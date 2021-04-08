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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7209721072117212> Додано: Чет 08 кві, 2021 20:09 detroytred написав: andrijk777 написав: Факти:

1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко

2. Фальсифікував вибори, і не раз

3. Приймав закони, які збільшують його повноваження

4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів ) різними методами(в тому числі не дуже законними)

Цього достатньо щоб вважати його диктатором. Факти:1. Посадив ПРЯМОГО конкурента - Тимошенко2. Фальсифікував вибори, і не раз3. Приймав закони, які збільшують його повноваження4. Збільшував свою фракцію в Раді(після виборів) різними методами(в тому числі не дуже законними)Цього достатньо щоб вважати його диктатором.

Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення.

А от диктатура де?



Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати.

Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д.

Армія не застосовувалась.



Тягнибоків і т.д. не заарештовували.



Ну от куди Овощу до:

* В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????



Ви перелічили пункти.

Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо????

Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.



Підпис не поставив ... оп і диктатор)) Цього достатньо, щоб показати, що до розвинутої демократії ще далеченько. Є порушення.А от диктатура де?Якщо спокійнісінько Ярош і Ко, якщо мітингарів (після студентів) ніхто занадто силою не розганяв -- по суті дали мітингувати.Той же Гордон казав, що моментів, коли їх розігнати могли була купа. Що електрику не вимикали. І т.д.Армія не застосовувалась.Тягнибоків і т.д. не заарештовували.Ну от куди Овощу до:* В других странах нового времени знаменитыми диктаторами были: Адольф Гитлер, Карлис Улманис, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин, Франсиско Франко, Антониу ди Салазар, Николае Чаушеску, Энвер Ходжа, Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот, Муаммар Каддафи, Иди Амин, Мобуту Сесе Секо, Жан-Бедель Бокасса, Саддам Хусейн, Хафез Асад*????Ви перелічили пункти.Ну і як з такою)) диктатурою і з таким диктатором ЕС вів розмови про європейський вибір, асоціацію і тещо????Ну не в'яжеться-то. Ну ніяк.Підпис не поставив ... оп і диктатор))

Порівняв Яника з Гітлером і Сталіним

Ну порівняно з ними він точно не диктатор. Порівняв Яника з Гітлером і СталінимНу порівняно з ними він точно не диктатор. andrijk777

Повідомлень: 2988 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 20:20 Так я на цьому й наголошую.

Що йому далеко до демократа і до диктатора.

Він ні те, ні друге.



І так само по багатьом питанням.

Утрирування...

А в нас все посередині. Ні те, ні інше.

По мінімуму...

Що гарного, що паганого.

І ця середина дає змогу одним утрирувати в один бік, іншим - в інший.



Треба ж об'єктивно. detroytred

Повідомлень: 24174 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 20:37

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 93785.html Адвокати з Росії й окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації – «Схеми» Ukrainian

Повідомлень: 9697 З нами з: 18.06.08 Подякував: 30 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 20:40 Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил 8 апреля телеканалу CNN представитель Пентагона, - сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но Вашингтон готов отреагировать, если ситуация изменится.



Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму, - говорится в сообщении. Ukrainian

Повідомлень: 9697 З нами з: 18.06.08 Подякував: 30 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 22:13 pesikot написав: unicdima написав: Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив?

"Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.



Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).



Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви." Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив?"Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви."

Так ты прекрасно справился Так ты прекрасно справился

Як я й прогнозував, фоточку з французами ніхто з порохоботів не прокоментував, після їхньої істерики про етикет під час візиту. Як я й прогнозував, фоточку з французами ніхто з порохоботів не прокоментував, після їхньої істерики про етикет під час візиту. unicdima

Повідомлень: 1344 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 22:38 pesikot написав: Почему так часто пропагандоны и местные хомячки повторяют об Илловайске и Дебальцево ?



Потому что, тогда российские войска вторгались на территорию Украины, но суть в другом, их там изрядно покрошила украинская армия



Поэтому эти постоянные вскукареки - Илловайск, Дебальцево. Дебальцево, Илловайск

И обвинения в адрес Порошенко, как же, посмел российскую армию покрошить в капусту



Вот такая суть.

Ого, по новим методичкам в Іловайську та Дебальцево була перемога українських військ.

Порохаті пропагандони та русскіє пропагандони то є близнюки.

