Додано: Чет 08 кві, 2021 16:37

23:15, 07.04.21

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь



08:21, 08.04.21

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"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью"



Россия ищет поддержки среди населения для своих действий в Украине путем распространения лжи

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В ходе приближения российских войск кремлевские медиа разразились обвинениями в сторону Украины как "безжалостного агрессора", который сам и атакует свою территорию. Государство называли "марионеткой США", заявляли об угрозе для россиян из-за украинского национализма, а потом говорили, что Украина вообще не является государством

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Прокремлевские СМИ передавали крайне эмоциональное сообщение о маленьком мальчике, которого якобы убила украинская армия. Месседжи были использованы спикером Госдумы РФ, когда она требовала исключить Украину из Совета Европы



Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его отвести войска России у границ с Украиной

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В релизе о разговоре от пресс-службы Кремля упоминания об этом призыве не было



На Донбассе президент Владимир Зеленский, который поехал туда, чтобы поддержать боевой дух военных в момент обострения, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды

По словам Левиева, это новый лагерь, который сейчас формируется, но уже достаточно большой. Местные жители сообщили, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой.

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Также на видео зафиксирован палаточный городок, кухня и полевой госпиталь – палатки со знаком медицинской службы, говорит расследователь

Россия хотела отразить себя в итоговом заявлении в более выгодном свете



В частности, речь идет об укреплении демократических институтов Украины, усилении верховенства права и борьбы с коррупцией и продолжении реформирования сектора безопасности и обороны

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник из окружения Витренко

Ітогі подвєдьом. 2021-04-08В российском сегменте интернета это особенно заметно. Деза разгоняется активноВ Украине к этому подключились ватные личности, типа, МонтянРукаЛицо. ОНО в столовой пообедало, вместо того, чтобы заниматься дипломатиейВероятность прямого вторжения РФ в Украину довольно высокая ...А смысл было соглашаться работать с клоунами ? Клоуны не меняются