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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7201720272037204 Додано: Сер 07 кві, 2021 19:47 pesikot написав: zРадио написав: Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда

Госпидя, ну всё нарративы российской пропаганды, собранные в одном месте



Я так смотрю, российская пропаганда, образца 2014 года возвращается Госпидя, ну всё нарративы российской пропаганды, собранные в одном местеЯ так смотрю, российская пропаганда, образца 2014 года возвращается



Ну конечно Ведь видео с теми участниками майдана, которых я упомянул, невозможно найти на ютубе, правда? Американском ютубе, кстати - это тоже элемент российской пропаганды?



А вот видео предостережений о наличии в тексте договора невыгодных нам отраслевых квот и стандартов ты не найдешь ни одного! Потому что обывателей такое не волнует! 98% вообще не поймут, о чем идет речь.



Это как если бы год собрался майдан по выработке протокола лечения от ковида - ну один в один была бы история Первый бы настаивал на том, что хорошо помогает чеснок, второй - молитва, третий - что ковида вообще не существует



PS: ладно, я все. Скучная тема, скучная ветка. Надоело пережевывать все по новой. Иногда срываюсь, но нужно держать себя в руках))) Ну конечноВедь видео с теми участниками майдана, которых я упомянул, невозможно найти на ютубе, правда? Американском ютубе, кстати - это тоже элемент российской пропаганды?А вот видео предостережений о наличии в тексте договора невыгодных нам отраслевых квот и стандартов ты не найдешь ни одного! Потому что обывателей такое не волнует! 98% вообще не поймут, о чем идет речь.Это как если бы год собрался майдан по выработке протокола лечения от ковида - ну один в один была бы историяПервый бы настаивал на том, что хорошо помогает чеснок, второй - молитва, третий - что ковида вообще не существуетPS: ладно, я все. Скучная тема, скучная ветка. Надоело пережевывать все по новой. Иногда срываюсь, но нужно держать себя в руках))) zРадио

Повідомлень: 9730 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2047 раз. Подякували: 4420 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:03 zРадио написав: Ну конечно Ведь видео с теми участниками майдана, которых я упомянул, невозможно найти на ютубе, правда? Американском ютубе, кстати - это тоже элемент российской пропаганды?



А вот видео предостережений о наличии в тексте договора невыгодных нам отраслевых квот и стандартов ты не найдешь ни одного! Потому что обывателей такое не волнует! 98% вообще не поймут, о чем идет речь.

Ну конечноВедь видео с теми участниками майдана, которых я упомянул, невозможно найти на ютубе, правда? Американском ютубе, кстати - это тоже элемент российской пропаганды?А вот видео предостережений о наличии в тексте договора невыгодных нам отраслевых квот и стандартов ты не найдешь ни одного! Потому что обывателей такое не волнует! 98% вообще не поймут, о чем идет речь.

Неправда! Навіть в Вікі прямим текстом пише про невигідність! Що вже говорити про якісь відео.

Але: Майже аналогічні умови були і для Грузії і для Молдови.

І якщо угода була настільки невигідною, то чому Янек не відмовився від неї раніше? Чому не вийшов і не сказав що угода не вигідна, а відмовився в останній момент, чим і визвав кризу. Неправда! Навіть в Вікі прямим текстом пише про невигідність! Що вже говорити про якісь відео.Але:І якщо угода була настільки невигідною, то чому Янек не відмовився від неї раніше? Чому не вийшов і не сказав що угода не вигідна, а відмовився в останній момент, чим і визвав кризу. andrijk777

Повідомлень: 2975 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:21 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автора Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автораТак и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда

Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів. Народ це чудово розумів, тому був і є за Асоціацію, і проти бандюковича і його "законів". Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів. Народ це чудово розумів, тому був і є за Асоціацію, і проти бандюковича і його "законів". lapay Повідомлень: 12105 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:42 lapay написав: zРадио написав: Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автора Так и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда Это правда. Но народ на то и народ, чтобы такие вопросы не решать. Проект соглашения никто из обывателей не читал. Это все равно, что судить о книге по короткой рецензии, которую дал родной брат ее автораТак и с Ассоциацией было - одной показалось, что это про кружевные трусы, второму - про право работать и жить в ЕС, третьему - про возможность получения европейских зарплат и пенсий прямо в Украине без выезда

Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів. Народ це чудово розумів, тому був і є за Асоціацію, і проти бандюковича і його "законів". Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів. Народ це чудово розумів, тому був і є за Асоціацію, і проти бандюковича і його "законів".

