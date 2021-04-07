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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7205720672077208
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:53

  detroytred написав:"Ображені" також не пішли одразу боротися з майданівцями...
А могли зробити великі проблеми усім.

Увы, пошли.
Увы, таки создали большие проблемы. Если бы не они, Россия в Донбассе по крайней мере не смогла бы ничего серьезного намутить.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:08

  lapay написав:
  Starikan написав:Еще раз повторю: Россия предупреждала о возможном разрыве связей еще до "горячей" войны и неоднократно демонстрировала свою готовность к этому в ходе торговых войн.
Кстати, она до сих пор один из наших крупнейших торговых партнеров, несмотря на Ассоциацию
Україні грошей не давали, і не будуть давати, ні Раша, ні ЄС. Тільки в борг. Албанія підписала Асоціацію ще в 2006 і тільки зараз почались перемовини про вступ в ЄС. Грошей ніхто нікому просто так не дає, дають тільки можливість заробити.

На чем заработать? На лесе-кругляке?

Давайте уже открытым текстом: ЕС быстренько принял в свои ряды бывших восточноевропейских сателлитов Союза, раздал им сотни ярдов для перехода к рыночной экономике и сказал: ФАтит, для наших нужд (рынок, рабсила) вполне достаточно. Об остальных пусть Москва заботится, а мы с ней будем договариваться - так намного проще.

Если бы Украина пошла по пути Беларуси, "Запад" бы только облегченно вздохнул.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 08 кві, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:15

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:На чем заработать? На лесе-кругляке?

Якщо ми нічого, крім сировини, не можемо експортувати, то хто в цьому винен? В нас мито тільки на деяку сировину, а в китайців на все. Тільки ми, на відміну від китайців, дуже повільно чухаємось, хоча наші стартові умови набагато кращі.
Шо там у Вовка, в хрущівці, конфіскували - книжки по праву?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:24

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Як би не хотілося інакшого, але він мав повне право відкласти.
Навіть не відмовитись, а відкласти.

Він не підписав тому що так йому сказав(наказав, порадив) Путін. Невже вам це не очевидно?
Якби він керувався інтересами України - майдану би 100% не було б.

Да хоч папа римський або інопланетяни))

Президент має повне право радитись з ким хоче. До того ж на той час пу був звичайним президенто держави. Таким же, як і усі інші.

І приймати рішення після будь-яких порад Яник мав право.
До того ж він не заявив про остаточне непідписання угоди, а чітко конкретно вказав на відтермінування.
Може надіявся, що європейці все ж підуть на поступки. Може ні. Це неважливо.
Головне -- навіть відтермінування підписання.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:27

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Асоціацію підписав не Майдан а Порошенко, якого обрав народ України!
Якщо Крим і Донбас з чимось, м"яко кажучи, не згідні - нехай обирають свого президента. Так вони і обрали свого - Янека!
А коли Янек втік, то Крим і Донбас "обідився".
Прикольна позиція "народу Криму і Донбасу" - коли обирають свого то все ОК, а коли не свого - треба тікати з цієї бандерівської України. :D
Для справки - у нас демократія.

Так дело не в том, что Янык сбежал (и хрен с ним), а в том, что новая власть не смогла (или не захотела) успокоить страну. Что делает любой избранный президент США - в инаугурационной речи уверяет тех, кто проголосовал против него, что будет к ним прислушиваться и защищать их интересы тоже. Что сделала новая власть - начала прессовать несогласных с ней. Были ли какие-то переговоры с власти протестующими на востоке (не с россиянами или боевиками-гиркинцами, а с нашими гражданами, не согласными со сменой курса)? Не помню такого. Помню только бутафорский "круглый стол", на которых Донбасс представлял Тарута.
И какие могли быть демократические выборы, когда даже "травоядный" Тигипко благодаря "активистам" не мог провести ни одной встречи с избирателями, когда из телестудий оппозиционеров выводили тайными ходами?

Ще раз для справки: у нас демократія!!!
Не подобається власть - вибирайте нову. Ось ВИ і вибрали - Зеленського. Щось не бачу радості в ваших очах. Чого?
*Я вже писав тут не раз. Українці трохи дивний народ - їм будь-яка власть не подобається. Вся влада погана. У москалів - вся влада хороша, чи то демократ Єльцин, чи диктатор Путін - всі хороші. Білорусам - всі хороші(ну там варіант один всього :D ). Українцям, вже шість президентів було - всі погані!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 08 кві, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:30

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Українцям, вже шість президентів убуло - всі погані!

У принців білі конячки дохлі - не тягнуть халявщиків. :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:33

  lapay написав:
  detroytred написав:Хто і як визначає величину для "народ*.
Переможець))
А не закон.

Яник знищив закон, змінив Конституцію, тому і отримав копняка. Можливо, не зовсім "законного", але інакше його було не змінити, бо паханів тільки так і можна прибрати. Потім були демократичні вибори. Скільки тоді набрав кандидат від партії регіонів? Так народ, а не Майдан, оцінив діяльність Яника і ПР, коли були вибори без фальсифікацій і викручування рук.
Скільки у Вірменії набрав Кочарян, після Майдана?

Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор.
Ага)))

Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів.
І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.

Який же він диктатор???))))
В Україні диктатор, пахан?

Да той же РЛА, Беня, може льовочніни і тещо (я в них не розбираюся) клали на нього...
На диктатора)))

В Україні -- диктатор)))
Під боком якого Наливайченко з Ярошем відкрито!!! формує ударні загони з визначеною метою.
Я відео ж викладав.

В нас диктатура ну дуже проблемна для створення. Тому що Корбан казав...
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:36

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Українцям, вже шість президентів убуло - всі погані!

У принців білі конячки дохлі - не тягнуть халявщиків. :)

Результат за віконцем.
Тому й "пагані".
По факту результата.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:50

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор.
Ага)))

Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів.
І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.

Який же він диктатор???))))
В Україні диктатор, пахан?

Ну і шо та внутрішня опозиція змогла? Захарченка звільнили, після побиття студентів, після смертей? Диктаторські закони не дала прийняти?
Боялись і перднути проти Яника, поки він сам себе в кут не загнав розстрілами.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54

  detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор.
Ага)))

Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів.
І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.

Який же він диктатор???))))
В Україні диктатор, пахан?

Да той же РЛА, Беня, може льовочніни і тещо (я в них не розбираюся) клали на нього...
На диктатора)))

В Україні -- диктатор)))
Під боком якого Наливайченко з Ярошем відкрито!!! формує ударні загони з визначеною метою.
Я відео ж викладав.

В нас диктатура ну дуже проблемна для створення. Тому що Корбан казав...

Це вода. Наявність опозиції - це взагалі смішно. Навіть у Путіна є опозиція. І у Луки є.
Факти:
1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко
2. Фальсифікував вибори, і не раз
3. Приймав закони, які збільшують його повноваження
4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів :D ) різними методами(в тому числі не дуже законними)
Цього достатньо щоб вважати його диктатором.
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