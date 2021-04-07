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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7206720772087209
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:09

Re: Політичні дискусії

политический юмор на тему донбасса из рф
https://ic.pics.livejournal.com/kostaz8 ... 84_900.jpg
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:24

Re: Політичні дискусії

Зображення
Порохоботи, прокоментуйте фото :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:08

  lapay написав:
  detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор.
Ага)))

Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів.
І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.

Який же він диктатор???))))
В Україні диктатор, пахан?

Ну і шо та внутрішня опозиція змогла? Захарченка звільнили, після побиття студентів, після смертей? Диктаторські закони не дала прийняти?
Боялись і перднути проти Яника, поки він сам себе в кут не загнав розстрілами.

Нічого собі що змогла?!
Да нічого -- захитала Яника Майданом та і все))

От тільки не розрахувала на таке продовження Майдану.

Якби в нас було так, що зазарченків за таке знімали, що президенти не намагалися укріплювати свою владу, да ще в умовах такого рівня заворушень в країні - як барикади та коктейлі Молотова на центральній площі столиці --- то в нас це була б супердемократія. Як у розвинутих...

Тобто Ваші приклади більше підходять до утиснення високого рівня демократії, ніж вказують на диктатуру.
Тобто не гаряче ще не вказує, що холодне.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор.
Ага)))

Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів.
І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.

Який же він диктатор???))))
В Україні диктатор, пахан?

Да той же РЛА, Беня, може льовочніни і тещо (я в них не розбираюся) клали на нього...
На диктатора)))

В Україні -- диктатор)))
Під боком якого Наливайченко з Ярошем відкрито!!! формує ударні загони з визначеною метою.
Я відео ж викладав.

В нас диктатура ну дуже проблемна для створення. Тому що Корбан казав...

Це вода. Наявність опозиції - це взагалі смішно. Навіть у Путіна є опозиція. І у Луки є.
Факти:
1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко
2. Фальсифікував вибори, і не раз
3. Приймав закони, які збільшують його повноваження
4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів :D ) різними методами(в тому числі не дуже законними)
Цього достатньо щоб вважати його диктатором.

Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення.
А от диктатура де?

Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати.
Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д.
Армія не застосовувалась.

Тягнибоків і т.д. не заарештовували.

Ну от куди Овощу до:
* В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????

Ви перелічили пункти.
Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо????
Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.

Підпис не поставив ... оп і диктатор))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:23

  Tegularius написав:
  detroytred написав:"Ображені" також не пішли одразу боротися з майданівцями...
А могли зробити великі проблеми усім.

Увы, пошли.
Увы, таки создали большие проблемы. Если бы не они, Россия в Донбассе по крайней мере не смогла бы ничего серьезного намутить.

Ключове слово було - *одразу*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:27

Re: Політичні дискусії

У КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького
До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/zvilnenny ... 1597855022
Подання від ПЄС було очікуване, а от чого з ними зкорешилася Батьківщина?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:28

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Нічого собі що змогла?!
Да нічого -- захитала Яника Майданом та і все))

От тільки не розрахувала на таке продовження Майдану.

Яке відношення мала якась "внутрішня опозиція ПР" до Майдану? Ні в організаторах, ні в лідерах, ні в учасниках Майдану, ригів і близько не було.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:32

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:У КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького
До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами.

А чого Зеля його санкціями не задавив, як всіх інших? Йому ж так санкції сподобались, як дурному з гори бігти.
Судову мафію парою указів не побороти. Вона його, потім, сама під лавку зажене.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:37

Ітогі подвєдьом. 2021-04-08

Ітогі подвєдьом. 2021-04-08

1) Боевики обстреляли из минометов украинских военных, есть раненый
23:15, 07.04.21
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь

В результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский военный
08:21, 08.04.21
...
"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью"

2) Россия усилила дезинформацию против Украины во время стягивания войск – эксперты
Россия ищет поддержки среди населения для своих действий в Украине путем распространения лжи
...
В ходе приближения российских войск кремлевские медиа разразились обвинениями в сторону Украины как "безжалостного агрессора", который сам и атакует свою территорию. Государство называли "марионеткой США", заявляли об угрозе для россиян из-за украинского национализма, а потом говорили, что Украина вообще не является государством
...
Прокремлевские СМИ передавали крайне эмоциональное сообщение о маленьком мальчике, которого якобы убила украинская армия. Месседжи были использованы спикером Госдумы РФ, когда она требовала исключить Украину из Совета Европы

В российском сегменте интернета это особенно заметно. Деза разгоняется активно
В Украине к этому подключились ватные личности, типа, Монтян

3) Меркель призвала Путина убрать войска от границ Украины. В Кремле об этом умолчали
Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его отвести войска России у границ с Украиной
...
В релизе о разговоре от пресс-службы Кремля упоминания об этом призыве не было

4) На Донбассе Зеленский пообщался с военными и пообедал в солдатской столовой: фото
На Донбассе президент Владимир Зеленский, который поехал туда, чтобы поддержать боевой дух военных в момент обострения, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды

РукаЛицо. ОНО в столовой пообедало, вместо того, чтобы заниматься дипломатией

5) CIT обнаружила новый военный лагерь РФ у границы Украины: есть даже полевой госпиталь
По словам Левиева, это новый лагерь, который сейчас формируется, но уже достаточно большой. Местные жители сообщили, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой.
...
Также на видео зафиксирован палаточный городок, кухня и полевой госпиталь – палатки со знаком медицинской службы, говорит расследователь

Вероятность прямого вторжения РФ в Украину довольно высокая ...

6) Срочное заседание ТКГ: стороны не подписали заявление о перемирии из-за России
Россия хотела отразить себя в итоговом заявлении в более выгодном свете

7) В НАТО назвали ключевые реформы для приближения Украины к Альянсу
В частности, речь идет об укреплении демократических институтов Украины, усилении верховенства права и борьбы с коррупцией и продолжении реформирования сектора безопасности и обороны

8) Уже вывез личные вещи: Витренко написал заявление об увольнении – СМИ
Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник из окружения Витренко

А смысл было соглашаться работать с клоунами ? Клоуны не меняются
pesikot
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