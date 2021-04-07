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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7206720772087209
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:09

Re: Політичні дискусії

политический юмор на тему донбасса из рф
https://ic.pics.livejournal.com/kostaz8 ... 84_900.jpg
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:24

Re: Політичні дискусії

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Порохоботи, прокоментуйте фото :D
unicdima
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