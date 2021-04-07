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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 кві, 2021 06:53
detroytred написав:
"Ображені" також не пішли одразу боротися з майданівцями...
А могли зробити великі проблеми усім.
Увы, пошли.
Увы, таки создали большие проблемы. Если бы не они, Россия в Донбассе по крайней мере не смогла бы ничего серьезного намутить.
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Tegularius
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