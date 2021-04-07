|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:52
detroytred написав:
Мова була про Майдан.
Коли стверджують про рішення народу, то питають у всіх - лежачих, сидячих у тюрьмах і т.д.
По факту частина активного населення перемогла іншу частину активного населення і ... виставила це, як рішення всього народу.
Донесла до народу його рішення))
Майдан не назначив жодного урядовця. Все на виборах, на них, рідненьких. Правда, "ображені" не пішли голосувати, але це їх вибір і проблеми.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12109
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:53
pesikot написав: detroytred написав:
В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі
Как и не принимали участия в оккупировании Крыма и части Донбасса
К чему этот твой высер про Майдан ?
Слухай, ти там з екстрементами своїми розбирайся сам. В тебе все до цього зводиться.
Це твій рівень.
Самий точнісінько рашкованський.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24162
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:57
Starikan написав: andrijk777 написав:
Не потрібно маніпуляцією займатись.
Ми втратили третину експорту не через асоціацію а через війну з Росією.
Еще раз повторю: Россия предупреждала о возможном разрыве связей еще до "горячей" войны и неоднократно демонстрировала свою готовность к этому в ходе торговых войн.
Кстати, она до сих пор один из наших крупнейших торговых партнеров, несмотря на Ассоциацию
І що як попереджала???
А якщо вона завтра попередить що атомну бомбу на Київ кине, якщо ми Маріуполь не віддамо, наприклад. Потрібно завтра здавати Маріуполь?
Ще раз повторюю: народ України вибрав Порошенка, який підписав асоціацію.
Помилився чи ні - це на вам судити(точніше не одному вам).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2981
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:00
Starikan написав:
Еще раз повторю: Россия предупреждала о возможном разрыве связей еще до "горячей" войны и неоднократно демонстрировала свою готовность к этому в ходе торговых войн.
Кстати, она до сих пор один из наших крупнейших торговых партнеров, несмотря на Ассоциацию
Україні грошей не давали, і не будуть давати, ні Раша, ні ЄС. Тільки в борг. Албанія підписала Асоціацію ще в 2006 і тільки зараз почались перемовини про вступ в ЄС. Грошей ніхто нікому просто так не дає, дають тільки можливість заробити.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12109
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:03
lapay написав: detroytred написав:
Мова була про Майдан.
Коли стверджують про рішення народу, то питають у всіх - лежачих, сидячих у тюрьмах і т.д.
По факту частина активного населення перемогла іншу частину активного населення і ... виставила це, як рішення всього народу.
Донесла до народу його рішення))
Майдан не назначив жодного урядовця. Все на виборах, на них, рідненьких. Правда, "ображені" не пішли голосувати, але це їх вибір і проблеми.
Да, кеп!))
Мова була про інше.
"Ображені" також не пішли одразу боротися з майданівцями...
А могли зробити великі проблеми усім.
І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24162
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:05
detroytred написав:
Ви вказали, що народ на Майдані вирішив.
Тепер перестрибнули на Порошенко. Його що на Майдані народ обрав та надав право?!
Про який народ Криму, Донбасу?
Мова була про Майдан.
Коли стверджують про рішення народу, то питають у всіх - лежачих, сидячих у тюрьмах і т.д.
По факту частина активного населення перемогла іншу частину активного населення і ... виставила це, як рішення всього народу.
Донесла до народу його рішення))
Майдан(народ) вирішив. Обрав свого представника(По), який формально підписав Асоціацію.ЩО НЕ ТАК?
Якщо для вас Майдан не рівний народу, і не представляє більшості народу - то є ВИБОРИ! Порошенко відразу декларував що Асоціацію підпише, якщо народ(лежачі, сидячі в тюрмах, інша частина активного населення) не згідний з По, то голосують проти По.
ЩО НЕ ТАК?
Ще раз для справки - у нас демократія.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2981
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:11
detroytred написав:
І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.
Після чесних виборів не буває Майданів. Ніхто не майданив в 2010, але точно був би Майдан, якби Яник "переміг" вдруге. Так само було б і з Порошенко, і, скоріше за все, і з Зеленським.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12109
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:11
andrijk777 написав: detroytred написав:
Ви вказали, що народ на Майдані вирішив.
Тепер перестрибнули на Порошенко. Його що на Майдані народ обрав та надав право?!
Про який народ Криму, Донбасу?
Мова була про Майдан.
Коли стверджують про рішення народу, то питають у всіх - лежачих, сидячих у тюрьмах і т.д.
По факту частина активного населення перемогла іншу частину активного населення і ... виставила це, як рішення всього народу.
Донесла до народу його рішення))
Майдан(народ) вирішив. Обрав свого представника(По), який формально підписав Асоціацію.ЩО НЕ ТАК?
Якщо для вас Майдан не рівний народу, і не представляє більшості народу - то є ВИБОРИ! Порошенко відразу декларував що Асоціацію підпише, якщо народ(лежачі, сидячі в тюрмах, інша частина активного населення) не згідний з По, то голосують проти По.
ЩО НЕ ТАК?
Ще раз для справки - у нас демократія.
Ви знов перестрибуєте по предметах.
По обранню По та подальшим діям нема ніяких питань.
Питання по -- учасники Майдану = народу; тобто і рішення Майдану дорівнює рішенню народу.
До того ж Майдан не обирав По своїм представником.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24162
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:16
detroytred написав:
Питання по -- учасники Майдану = народу; тобто і рішення Майдану дорівнює рішенню народу.
До того ж Майдан не обирав По своїм представником.
Якщо для вас Майдан не рівний народу, і не представляє більшості народу - то є ВИБОРИ! Порошенко відразу декларував що Асоціацію підпише, якщо народ(лежачі, сидячі в тюрмах, інша частина активного населення) не згідний з По, то голосують проти По.
ЩО НЕ ТАК?
Ще раз для справки - у нас демократія.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2981
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:21
lapay написав: detroytred написав:
І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.
Після чесних виборів не буває Майданів. Ніхто не майданив в 2010, але точно був би Майдан, якби Яник "переміг" вдруге. Так само було б і з Порошенко, і, скоріше за все, і з Зеленським.
Бінго!
От коли б яника скидали б Майданом після нечесних виборів, то це одне, а от коли його скинули Майданом після досить законного права прийняття рішення пізніше підписати асоціацію - це інше.
Побиття студентів, Ви ж розумієте, що тільки привід. Головна причина ж -- рішення Яника по асоціації.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24162
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|