Да проблема в іншому.

В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).



*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому...

А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.



От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах... Да проблема в іншому.В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому...А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах... detroytred

Повідомлень: 24153 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:44 zРадио написав:

PS: ладно, я все. Скучная тема, скучная ветка. Надоело пережевывать все по новой. Иногда срываюсь, но нужно держать себя в руках))) PS: ладно, я все. Скучная тема, скучная ветка. Надоело пережевывать все по новой. Иногда срываюсь, но нужно держать себя в руках)))

Слился, топ-менеджер



Ты же забыл, что весь 2013 год именно Янык и вся его овощная база топила за Ассоциацию с ЕС



Но у тебя в мозгу осталось, что это Турчинов и Порошенко топили за ассоциацию с ЕС



Поэтому, ты сейчас и сливаешься, понимая, что натрындел Слился, топ-менеджерТы же забыл, что весь 2013 год именно Янык и вся его овощная база топила за Ассоциацию с ЕСНо у тебя в мозгу осталось, что это Турчинов и Порошенко топили за ассоциацию с ЕСПоэтому, ты сейчас и сливаешься, понимая, что натрындел pesikot

Повідомлень: 5778 З нами з: 31.08.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:47 detroytred написав: В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі

Как и не принимали участия в оккупировании Крыма и части Донбасса



К чему этот твой высер про Майдан ? Как и не принимали участия в оккупировании Крыма и части ДонбассаК чему этот твой высер про Майдан ? pesikot

Повідомлень: 5778 З нами з: 31.08.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:50 Re: Політичні дискусії detroytred написав: От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах... От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...

Може, в якійсь раші і не вирішує, хоча, насправді, там теж вирішує. Може, в якійсь раші і не вирішує, хоча, насправді, там теж вирішує. lapay Повідомлень: 12105 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:57 pesikot написав: И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?

И потом, кортеж из 20 или 30 машин - это сильно безопаснее, чем кортеж из 10 машин ?

Досить брехати, немає в нього таких кортежей. Досить брехати, немає в нього таких кортежей. unicdima

Повідомлень: 1336 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:57 lapay написав: Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів.

Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів.



А вот и тот, кто не читал Там все разделы, кроме DCFTA и отраслевого сотрудничества (т.е. той самой зоны свободной торговли), декларативные - ни механизмов реализации, ни механизмов контроля. Хотя с высоты сегодняшнего дня это можно и без прочтения понять.



Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?!



Возьми сейчас и поменяй род деятельности с существенным уменьшением дохода в расчете на какие-то будущие никем не гарантированные перспективы - а то разглагольствовать оно легко, а как насчет реальных действий?



PS: на этом я точно завершаю дискуссию. Но ответ твой обязуюсь прочитать А вот и тот, кто не читалТам все разделы, кроме DCFTA и отраслевого сотрудничества (т.е. той самой зоны свободной торговли), декларативные - ни механизмов реализации, ни механизмов контроля. Хотя с высоты сегодняшнего дня это можно и без прочтения понять.Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?!Возьми сейчас и поменяй род деятельности с существенным уменьшением дохода в расчете на какие-то будущие никем не гарантированные перспективы - а то разглагольствовать оно легко, а как насчет реальных действий?PS: на этом я точно завершаю дискуссию. Но ответ твой обязуюсь прочитать zРадио

Повідомлень: 9730 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2047 раз. Подякували: 4420 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7201720272037204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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