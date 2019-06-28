Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Да проблема в іншому. В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).
*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому... А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
Фігню якусь пишете. Асоціацію підписав не Майдан а Порошенко, якого обрав народ України! Якщо Крим і Донбас з чимось, м"яко кажучи, не згідні - нехай обирають свого президента. Так вони і обрали свого - Янека! А коли Янек втік, то Крим і Донбас "обідився". Прикольна позиція "народу Криму і Донбасу" - коли обирають свого то все ОК, а коли не свого - треба тікати з цієї бандерівської України. Для справки - у нас демократія.
Для справки, ассоциацию с ЕС продвигал именно Янукович и его избиратели были не против
Даже
30 марта 2012 года Соглашение было парафировано главами делегаций Украины и Евросоюза
unicdima написав:Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив? "Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).
Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви."
Tegularius написав:Что сделала новая власть - начала прессовать несогласных с ней. Были ли какие-то переговоры с власти протестующими на востоке (не с россиянами или боевиками-гиркинцами, а с нашими гражданами, не согласными со сменой курса)?
какая дешёвая манипуляция
С кем там переговоры вести было. С Гиркиным ?
Или с тобой, который до сих пор верит в распятых мальчиков, при очевидности фейка
unicdima написав:У КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами. Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/zvilnenny ... 1597855022 Подання від ПЄС було очікуване, а от чого з ними зкорешилася Батьківщина?
Потому что ты - клоун и работаешь на клоунов
Есть такие книжки, в них прописаны законы. Так вот, надо жить по закону, а не по беспределу
Увольнение Тупицкого - по беспределу
Когда твоего клоуна Зеленского будут судить, ты первый будешь кричать - по закону должно быть, по закону.
detroytred написав:В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі
Как и не принимали участия в оккупировании Крыма и части Донбасса
К чему этот твой высер про Майдан ?
Слухай, ти там з екстрементами своїми розбирайся сам. В тебе все до цього зводиться. Це твій рівень. Самий точнісінько рашкованський.
С каких пор, ты военный пенсионер, которому все должны, стал украинцем ?
Впрочем, когда ты начал проецировать, ты только подтвердил свою суть российского агента[/quote] ______________________________
Я задоволений, що ти так впевнено це стверджуєш.
Але чого ж ти відмовчуєшся на мою пропозицію особисто тобі - 2 куе. зустрічаємося в твоєму обласному СБУ перевіряємо агент чи не агент. ЯКІ ПРОБЛЕМИ-ТО?Ґ Якщо агент, то я тобі 2 куе. Якщо ні, то ти за свою брехню, наклеп відповісиш 2 куе.
Може хоч так навчися не брехати. Бо брешеш, як кисильов, натуральний рашковани, навіть трошки не заморачуючись над обгрунтуванням та змоги відповісти за свої слова.
Знов зіл'єшся, бухгалтер, та продовжиш далі? Ну навіть дітлахи так тупо не брешуть. А коли їх ловлять на брехні, то хоч змовкають. Тільки аля рашкованські продовжують і продовжують, не звертаючи ні на що уваги.
detroytred написав:Да проблема в іншому. В тому, що мешканці тих же Криму, Донбасу і не тільки, м'яко кажучи, не приймали участі в процесі (вирішення на Майдані).
*Народ вирішив* - так само казали і в 1917-ому... А в половині РІ навіть і не чули, що виявляється вони вирішили.
От я дуже скептично відношусь до того, що народ дійсно щось вирішує навіть при офіційних визнаних виборах...
Фігню якусь пишете. Асоціацію підписав не Майдан а Порошенко, якого обрав народ України! Якщо Крим і Донбас з чимось, м"яко кажучи, не згідні - нехай обирають свого президента. Так вони і обрали свого - Янека! А коли Янек втік, то Крим і Донбас "обідився". Прикольна позиція "народу Криму і Донбасу" - коли обирають свого то все ОК, а коли не свого - треба тікати з цієї бандерівської України. Для справки - у нас демократія.
Для справки, ассоциацию с ЕС продвигал именно Янукович и его избиратели были не против Даже
30 марта 2012 года Соглашение было парафировано главами делегаций Украины и Евросоюза
Но у detroyted память, как у золотой рыбки
Ти зміст не розумієш. Спробуй губами рухати...
Я сам тобі свої цитати, де саме я підкреслював те, що Яник штовхав асоціацію, а мешканці Донбасу розмахували на Євро2012 українськими прапорами та співали гімн, можу надати.
Тримай першу ж: * Пт 28 июн, 2019 17:50 флагами...
detroytred написав:zРадио А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...
Політичні дискусіїразмахивали+украинскими+флагами&sid=a2b2e1179408cd3f3fec9f7ec087fc6b#p4695977
Або: Тому саме Яник нагинав старих ригів у Європу. Через коліно. Ср 07 апр, 2021 14:42 Політичні дискусіїчерез+коліно&sid=a2b2e1179408cd3f3fec9f7ec087fc6b#p5206336 На дату глянь, дурнику.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 кві, 2021 19:48, всього редагувалось 1 раз.