Брехун, ти б хоч вивчив як правильно писати Іловайськ. Ого, по новим методичкам в Іловайську та Дебальцево була перемога українських військ.Порохаті пропагандони та русскіє пропагандони то є близнюки.Брехун, ти б хоч вивчив як правильно писати Іловайськ. unicdima

Повідомлень: 1344 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 23:23 unicdima написав: pesikot написав: unicdima написав: Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив?

"Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.



Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).



Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви." Пєсікот, чому цей висер кнуроферми не запостив?"Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулебу опознали по коричневой обуви."

Так ты прекрасно справился Так ты прекрасно справился

Як я й прогнозував, фоточку з французами ніхто з порохоботів не прокоментував, після їхньої істерики про етикет під час візиту. Як я й прогнозував, фоточку з французами ніхто з порохоботів не прокоментував, після їхньої істерики про етикет під час візиту.

Яка істерика? Спеціально погуглив.

Істерика тільки в московських помийок і в тебе. Видно ти якось з тими помийками зв'язаний, читаєш їх в першу чергу. Яка істерика? Спеціально погуглив.Істерика тільки в московських помийок і в тебе. Видно ти якось з тими помийками зв'язаний, читаєш їх в першу чергу. andrijk777

Повідомлень: 2988 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 23:40 andrijk777 написав: Яка істерика? Спеціально погуглив.

Істерика тільки в московських помийок і в тебе. Видно ти якось з тими помийками зв'язаний, читаєш їх в першу чергу. Яка істерика? Спеціально погуглив.Істерика тільки в московських помийок і в тебе. Видно ти якось з тими помийками зв'язаний, читаєш їх в першу чергу.

Ти я бачу навіть гуглом не вмієш користуватися

І це ж не перший раз, така сама істерика в порохатих була під час візитів до Японії, Оману і тоді так само вас розмазали.

І як завжди істерика одночасно у порохатих і на російських ресурсах, совпадєніє? Ти я бачу навіть гуглом не вмієш користуватисяІ це ж не перший раз, така сама істерика в порохатих була під час візитів до Японії, Оману і тоді так само вас розмазали.І як завжди істерика одночасно у порохатих і на російських ресурсах, совпадєніє? unicdima

Повідомлень: 1344 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:29 pesikot написав: какая дешёвая манипуляция



С кем там переговоры вести было. С Гиркиным ?

какая дешёвая манипуляцияС кем там переговоры вести было. С Гиркиным ?

Не с Гиркиным. С уважаемыми в регионе людьми: мэрами городов, руководителями предприятий. Было бы желание разрулить мирно, нашлось бы с кем. Но желания не было.



Или с тобой, который до сих пор верит в распятых мальчиков, при очевидности фейка

А твоя вера в взорвавшийся кондиционер - чем лучше распятого мальчика? Не с Гиркиным. С уважаемыми в регионе людьми: мэрами городов, руководителями предприятий. Было бы желание разрулить мирно, нашлось бы с кем. Но желания не было.А твоя вера в взорвавшийся кондиционер - чем лучше распятого мальчика? Tegularius Повідомлень: 1452 З нами з: 11.02.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:38 lapay написав: Яке відношення мала якась "внутрішня опозиція ПР" до Майдану? Ні в організаторах, ні в лідерах, ні в учасниках Майдану, ригів і близько не було. Яке відношення мала якась "внутрішня опозиція ПР" до Майдану? Ні в організаторах, ні в лідерах, ні в учасниках Майдану, ригів і близько не було.

Канал Интер, принадлежащий известно кому, сыграл едва ли не главную роль в освещении "избиения детей" и подстрекании на протесты. Сестра Левочкина засветилась среди протестующих перед первым их разгоном.



"Экс-нардеп от Партии Регионов Тарас Чорновил вспоминает, что в роковой вечер после возвращения из Вильнюса, где так и не состоялось подписание соглашения об Ассоциации с ЕС, Янукович встречался с Левочкиным, и тот докладывал о беспорядках на Майдане.



«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.



Не исключено, утверждают журналисты, что Левочкин исказил команду Януковича совершенно сознательно. И в этом они солидарны с авторами других расследований, дополняя уже существующие версии новыми деталями. Мы же помним, как в СМИ обсуждалась информация о том, что Левочкин на должности главы АПУ мог специально спровоцировать разгон Майдана в отместку за то, что именно группа Левочкина-Фирташа летом 2013 года была отодвинута от контрабандных потоков на таможне, с которой они кормились долгое время. Согласитесь, потери сотен миллионов, а то и миллиардов долларов – весьма весомая причина для того, чтобы дождаться удобного момента и нанести Януковичу ответный удар.



