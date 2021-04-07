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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:28
andrijk777 написав: detroytred написав:
Питання по -- учасники Майдану = народу; тобто і рішення Майдану дорівнює рішенню народу.
До того ж Майдан не обирав По своїм представником.
Якщо для вас Майдан не рівний народу, і не представляє більшості народу - то є ВИБОРИ! Порошенко відразу декларував що Асоціацію підпише, якщо народ(лежачі, сидячі в тюрмах, інша частина активного населення) не згідний з По, то голосують проти По.
ЩО НЕ ТАК?
Ще раз для справки - у нас демократія.
Я ж не зі стелі узяв.
Ніде в законах не визначено про Майдан дорівнює народу.
А логіка та факти вказують, що на Майдані лише частина народу зі своєю позицією.
Це Ваше твердження?:
* Підписання Асоціації - рішення добровільне!!!
Це питання фактично вирішив народ на Майдані. * (С)
Саме по ньому в мене виникло питання.
До чого Ви перестрибуєте на дії після виборів президента Порошенка, я не розумію.
До того ж думка народу до перемоги Майдану та після, з Кримом-Донбасом -- могла трошки)) відрізнятися.
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detroytred
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:32
detroytred написав:
І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.
Тут, звичайно, є доля правди.
Майдан - це річ не зовсім законна.
Але український Майдан - це народний протест, мирний протест!
А що зробив Янек? Побив студентів!
А потім що? Били людей, затримували, саджали в КПЗ і т.д. Хіба це демократія? Янек - це вже був авторитарний правитель, він вже не раз фальсифікував вибори, зек. Тобто протест народу - це фактично законне його право.
Застосував силу - получив "отвєтку". Ось і все.
Коли країна скочується в диктатуру - закон вже не працює. Лука і Путін хіба вам не доказ?
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andrijk777
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:38
andrijk777 написав: detroytred написав:
І уявіть, що саме а виборах (на них, рідненьких) обрали Яника, який вирішив відкласти підписання асоціації. Але ж інші *ображені" таким вибором пішли добиватися свого рішення на Майдан.
Тут, звичайно, є доля правди.
Майдан - це річ не зовсім законна.
Але український Майдан - це народний протест, мирний протест!
А що зробив Янек? Побив студентів!
А потім що? Били людей, затримували, саджали в КПЗ і т.д. Хіба це демократія? Янек - це вже був авторитарний правитель, він вже не раз фальсифікував вибори, зек. Тобто протест народу - це фактично законне його право.
Застосував силу - получив "отвєтку". Ось і все.
Коли країна скочується в диктатуру - закон вже не працює. Лука і Путін хіба вам не доказ?
Да я згоден, що претензії до Яника впритул до скидання можуть бути саме за студентів і тещо -- типу того беспредела, що риги створили, монополізувавши владу.
Я от не згоден по претензіям відносно непідпису асоціації.
Як би не хотілося інакшого, але він мав повне право відкласти.
Навіть не відмовитись, а відкласти.
А той же ПАП в інтерв'ю ДВ прямо вказує, що Майдан проти цих дій Яника. Проти протидій Янека евронапрямку.
Бо тоді треба прямо прописати, що як тільки поб'ють протестувальників на Майдані, то геть з посади, президент)))
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detroytred
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:42
detroytred написав:
Бінго!
От коли б яника скидали б Майданом після нечесних виборів, то це одне, а от коли його скинули Майданом після досить законного права прийняття рішення пізніше підписати асоціацію - це інше.
Побиття студентів, Ви ж розумієте, що тільки привід. Головна причина ж -- рішення Яника по асоціації.
Яник сам себе переплюнув - навіть до виборів не дотягнув. Ця банда думала, що схопила бога за бороду, і може робити, що хоче. Тільки народ так не думав і показав йому середній палець.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:44
lapay написав: detroytred написав:
Бінго!
От коли б яника скидали б Майданом після нечесних виборів, то це одне, а от коли його скинули Майданом після досить законного права прийняття рішення пізніше підписати асоціацію - це інше.
Побиття студентів, Ви ж розумієте, що тільки привід. Головна причина ж -- рішення Яника по асоціації.
Яник сам себе переплюнув - навіть до виборів не дотягнув. Ця банда думала, що схопила бога за бороду, і може робити, що хоче. Тільки народ так не думав і показав йому середній палець.
От увесь народ взяв і показав))
Саме по цьому в нас дискусія іде.
Хто і як визначає величину для "народ*.
Переможець))
А не закон.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:55
detroytred написав:
Хто і як визначає величину для "народ*.
Переможець))
А не закон.
Яник знищив закон, змінив Конституцію, тому і отримав копняка. Можливо, не зовсім "законного", але інакше його було не змінити, бо паханів тільки так і можна прибрати. Потім були демократичні вибори. Скільки тоді набрав кандидат від партії регіонів? Так народ, а не Майдан, оцінив діяльність Яника і ПР, коли були вибори без фальсифікацій і викручування рук.
Скільки у Вірменії набрав Кочарян, після Майдана?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 23:00
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Schmit
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Додано: Сер 07 кві, 2021 23:08
detroytred написав:
Як би не хотілося інакшого, але він мав повне право відкласти.
Навіть не відмовитись, а відкласти.
Він не підписав тому що так йому сказав(наказав, порадив) Путін. Невже вам це не очевидно?
Якби він керувався інтересами України - майдану би 100% не було б.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 23:17
Schmit написав:
А скільки цих Іскандерів піарили...
Іскандери це прямо якась чудо-зброя.
Якщо з Іскандерами така фігня, то зі всім іншим напевно ще гірше.
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