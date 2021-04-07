Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор. Ага)))
Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів. І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.
Який же він диктатор???)))) В Україні диктатор, пахан?
Ну і шо та внутрішня опозиція змогла? Захарченка звільнили, після побиття студентів, після смертей? Диктаторські закони не дала прийняти? Боялись і перднути проти Яника, поки він сам себе в кут не загнав розстрілами.
Нічого собі що змогла?! Да нічого -- захитала Яника Майданом та і все))
От тільки не розрахувала на таке продовження Майдану.
Якби в нас було так, що зазарченків за таке знімали, що президенти не намагалися укріплювати свою владу, да ще в умовах такого рівня заворушень в країні - як барикади та коктейлі Молотова на центральній площі столиці --- то в нас це була б супердемократія. Як у розвинутих...
Тобто Ваші приклади більше підходять до утиснення високого рівня демократії, ніж вказують на диктатуру. Тобто не гаряче ще не вказує, що холодне.
detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор. Ага)))
Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів. І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.
Який же він диктатор???)))) В Україні диктатор, пахан?
Да той же РЛА, Беня, може льовочніни і тещо (я в них не розбираюся) клали на нього... На диктатора)))
В Україні -- диктатор))) Під боком якого Наливайченко з Ярошем відкрито!!! формує ударні загони з визначеною метою. Я відео ж викладав.
В нас диктатура ну дуже проблемна для створення. Тому що Корбан казав...
Це вода. Наявність опозиції - це взагалі смішно. Навіть у Путіна є опозиція. І у Луки є. Факти: 1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко 2. Фальсифікував вибори, і не раз 3. Приймав закони, які збільшують його повноваження 4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів ) різними методами(в тому числі не дуже законними) Цього достатньо щоб вважати його диктатором.
Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення. А от диктатура де?
Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати. Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д. Армія не застосовувалась.
Тягнибоків і т.д. не заарештовували.
Ну от куди Овощу до: * В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????
Ви перелічили пункти. Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо???? Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.
У КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами. Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/zvilnenny ... 1597855022 Подання від ПЄС було очікуване, а от чого з ними зкорешилася Батьківщина?