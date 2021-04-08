Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Факти: 1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко 2. Фальсифікував вибори, і не раз 3. Приймав закони, які збільшують його повноваження 4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів ) різними методами(в тому числі не дуже законними) Цього достатньо щоб вважати його диктатором.
Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення. А от диктатура де?
Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати. Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д. Армія не застосовувалась.
Тягнибоків і т.д. не заарештовували.
Ну от куди Овощу до: * В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????
Ви перелічили пункти. Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо???? Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.
Підпис не поставив ... оп і диктатор))
Порівняв Яника з Гітлером і Сталіним Ну порівняно з ними він точно не диктатор.
Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил 8 апреля телеканалу CNN представитель Пентагона, - сообщает "Интерфакс". По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но Вашингтон готов отреагировать, если ситуация изменится.
Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму, - говорится в сообщении.
unicdima написав:Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив? "Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).
Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви."
Так ты прекрасно справился
Як я й прогнозував, фоточку з французами ніхто з порохоботів не прокоментував, після їхньої істерики про етикет під час візиту.
Почему так часто пропагандоны и местные хомячки повторяют об Илловайске и Дебальцево ?
Потому что, тогда российские войска вторгались на территорию Украины, но суть в другом, их там изрядно покрошила украинская армия
Поэтому эти постоянные вскукареки - Илловайск, Дебальцево. Дебальцево, Илловайск И обвинения в адрес Порошенко, как же, посмел российскую армию покрошить в капусту
Вот такая суть.
Ого, по новим методичкам в Іловайську та Дебальцево була перемога українських військ. Порохаті пропагандони та русскіє пропагандони то є близнюки. Брехун, ти б хоч вивчив як правильно писати Іловайськ.