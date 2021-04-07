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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:17
zРадио написав:
А вот и тот, кто не читал
Там все разделы, кроме DCFTA и отраслевого сотрудничества (т.е. той самой зоны свободной торговли), декларативные - ни механизмов реализации, ни механизмов контроля. Хотя с высоты сегодняшнего дня это можно и без прочтения понять.
Я писав про приведення нашого законодавства і судочинства до європейських норм. Де саме "гніздяться" ці вимоги, на тисячі сторінок Угоди, - пересічним все одно. Ці вимоги поступово виконуються, не в квотах щастя.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:30
detroytred написав:
Да проблема в іншому.
В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).
*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому...
А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
Фігню якусь пишете.
Асоціацію підписав не Майдан а Порошенко, якого обрав народ України!
Якщо Крим і Донбас з чимось, м"яко кажучи, не згідні - нехай обирають свого президента. Так вони і обрали свого - Янека!
А коли Янек втік, то Крим і Донбас "обідився".
Прикольна позиція "народу Криму і Донбасу" - коли обирають свого то все ОК, а коли не свого - треба тікати з цієї бандерівської України.
Для справки - у нас демократія.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:31
detroytred написав:
По-дорослому ж -- за все платять.
Обидві сторони.
Як Європа платила греціям (ПІГСам) за знищення виноградників та ін. при об'єднанні з більш потужним розвинутим.
Як списувала кредити Польщі за входження в ринок.
А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.
Ну и чем нам заплатила Европа?
Безвизом, что-ли?
Сотни ярдов отваливала грециям "просто так", а нам - мизерные кредиты (Яныку в критический момент вообще не дала).
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:32
Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив?
"Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).
Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви."
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:35
zРадио написав:
Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?!
Не потрібно маніпуляцією займатись.
Ми втратили третину експорту не через асоціацію а через війну з Росією.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:39
lapay написав: detroytred написав:
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
Може, в якійсь раші і не вирішує, хоча, насправді, там теж вирішує.
Ну от виграв один в другого з різницею хоч навіть 10% і що?
55 на 45%
Майже половина *народу* (45%!!!) за інше рішення -- і як можна казати, що НАРОД за?
Або проманіпулювали з більшістю народу, обдурили, як шахраї -- і що, можна стверджувати про свідомий вибір народу?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:41
Starikan написав: detroytred написав:
По-дорослому ж -- за все платять.
Обидві сторони.
Як Європа платила греціям (ПІГСам) за знищення виноградників та ін. при об'єднанні з більш потужним розвинутим.
Як списувала кредити Польщі за входження в ринок.
А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.
Ну и чем нам заплатила Европа?
Безвизом, что-ли?
Сотни ярдов отваливала грециям "просто так", а нам - мизерные кредиты (Яныку в критический момент вообще не дала).
Дивно, що Ви в мене це запитуєте.
Це мої аргументи.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:46
andrijk777 написав: zРадио написав:
Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?!
Не потрібно маніпуляцією займатись.
Ми втратили третину експорту не через асоціацію а через війну з Росією.
Еще раз повторю: Россия предупреждала о возможном разрыве связей еще до "горячей" войны и неоднократно демонстрировала свою готовность к этому в ходе торговых войн.
Кстати, она до сих пор один из наших крупнейших торговых партнеров, несмотря на Ассоциацию
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:48
detroytred написав: Starikan написав: detroytred написав:
По-дорослому ж -- за все платять.
Обидві сторони.
Як Європа платила греціям (ПІГСам) за знищення виноградників та ін. при об'єднанні з більш потужним розвинутим.
Як списувала кредити Польщі за входження в ринок.
А Україні ще й за відхід від рашки саме повинна була платити.
Ну и чем нам заплатила Европа?
Безвизом, что-ли?
Сотни ярдов отваливала грециям "просто так", а нам - мизерные кредиты (Яныку в критический момент вообще не дала).
Дивно, що Ви в мене це запитуєте.
Це мої аргументи.
Считайте, что это написано в поддержку вашей позиции в дискуссии
Насчет МВФ тоже мог бы сказать пару теплых слов.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:48
andrijk777 написав: detroytred написав:
Да проблема в іншому.
В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).
*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому...
А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
Фігню якусь пишете.
Асоціацію підписав не Майдан а Порошенко, якого обрав народ України!
Якщо Крим і Донбас з чимось, м"яко кажучи, не згідні - нехай обирають свого президента. Так вони і обрали свого - Янека!
А коли Янек втік, то Крим і Донбас "обідився".
Прикольна позиція "народу Криму і Донбасу" - коли обирають свого то все ОК, а коли не свого - треба тікати з цієї бандерівської України.
Для справки - у нас демократія.
Фігня -- це Ваше перестрибвання в часі.
Ви вказали, що народ на Майдані вирішив.
Тепер перестрибнули на Порошенко. Його що на Майдані народ обрав та надав право?!
Про який народ Криму, Донбасу?
Мова була про Майдан.
Коли стверджують про рішення народу, то питають у всіх - лежачих, сидячих у тюрьмах і т.д.
По факту частина активного населення перемогла іншу частину активного населення і ... виставила це, як рішення всього народу.
Донесла до народу його рішення))
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detroytred
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