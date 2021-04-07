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#<1 ... 7204720572067207 Додано: Сер 07 кві, 2021 22:28 andrijk777 написав: detroytred написав: Питання по -- учасники Майдану = народу; тобто і рішення Майдану дорівнює рішенню народу.



До того ж Майдан не обирав По своїм представником. Питання по -- учасники Майдану = народу; тобто і рішення Майдану дорівнює рішенню народу.До того ж Майдан не обирав По своїм представником.

Якщо для вас Майдан не рівний народу, і не представляє більшості народу - то є ВИБОРИ! Порошенко відразу декларував що Асоціацію підпише, якщо народ(лежачі, сидячі в тюрмах, інша частина активного населення) не згідний з По, то голосують проти По.

ЩО НЕ ТАК?

Ще раз для справки - у нас демократія. Якщо для вас Майдан не рівний народу, і не представляє більшості народу - то є ВИБОРИ! Порошенко відразу декларував що Асоціацію підпише, якщо народ(лежачі, сидячі в тюрмах, інша частина активного населення) не згідний з По, то голосують проти По.ЩО НЕ ТАК?Ще раз для справки - у нас демократія.

Я ж не зі стелі узяв.

Ніде в законах не визначено про Майдан дорівнює народу.

А логіка та факти вказують, що на Майдані лише частина народу зі своєю позицією.



Це Ваше твердження?:

* Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!

Це питання фактично вирішив народ на Майдані. * (С)



Саме по ньому в мене виникло питання.

До чого Ви перестрибуєте на дії після виборів президента Порошенка, я не розумію.



До того ж думка народу до перемоги Майдану та після, з Кримом-Донбасом -- могла трошки)) відрізнятися. Я ж не зі стелі узяв.Ніде в законах не визначено про Майдан дорівнює народу.А логіка та факти вказують, що на Майдані лише частина народу зі своєю позицією.Це Ваше твердження?:* Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!Це питання фактично вирішив народ на Майдані. * (С)Саме по ньому в мене виникло питання.До чого Ви перестрибуєте на дії після виборів президента Порошенка, я не розумію.До того ж думка народу до перемоги Майдану та після, з Кримом-Донбасом -- могла трошки)) відрізнятися. detroytred

Повідомлень: 24162 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 22:32 detroytred написав: І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан. І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.

Тут, звичайно, є доля правди.

Майдан - це річ не зовсім законна.

Але український Майдан - це народний протест, мирний протест!

А що зробив Янек? Побив студентів!

А потім що? Били людей, затримували, саджали в КПЗ і т.д. Хіба це демократія? Янек - це вже був авторитарний правитель, він вже не раз фальсифікував вибори, зек. Тобто протест народу - це фактично законне його право.

Застосував силу - получив "отвєтку". Ось і все.

Коли країна скочується в диктатуру - закон вже не працює. Лука і Путін хіба вам не доказ? Тут, звичайно, є доля правди.Майдан - це річ не зовсім законна.Але український Майдан - це народний протест, мирний протест!А що зробив Янек? Побив студентів!А потім що? Били людей, затримували, саджали в КПЗ і т.д. Хіба це демократія? Янек - це вже був авторитарний правитель, він вже не раз фальсифікував вибори, зек. Тобто протест народу - це фактично законне його право.Застосував силу - получив "отвєтку". Ось і все.Коли країна скочується в диктатуру - закон вже не працює. Лука і Путін хіба вам не доказ? andrijk777

Повідомлень: 2981 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 22:38 andrijk777 написав: detroytred написав: І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан. І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.

Тут, звичайно, є доля правди.

Майдан - це річ не зовсім законна.

Але український Майдан - це народний протест, мирний протест!

А що зробив Янек? Побив студентів!

А потім що? Били людей, затримували, саджали в КПЗ і т.д. Хіба це демократія? Янек - це вже був авторитарний правитель, він вже не раз фальсифікував вибори, зек. Тобто протест народу - це фактично законне його право.

Застосував силу - получив "отвєтку". Ось і все.

Коли країна скочується в диктатуру - закон вже не працює. Лука і Путін хіба вам не доказ? Тут, звичайно, є доля правди.Майдан - це річ не зовсім законна.Але український Майдан - це народний протест, мирний протест!А що зробив Янек? Побив студентів!А потім що? Били людей, затримували, саджали в КПЗ і т.д. Хіба це демократія? Янек - це вже був авторитарний правитель, він вже не раз фальсифікував вибори, зек. Тобто протест народу - це фактично законне його право.Застосував силу - получив "отвєтку". Ось і все.Коли країна скочується в диктатуру - закон вже не працює. Лука і Путін хіба вам не доказ?

Да я згоден, що претензії до Яника впритул до скидання можуть бути саме за студентів і тещо -- типу того беспредела, що риги створили, монополізувавши владу.



Я от не згоден по претензіям відносно непідпису асоціації.

Як би не хотілося інакшого, але він мав повне право відкласти.

Навіть не відмовитись, а відкласти.



А той же ПАП в інтерв'ю ДВ прямо вказує, що Майдан проти цих дій Яника. Проти протидій Янека евронапрямку.



Бо тоді треба прямо прописати, що як тільки поб'ють протестувальників на Майдані, то геть з посади, президент))) Да я згоден, що претензії до Яника впритул до скидання можуть бути саме за студентів і тещо -- типу того беспредела, що риги створили, монополізувавши владу.Я от не згоден по претензіям відносно непідпису асоціації.Як би не хотілося інакшого, але він мав повне право відкласти.Навіть не відмовитись, а відкласти.А той же ПАП в інтерв'ю ДВ прямо вказує, що Майдан проти цих дій Яника. Проти протидій Янека евронапрямку.Бо тоді треба прямо прописати, що як тільки поб'ють протестувальників на Майдані, то геть з посади, президент))) detroytred

Повідомлень: 24162 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 22:42 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Бінго!

От коли б яника скидали б Майданом після нечесних виборів, то це одне, а от коли його скинули Майданом після досить законного права прийняття рішення пізніше підписати асоціацію - це інше.



Побиття студентів, Ви ж розумієте, що тільки привід. Головна причина ж -- рішення Яника по асоціації. Бінго!От коли б яника скидали б Майданом після нечесних виборів, то це одне, а от коли його скинули Майданом після досить законного права прийняття рішення пізніше підписати асоціацію - це інше.Побиття студентів, Ви ж розумієте, що тільки привід. Головна причина ж -- рішення Яника по асоціації.

Яник сам себе переплюнув - навіть до виборів не дотягнув. Ця банда думала, що схопила бога за бороду, і може робити, що хоче. Тільки народ так не думав і показав йому середній палець. Яник сам себе переплюнув - навіть до виборів не дотягнув. Ця банда думала, що схопила бога за бороду, і може робити, що хоче. Тільки народ так не думав і показав йому середній палець. lapay Повідомлень: 12110 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7204720572067207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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