Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Факти: 1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко 2. Фальсифікував вибори, і не раз 3. Приймав закони, які збільшують його повноваження 4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів ) різними методами(в тому числі не дуже законними) Цього достатньо щоб вважати його диктатором.
Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення. А от диктатура де?
Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати. Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д. Армія не застосовувалась.
Тягнибоків і т.д. не заарештовували.
Ну от куди Овощу до: * В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????
Ви перелічили пункти. Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо???? Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.
Підпис не поставив ... оп і диктатор))
Порівняв Яника з Гітлером і Сталіним Ну порівняно з ними він точно не диктатор.
Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил 8 апреля телеканалу CNN представитель Пентагона, - сообщает "Интерфакс". По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но Вашингтон готов отреагировать, если ситуация изменится.
Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму, - говорится в сообщении.