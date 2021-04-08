|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:46
unicdima написав: andrijk777 написав:
Яка істерика? Спеціально погуглив.
Істерика тільки в московських помийок і в тебе. Видно ти якось з тими помийками зв'язаний, читаєш їх в першу чергу.
Ти я бачу навіть гуглом не вмієш користуватися
І це ж не перший раз, така сама істерика в порохатих була під час візитів до Японії, Оману і тоді так само вас розмазали.
І як завжди істерика одночасно у порохатих і на російських ресурсах, совпадєніє?
Так ти 3 пости на цю тему наклепав, а істерика в порохоботів. Ти порохобот?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2988
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор