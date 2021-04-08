Libo
Фільм з нормальним перекладом для твоїх американців
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:49
Re: Політичні дискусії
З ними розмовляли Ахметов, Лук'янченко, Тарута - марно. Занадто упоротими були і є донецькі ватани, які чекали кримського щастя.
Рафік неувіноват.
Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.
Глибше треба копати, до печеньок і наколотих апельсинів, до ваашингтонського обкома, а то якийсь Льовочкін - не солідно.
Смішно дивитись на спроби виправдати Бандюковича. Він вже своє отримав в суді, як і його подільники. А Льовочкін чистий, не зважаючи на заяви деяких:
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що депутат від "Опозиційного блоку" Льовочкін - автор розгону Майдану.
Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє 112 Україна.
"Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", - сказав глава МВС України.
Такі звинувачення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше не висловлював.
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112 канал нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США на користь російського "Першого каналу" як плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" у рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить бізнесменові Дмитру Фірташу, 20% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Сергію Льовочкіну.
Зазначимо, раніше Льовочкіна звинувачував у розгоні Майдану екс-президент України Віктор Янукович.
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