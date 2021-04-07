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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:09
Re: Політичні дискусії
политический юмор на тему донбасса из рф
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:24
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:08
Нічого собі що змогла?!
Да нічого -- захитала Яника Майданом та і все))
От тільки не розрахувала на таке продовження Майдану.
Якби в нас було так, що зазарченків за таке знімали, що президенти не намагалися укріплювати свою владу, да ще в умовах такого рівня заворушень в країні - як барикади та коктейлі Молотова на центральній площі столиці --- то в нас це була б супердемократія. Як у розвинутих...
Тобто Ваші приклади більше підходять до утиснення високого рівня демократії, ніж вказують на диктатуру.
Тобто не гаряче ще не вказує, що холодне.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21
Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення.
А от диктатура де?
Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати.
Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д.
Армія не застосовувалась.
Тягнибоків і т.д. не заарештовували.
Ну от куди Овощу до:
* В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????
Ви перелічили пункти.
Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо????
Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.
Підпис не поставив ... оп і диктатор))
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:23
Ключове слово було - *одразу*.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:27
Re: Політичні дискусії
У КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького
До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами.
Детальніше читайте на УНІАН:
Подання від ПЄС було очікуване, а от чого з ними зкорешилася Батьківщина?
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