В публичной плоскости, напоминают комментаторы из окружения экс-президента, такое противостояние выражалось и в противостоянии между Левочкиным и секретарем СНБО Андреем Клюевым, достигшее апогея в канун Евромайдана. Все логично – Клюев из орбиты Януковича, Левочкин – близок к Фирташу. Задача Левочкина – ослабить тех, кто был ближе всего к Януковичу и подставить самого Гаранта. Поэтому Левочкин дал команду «фас», и тут же написал заявление на увольнение, сумев сделать «финт ушами» и в последний момент «спрыгнуть с горящего поезда». А Клюев и Янукович, в которых полетели все обвинения, по итогу были вынуждены «разгребать» то, что наворотил экс-глава Администрации, и вскоре покинули страну.



Кстати, по странному стечению обстоятельств, единственным СМИ, чьи камеры работали в центре столицы в ту ночь и фиксировали начало «зачистки» – был телеканал Интер, принадлежащий Левочкину и Фирташу. Совпадение? Не думаю. И это тоже может говорить о причастности Сергея Левочкина к организованной бойне на Майдане.



Что самое интересное: Янукович тоже уверен в том, что сказать «спасибо за подставу» и за то, что он сейчас в Ростове, надо именно главе его Администрации. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил: «Виктор Янукович, когда его допрашивали непосредственно в Святошинском суде в качестве свидетеля, дословно он сказал, что «я подозреваю Левочкина, об этом свидетельствует много фактов».



Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами."

https://antikor.com.ua/articles/423602-sergej_levochkin_realjnyj_zakazchik_krovavoj_bojni_na_majdane_30_nojabrja_2013_goda_rassledovanie Канал Интер, принадлежащий известно кому, сыграл едва ли не главную роль в освещении "избиения детей" и подстрекании на протесты. Сестра Левочкина засветилась среди протестующих перед первым их разгоном."Экс-нардеп от Партии Регионов Тарас Чорновил вспоминает, что в роковой вечер после возвращения из Вильнюса, где так и не состоялось подписание соглашения об Ассоциации с ЕС, Янукович встречался с Левочкиным, и тот докладывал о беспорядках на Майдане.«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.Не исключено, утверждают журналисты, что Левочкин исказил команду Януковича совершенно сознательно. И в этом они солидарны с авторами других расследований, дополняя уже существующие версии новыми деталями. Мы же помним, как в СМИ обсуждалась информация о том, что Левочкин на должности главы АПУ мог специально спровоцировать разгон Майдана в отместку за то, что именно группа Левочкина-Фирташа летом 2013 года была отодвинута от контрабандных потоков на таможне, с которой они кормились долгое время. Согласитесь, потери сотен миллионов, а то и миллиардов долларов – весьма весомая причина для того, чтобы дождаться удобного момента и нанести Януковичу ответный удар.В публичной плоскости, напоминают комментаторы из окружения экс-президента, такое противостояние выражалось и в противостоянии между Левочкиным и секретарем СНБО Андреем Клюевым, достигшее апогея в канун Евромайдана. Все логично – Клюев из орбиты Януковича, Левочкин – близок к Фирташу. Задача Левочкина – ослабить тех, кто был ближе всего к Януковичу и подставить самого Гаранта. Поэтому Левочкин дал команду «фас», и тут же написал заявление на увольнение, сумев сделать «финт ушами» и в последний момент «спрыгнуть с горящего поезда». А Клюев и Янукович, в которых полетели все обвинения, по итогу были вынуждены «разгребать» то, что наворотил экс-глава Администрации, и вскоре покинули страну.Кстати, по странному стечению обстоятельств, единственным СМИ, чьи камеры работали в центре столицы в ту ночь и фиксировали начало «зачистки» – был телеканал Интер, принадлежащий Левочкину и Фирташу. Совпадение? Не думаю. И это тоже может говорить о причастности Сергея Левочкина к организованной бойне на Майдане.Что самое интересное: Янукович тоже уверен в том, что сказать «спасибо за подставу» и за то, что он сейчас в Ростове, надо именно главе его Администрации. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил: «Виктор Янукович, когда его допрашивали непосредственно в Святошинском суде в качестве свидетеля, дословно он сказал, что «я подозреваю Левочкина, об этом свидетельствует много фактов».Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами." Tegularius Повідомлень: 1452 З нами з: 11.02.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7209721072117212> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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