем идет речь.
Это как если бы год собрался майдан по выработке протокола лечения от ковида - ну один в один была бы история
Первый бы настаивал на том, что хорошо помогает чеснок, второй - молитва, третий - что ковида вообще не существует
PS: ладно, я все. Скучная тема, скучная ветка. Надоело пережевывать все по новой. Иногда срываюсь, но нужно держать себя в руках)))
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:03
zРадио написав:
Ну конечно
Ведь видео с теми участниками майдана, которых я упомянул, невозможно найти на ютубе, правда? Американском ютубе, кстати - это тоже элемент российской пропаганды?
А вот видео предостережений о наличии в тексте договора невыгодных нам отраслевых квот и стандартов ты не найдешь ни одного! Потому что обывателей такое не волнует! 98% вообще не поймут, о чем идет речь.
Неправда! Навіть в Вікі прямим текстом пише про невигідність! Що вже говорити про якісь відео.
Але: Майже аналогічні умови були і для Грузії і для Молдови.
І якщо угода була настільки невигідною, то чому Янек не відмовився від неї раніше? Чому не вийшов і не сказав що угода не вигідна, а відмовився в останній момент, чим і визвав кризу.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:21
zРадио написав:
Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автора
Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда
Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів. Народ це чудово розумів, тому був і є за Асоціацію, і проти бандюковича і його "законів".
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:42
lapay написав: zРадио написав:
Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автора
Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда
Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів. Народ це чудово розумів, тому був і є за Асоціацію, і проти бандюковича і його "законів".
Да проблема в іншому.
В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).
*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому...
А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:44
zРадио написав:
PS: ладно, я все. Скучная тема, скучная ветка. Надоело пережевывать все по новой. Иногда срываюсь, но нужно держать себя в руках)))
Слился, топ-менеджер
Ты же забыл, что весь 2013 год именно Янык и вся его овощная база топила за Ассоциацию с ЕС
Но у тебя в мозгу осталось, что это Турчинов и Порошенко топили за ассоциацию с ЕС
Поэтому, ты сейчас и сливаешься, понимая, что натрындел
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:47
detroytred написав:
В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі
Как и не принимали участия в оккупировании Крыма и части Донбасса
К чему этот твой высер про Майдан ?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:50
detroytred написав:
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
Може, в якійсь раші і не вирішує, хоча, насправді, там теж вирішує.
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lapay
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:57
pesikot написав:
И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?
Досить брехати, немає в нього таких кортежей.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:57
lapay написав:
Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів.
А вот и тот, кто не читал
Там все разделы, кроме DCFTA и отраслевого сотрудничества (т.е. той самой зоны свободной торговли), декларативные - ни механизмов реализации, ни механизмов контроля. Хотя с высоты сегодняшнего дня это можно и без прочтения понять.
Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?!
Возьми сейчас и поменяй род деятельности с существенным уменьшением дохода в расчете на какие-то будущие никем не гарантированные перспективы - а то разглагольствовать оно легко, а как насчет реальных действий?
PS: на этом я точно завершаю дискуссию. Но ответ твой обязуюсь прочитать
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zРадио
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