Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор. Ага)))
Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів. І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.
Який же він диктатор???)))) В Україні диктатор, пахан?
Ну і шо та внутрішня опозиція змогла? Захарченка звільнили, після побиття студентів, після смертей? Диктаторські закони не дала прийняти? Боялись і перднути проти Яника, поки він сам себе в кут не загнав розстрілами.
Нічого собі що змогла?! Да нічого -- захитала Яника Майданом та і все))
От тільки не розрахувала на таке продовження Майдану.
Якби в нас було так, що зазарченків за таке знімали, що президенти не намагалися укріплювати свою владу, да ще в умовах такого рівня заворушень в країні - як барикади та коктейлі Молотова на центральній площі столиці --- то в нас це була б супердемократія. Як у розвинутих...
Тобто Ваші приклади більше підходять до утиснення високого рівня демократії, ніж вказують на диктатуру. Тобто не гаряче ще не вказує, що холодне.
detroytred написав:Все побудовано на тому, що Яник -- пахан, диктатор. Ага)))
Але Гордон і Ко вказують на наявність міцної опозиції до Яника всередині самих ригів. І що ця внутрішня опозиція підтримала Майдан та саботувала Яника.
Який же він диктатор???)))) В Україні диктатор, пахан?
Да той же РЛА, Беня, може льовочніни і тещо (я в них не розбираюся) клали на нього... На диктатора)))
В Україні -- диктатор))) Під боком якого Наливайченко з Ярошем відкрито!!! формує ударні загони з визначеною метою. Я відео ж викладав.
В нас диктатура ну дуже проблемна для створення. Тому що Корбан казав...
Це вода. Наявність опозиції - це взагалі смішно. Навіть у Путіна є опозиція. І у Луки є. Факти: 1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко 2. Фальсифікував вибори, і не раз 3. Приймав закони, які збільшують його повноваження 4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів ) різними методами(в тому числі не дуже законними) Цього достатньо щоб вважати його диктатором.
Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення. А от диктатура де?
Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати. Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д. Армія не застосовувалась.
Тягнибоків і т.д. не заарештовували.
Ну от куди Овощу до: * В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????
Ви перелічили пункти. Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо???? Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.
У КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами. Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/zvilnenny ... 1597855022 Подання від ПЄС було очікуване, а от чого з ними зкорешилася Батьківщина?
Россия ищет поддержки среди населения для своих действий в Украине путем распространения лжи ... В ходе приближения российских войск кремлевские медиа разразились обвинениями в сторону Украины как "безжалостного агрессора", который сам и атакует свою территорию. Государство называли "марионеткой США", заявляли об угрозе для россиян из-за украинского национализма, а потом говорили, что Украина вообще не является государством ... Прокремлевские СМИ передавали крайне эмоциональное сообщение о маленьком мальчике, которого якобы убила украинская армия. Месседжи были использованы спикером Госдумы РФ, когда она требовала исключить Украину из Совета Европы
В российском сегменте интернета это особенно заметно. Деза разгоняется активно В Украине к этому подключились ватные личности, типа, Монтян
Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его отвести войска России у границ с Украиной ... В релизе о разговоре от пресс-службы Кремля упоминания об этом призыве не было
По словам Левиева, это новый лагерь, который сейчас формируется, но уже достаточно большой. Местные жители сообщили, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой. ... Также на видео зафиксирован палаточный городок, кухня и полевой госпиталь – палатки со знаком медицинской службы, говорит расследователь
Вероятность прямого вторжения РФ в Украину довольно высокая ...
— Шойгу сегодня заявил, что это всё учения и проверки, их всего за апрель будет 4 048. Эта ситуация насколько уникальна?
— Эта ситуация не уникальна, поскольку в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений. В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения. Сейчас ситуация снова возвращается к ситуации 2014–2015 годов, поскольку Украина открыто взяла курс на окончательное торпедирование Минских соглашений и на попытку военного реванша.
Почему так часто пропагандоны и местные хомячки повторяют об Илловайске и Дебальцево ?
Потому что, тогда российские войска вторгались на территорию Украины, но суть в другом, их там изрядно покрошила украинская армия
Поэтому эти постоянные вскукареки - Илловайск, Дебальцево. Дебальцево, Илловайск И обвинения в адрес Порошенко, как же, посмел российскую армию покрошить в капусту